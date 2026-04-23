Resumen

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Para los especialistas, la transparencia en la evolución de los precios y la seguridad en los métodos de pago son hoy los factores que terminan por inclinar la balanza en un usuario. Foto: GEC.
Para los especialistas, la transparencia en la evolución de los precios y la seguridad en los métodos de pago son hoy los factores que terminan por inclinar la balanza en un usuario. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El comercio electrónico en el Perú entra en una etapa de madurez donde la compra por impulso cede terreno a la planificación financiera. Ante el inicio del próximo Cyber Wow, que se realizará del 20 al 23 de abril, el comportamiento del consumidor refleja una táctica de ahorro clara: el 65% de los peruanos proyecta destinar, en promedio, el 20% de su presupuesto mensual para adquirir productos clave, según datos de tendencias de consumo de Kantar y Google.

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