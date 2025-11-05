Apeseg: “Estamos en conversación con el Congreso para buscar maneras de proteger al sector de transporte público”

En medio del aumento de extorsiones y ataques al transporte público, el presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), Eduardo Morón, reveló a El Comercio desde CADE Ejecutivos 2025 que el gremio está en conversaciones con el Congreso para trabajar en alternativas que permitan la protección de los trabajadores del sector, hoy expuesto al incremento de la inseguridad ciudadana.

Hace una semana el Consejo Fiscal dio una alerta sobre las finanzas públicas, ¿cree que se puede cambiar el rumbo realmente con un Congreso que está legislando casi que por votos, y no tanto por el interés o bienestar ciudadano?

Pienso que esto es una de esas tareas imprescindibles. Nosotros solíamos tener una fortaleza fiscal que nos permitía desarrollar nuestra economía sin muchos problemas. Lamentablemente, hemos perdido esa fortaleza. Aún tenemos un nivel de deuda importante, yo recuerdo mucho haber visitado Chile hace unos años y de pronto la pregunta de los chilenos era: “¿en qué momento Chile dejó de ser una economía que tenía deuda neta cero y pasó a ser una economía que tiene una deuda sobre el PBI de 40%?”. Eso pasó al cabo de unos pocos años. Entonces, mi gran temor es que, por no darle la prioridad e importancia que se requiere a este tema, y dejar este estado de desorden político en el que hemos estado en los últimos años, el país rápidamente pase una situación en la que la fortaleza fiscal sea algo del pasado.

¿Eso pone en riesgo el grado de inversión?

Nos complica toda la vida. Hoy con las justas estamos cumpliendo las reglas y no vamos a estar permanentemente con una holgura que nos permita atender situaciones de desastre que en cualquier momento pueden pasar. Las noticias hoy eran las lluvias inundando Piura. Entonces, no estamos preparados para una situación así.

Eduardo Morón, presidente de la Asociación de Empresas de Seguros (APESEG) / Mario Zapata N.

Y lo peor es que ese dinero que se debería gastar, más bien, en otras funciones. La gran mayoría se destina a gasto corriente.

Estamos malgastando los recursos fiscales y, recordarás, una de las debilidades que tiene la la economía peruana es que recauda poco. Entonces, cada sol que se recauda es un sol que cuesta mucho obtener. No nos podemos dar el lujo de estar malgastándolo en planillas, generando un montón de proyectos de inversión que no se terminan y por lo tanto no generan ningún servicio a los ciudadanos. Estamos viendo la situación [impactar] en casos como EsSalud; un desperdicio de recursos tremendo y una falta de atención a la gente que más lo requiere.

¿Y si hablamos del Congreso, el último tema que se dio y que fue criticado también fue el retiro de la AFP. ¿Cómo ven la situación desde el sector asegurador?

Nos estamos volviendo a quedar con un sistema de pensiones que es único en el mundo: no da pensiones. Creo que le va a tocar al siguiente Gobierno [discutirlo] porque ya es imposible con este Gobierno de transición, porque es un tema demasiado complejo, nos va a quedar [pendiente] la tarea de volver a pensar un sistema que efectivamente, por lo menos, proteja a las personas en la vejez. La mejor protección para la vejez es tener una pensión vitalicia, aunque pequeña. Hoy día no tenemos eso, creo que vamos a tener que volver a la carga con este tema, seguramente habrá oportunidad en su momento de discutirlo con los candidatos, pero lo cierto es que con esta “reforma de la reforma” nos hemos quedado con un sistema de pensiones que no las otorga.

¿Debería replantearse la fórmula de la pensión mínima?

Lo que siempre hemos discutido con los congresistas y con los diferentes grupos políticos es que la prioridad de esa reforma es, justamente, la protección frente a la pobreza. En ese momento de tu vida en que ya no tienes la misma capacidad de trabajar, la prioridad no son las personas de altos ingresos, sino las de ingresos bajos y tremendamente volátiles. Entonces, hay que repensar la reforma con esa prioridad en la cabeza.

Mi consulta sobre la pensión mínima se relaciona a las críticas desde el punto de presión fiscal que genera la actual reforma. ¿Podría no recaer todo sobre el Estado?

Estas reformas hay que escribirlas con los dos pies en la tierra. Nosotros somos una economía que tiene 70% de su fuerza laboral en la informalidad. Entonces, si creemos que las pensiones van a ser a partir de las contribuciones producto de contratos formales nos estamos equivocando de país. Creo que es importante tomar en consideración esa situación, esa realidad, y repensar realmente cuál es el objetivo de la reforma.

