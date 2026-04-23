El comercio electrónico en el Perú entra en una etapa de madurez donde la compra por impulso cede terreno a la planificación financiera. Ante el inicio del próximo Cyber Wow, que se realizará del 20 al 23 de abril, el comportamiento del consumidor refleja una táctica de ahorro clara: el 65% de los peruanos proyecta destinar, en promedio, el 20% de su presupuesto mensual para adquirir productos clave, según datos de tendencias de consumo de Kantar y Google.

Esta asignación presupuestaria responde a la necesidad de renovar artículos esenciales y anticipar compras importantes para el resto del trimestre. Este fenómeno demuestra que el evento digital ya no es visto solo como una ventana de ofertas, sino como una herramienta de gestión económica familiar.

Para los especialistas, la transparencia en la evolución de los precios y la seguridad en los métodos de pago son hoy los factores que terminan por inclinar la balanza en un usuario que llega a la plataforma con una decisión previamente tomada.

“El consumidor peruano ha evolucionado; hoy llega al evento con un presupuesto asignado y una lista de prioridades clara. Ya no busca cualquier oferta, sino aquella que le permita maximizar ese 20% de su ingreso que ha decidido invertir”, señala Pedro Mont, director de Platanitos. El informe observó las siguientes tendencias:

Adelanto de compras festivas: una mención puntual pero relevante es la anticipación al Día de la Madre. Los usuarios utilizan esta ventana para asegurar regalos de alta demanda (como calzado o accesorios), evitando la saturación logística y el posible quiebre de stock de las semanas previas a mayo. Uso de Wishlists y Carritos previos: una tendencia creciente es el “pre-shopping”, donde el cliente añade productos a su carrito días antes para monitorear el stock. Esto permite que, al iniciar el evento, el proceso de pago sea rápido, asegurando tallas críticas que suelen agotarse en las primeras horas. Criterio de Inversión vs. Gasto: el comprador actual prioriza artículos de mayor durabilidad o tecnología. En moda, esto se traduce en buscar calzado de materiales resistentes o marcas globales que mantengan su valor, aprovechando el descuento para adquirir calidad a menor costo. Omnicanalidad como garantía: el uso del “Click & Collect” (comprar online y recoger en tienda) se consolida como la opción favorita para quienes desean evitar costos de envío y asegurar que el producto esté en sus manos el mismo día de la compra, uniendo lo mejor del mundo digital y físico.

“El desafío del sector retail es estar a la altura de esa planificación, ofreciendo no solo disponibilidad de stock, sino una logística que cumpla con la inmediatez que el cliente espera tras haber planeado su compra”, agregó Mont.