En términos mensuales, el crédito hipotecario registró un aumento de 0,7% en mayo. | Foto: Freepik
En términos mensuales, el crédito hipotecario registró un aumento de 0,7% en mayo. | Foto: Freepik
Por Redacción EC

El crecimiento interanual de los créditos hipotecarios registró una tasa de 7,5% en mayo de 2026, superior al registrado en abril (7,1%), informó el Banco Central de Reserva (BCR).

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