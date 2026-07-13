El crecimiento interanual de los créditos hipotecarios registró una tasa de 7,5% en mayo de 2026, superior al registrado en abril (7,1%), informó el Banco Central de Reserva (BCR).

De acuerdo con el BCR, este desempeño estuvo principalmente favorecido por el aumento interanual de los créditos hipotecarios concedidos en moneda nacional, que se expandieron un 8,2% interanual en mayo, mientras que aquellos concedidos en moneda extranjera cayeron un 3,8%.

En términos mensuales, el crédito hipotecario registró un aumento de 0,7% en mayo, impulsado por los préstamos concedidos en soles, los cuales crecieron 0,8%. Los préstamos para viviendas otorgados en dólares se mantuvieron sin variación en mayo.

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Asimismo, se mantiene la preferencia de financiamiento en soles para la adquisición de viviendas.

En mayo de 2026, solo el 5,3% de los préstamos en esta categoría fueron otorgados en dólares, mientras que el resto se concedió en soles.