No busquemos que la reforma cumpla cinco objetivos, busquemos que cumpla el objetivo principal, que es proteger a la mayoría de los peruanos contra la pobreza en edad adulta. El propio superintendente de la SBS ha anunciado que hace unos hace unas semanas que ellos mismos están repensando un poco eso.

Eduardo Morón, presidente de la Asociación de Empresas de Seguros (APESEG) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > Diana Chavez Zarate

¿Y desde el sector asegurador hay interés en ingresar a competir con las AFP, ahora que se dará el marco legal para abrir la competencia?

El sector asegurador tiene un interés bien particular con respecto al tema de pensiones. Nosotros a nuestros asegurados los vemos a lo largo de toda la vida. A esa familia que yo la aseguro en salud, la aseguro no solo cuando tiene 25 años y tiene su primer empleo, sino a lo largo de su vida. Entonces, yo quisiera seguir acompañándolo una vez esté jubilado. Para el sector asegurador es más fácil preocuparse por el tema de pensiones porque a nuestros asegurados los tenemos durante toda su vida, no solamente antes de que se jubilen.

¿Cómo avanza el sector de seguros hacia el cierre de este 2025? ¿Se alcanzará el crecimiento de doble dígito que se preveía en el primer semestre de este año?

Ha jugado un poco en contra el tema de la apreciación cambiaria, casi 35% de las primas se venden en dólares, con lo cual vamos a estar bordeando el 10% [de crecimiento].

¿Y la no obligatoriedad del seguro de gravamen?

La lectura nuestra sigue siendo la misma. La gente no viene a pedirte un seguro de gravamen. La gente viene a pedirte un crédito. ¿Cuándo te lo viene a pedir? Cuando la economía está dinámica. Y para darte ese crédito, las instituciones financieras prefieren hacerlo asegurándose frente al riesgo.

El Perú es un país expuesto a constantes riesgos climáticos. ¿Se tiene una mayor noción de la necesidad de contar con seguros que cubran por estas situaciones?

El Perú está ahora inmerso en una iniciativa que se llama el “Global Shield” contra riesgos climáticos. Se va a entregar en marzo del próximo año (2026) una propuesta a esta iniciativa para ayudar al Gobierno con el objetivo de estar mucho mejor protegido frente a esta diversidad de riesgos climáticos que enfrenta el Perú. Cuando tú le preguntas a los especialistas “¿qué riesgos climáticos enfrente del Perú?“, ellos te dicen: “todos”. Y es verdad. Lamentablemente el Perú está afecto a cualquiera de todos estos riesgos. No solamente a los principales o con mayor impacto. Así que creo que hay una enorme oportunidad para el país de sumarse a esta iniciativa y buscar que el Perú logre estar más protegido, que creo que en este ambiente es una palabra que deberíamos tener. Los candidatos deberían buscar que el país esté más protegido y esa es un poco la ambición del gremio.

¿Había un producto que estaba trabajando Apeseg con el Ministerio de Producción para asegurar a pescadores artesanales. ¿Esto ya se concretó?

Lo vamos a poner dentro de esta iniciativa [Global Shield], porque finalmente el tema está asociado justamente a un riesgo climático. Esa iniciativa busca proteger a poblaciones vulnerables y claramente el tema de pescadores artesanales es un grupo vulnerable. Se trabajará hacia el próximo año.

Muchas mypes en el país, así como otras empresas de diversos sectores, se están viendo afectadas por el contexto de inseguridad ciudadana. ¿han visto un mayor demanda de seguros en esa línea?

[El aumento de la demanda de seguros de vida] está mezclado con los retiros de AFP, que permiten que se tengan recursos para destinarse a este tipo de productos. Estamos ahora en conversación con el Congreso, y espero que también con el Poder Ejecutivo, para buscar una manera en proteger al sector que vemos más expuesto a las extorsiones y violencia criminal, que es el sector de transporte público. Es una enorme oportunidad para el país de encarganos de varios puntos.

El sector transporte no es formal porque no se le da acceso a rutas concesionadas. Lo que se busca es una mayor formalización para que las empresas formales sean patrimonialmente más sólidas y puedan ofrecer un contrato formal de trabajo, que puede tener las protecciones contra situaciones de riesgo laboral intenso como lo que estamos viviendo ahora.

Hay que aprovechar el momento para fortalecer al sector, darle lo que siempre ha pedido, que creo que es, además, algo que redunda en un mejor servicio para todos los ciudadanos. [Debemos] ayudarles en ese proceso también para darle mayor seguridad a las familias de las personas que trabajan en el sector y que hoy día están bajo una amenaza tremenda. Ahí el sector de seguros puede hacer un poco la diferencia en ofrecer protección a esas familias.