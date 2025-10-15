¿Comprar productos directamente desde ChatGPT?: Salesforce anuncia alianza con Open IA

Salesforce y OpenAI permitirán a las empresas acceder a la plataforma Agentforce 360 en ChatGPT, donde podrán consultar registros de ventas y revisar conversaciones con clientes. Las empresas también podrán utilizar los modelos de OpenAI para crear agentes de IA y mensajes dentro de la plataforma Salesforce. Además, la nueva función “Agentforce Commerce” permitirá a los comerciantes, clientes de Salesforce, vender productos a través del pago instantáneo de ChatGPT, solamente en Estados Unidos -por el momento-.

Al respecto, Nitin Mangtani, GM Commerce Cloud & Retal de Salesforce, resaltó que esta alianza permitirá no solo incrementar la adopción de esta tecnología sino eliminar la fricción existente entre los consumidores y los procesos de compra en el segmento Retail.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“El comercio electrónico sucede en diferentes canales. Uno puede dar un ‘prompt’ y el agente entenderá quién eres y sabrá cosas sobre tí. Por ejemplo, puede darte una sugerencia de los 4 vestidos que es más probable que compres. Este desarrollo trata de llevar la experiencia física a la experiencia digital, es como un ‘concierge’ personal digital”, dijo el especialista durante una mesa redonda de la que participó El Heraldo (México), The Edge (Singapur) y El Comercio.

Para que este desarrollo funcione al máximo de su capacidad, Mangtani hizo hincapié en la necesidad de que la data recopilada por los distintos modelos tecnológicos sea la correcta. En ese sentido, resaltó la importancia del conocimiento preciso de los inventarios y del uso de la omnicanalidad en los negocios. “Es importante entender que (el desarrollo de esta tecnología) no será perfecta. Como usuario, uno puede dejar claro que algo no le gusta o que algo no es correcto, y el agente va a entender y aprender”, dijo. Esto último, de hecho, aplica para los 800 millones de usuarios que semanalmente usan ChatGPT; hoy potenciales compradores de los clientes de Salesforce.

En cuanto al futuro y el desarrollo de los agentes IA, el especialista asegura que en algunas tareas del día a día serán automáticas. Por ejemplo, la compra de alimentos. “No voy a necesitar ver, por ejemplo, el plátano que quiero comprar. Esa puede ser una transacción agente-agente. Lo mismo si quiero, por ejemplo, enviar ropa a la lavandería”, mencionó.