Si bien la batalla por el dominio de la IA no es nueva, la balanza ha empezado a equipararse en los últimos meses con el ascenso de los desarrolladores chinos, que han captado a millones de usuarios gracias a su enfoque de código abierto, lo que permite que sus modelos estén disponibles para su uso y desarrollo de forma gratuita.

Su estrategia no solo ha posicionado a DeepSeek, Moonshot y Alibaba –y a sus famosos modelos V4, Kimi y Qwen, respectivamente– como las principales competidoras chinas, sino que su rápido crecimiento está obligando a las compañías estadounidenses a bajar sus precios, lo que cambia las reglas de juego.

Para Omar Flórez, doctor en Computación e investigador peruano en inteligencia artificial, el crecimiento de las empresas chinas hace que el ciclo general de desarrollo de la IA demore más tiempo puesto que existe un competidor que ofrece modelos más baratos que los modelos occidentales cerrados.

“Eso significa que el camino para el retorno de inversión se vuelve mucho más largo. Esto está cambiando el modelo de negocio de la IA. Está poniendo presión en aquellas cosas donde las gigantes tecnológicas tenían más ventaja. Y conduce a una guerra de precios”, explica a El Comercio.

Empresas chinas DeepSeek Ganó fama mundial con su revolucionario modelo DeepSeek-R1, de alta eficiencia económica. Hoy, su modelo V4 Flash encabeza la clasificación de uso de la plataforma técnica OpenRouter, un mercado de modelos de IA. Moonshot AI Es reconocida por desarrollar el chatbot Kimi AI y el avanzado modelo de código abierto Kimi K3 que, según pruebas de la empresa, es competitivo con las mejores ofertas de Anthropic y OpenAI. Alibaba Es uno de los líderes en IA gracias a su popular serie Qwen. Su modelo de IA más avanzado (Qwen3.8-Max) está orientado a tareas de programación, trabajo colaborativo y ejecución prolongada de proyectos. ByteDance La matriz de plataformas como TikTok es líder en el desarrollo de modelos de lenguaje, procesamiento de datos y producción de contenidos multimedia. Seedance 2.0, Doubao y Seedream están entre sus modelos conocidos. MiniMax Group Hailuo AI es su principal plataforma de IA generativa enfocada en la creación de texto, música y video. Ofrece alternativas de generación de contenido a bajo costo, orientadas a desarrolladores mediante API y a usuarios finales. Z.ai Su nuevo modelo GLM-5.2, de código abierto, es sumamente eficaz para generar código informático y potenciar agentes de IA, asistentes digitales que pueden usar otro software para realizar tareas.

El foco en los usuarios

Modelos como V4, Kimi y Qwen son cada vez más populares por sus precios bajos, pero también por su atractivo para los usuarios. Juan Carlos Luján, comunicador peruano y divulgador sobre temas relacionados con la IA generativa, destaca que DeepSeek, Moonshot y Alibaba tienen propuestas impactantes.

“Son de uso intenso, tienen funcionalidades multimodales, es decir, puedes crear imagen, video y texto, y programar también. Esas tres empresas le hacen la competencia a las gigantes tradicionales. Aunque tanto ChatGPT [OpenAI] como Gemini [Google] poseen versiones más económicas, tienen mayores limitaciones, mientras que Kimi es mucho más completo. Esa es una gran ventaja, porque Kimi está costando hasta un 20% o 30% menos de lo que cobran, por ejemplo, Claude [Anthropic] o ChatGPT”, apunta.

Por ello, el especialista cree que lo que están haciendo las empresas chinas es llenar un vacío al dar interesantes oportunidades a sectores como los emprendimientos, las empresas y el sector gubernamental.

Los analistas ven que la estrategia china apunta al largo plazo. “Cuando la parte que proporciona más innovación se abarata, toda la cadena de suministros que hace que eso sea posible se aprecia más. Para China, el principal objetivo no está en la IA, sino en la robótica, que es la parte física de la IA y donde ese país tiene mucha más ventaja y a donde apunta a largo plazo”.