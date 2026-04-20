El evento de comercio electrónico más importante del Perú ha regresado. El Cyber Wow 2026 ya está aquí para revolucionar tus compras online con descuentos que desafían cualquier presupuesto. Si estabas esperando el momento perfecto para renovar tu smartphone, equipar tu cocina o planificar tus próximas vacaciones, este es el momento.

A continuación, te presentamos la guía definitiva para aprovechar al máximo esta edición: fechas confirmadas, categorías destacadas y consejos de seguridad para que tu experiencia sea impecable.

Calendario Oficial: ¿Cuándo es el Cyber Wow 2026?

El Interactive Advertising Bureau (IAB Perú) ha confirmado el cronograma para este año. Como es costumbre, el evento se divide en tres ediciones estratégicas para que los consumidores puedan planificar sus gastos según la temporada:

Primera Edición (Abril): Del lunes 20 al jueves 23 de abril. (¡Edición actual!). Segunda Edición (Julio): Del 13 al 16 de julio, ideal para aprovechar las gratificaciones de Fiestas Patrias. Tercera Edición (Noviembre): Del 2 al 5 de noviembre, la oportunidad perfecta para adelantar las compras navideñas.

La edición actual tiene una duración exacta de 4 días. Durante estas 96 horas, las ofertas se actualizan constantemente, por lo que la rapidez es clave para alcanzar el stock limitado.

¿Qué categorías suelen tener los mejores descuentos?

El Cyber Wow no se limita a un solo sector; es una feria digital masiva donde participan cientos de marcas. Estas son las categorías que lideran las búsquedas este 2026:

Tecnología y Electrohogar: Encuentra lo último en smartphones 5G, laptops de alta gama, televisores OLED y electrodomésticos inteligentes para el hogar.

Encuentra lo último en smartphones 5G, laptops de alta gama, televisores OLED y electrodomésticos inteligentes para el hogar. Moda y Belleza: Grandes marcas de ropa, calzado deportivo y productos de cuidado personal suelen ofrecer hasta un 60% de descuento .

Grandes marcas de ropa, calzado deportivo y productos de cuidado personal suelen ofrecer hasta un . Viajes y Turismo: Una de las secciones favoritas. Las aerolíneas y agencias de viaje lanzan promociones en vuelos nacionales e internacionales, así como paquetes hoteleros “todo incluido”.

Una de las secciones favoritas. Las aerolíneas y agencias de viaje lanzan promociones en vuelos nacionales e internacionales, así como paquetes hoteleros “todo incluido”. Hogar y Deco: Si buscas renovar tu sala, comedor o colchón, las tiendas por departamento ofrecen precios exclusivos que no verás en tiendas físicas.

Consejos de oro para comprar en el Cyber Wow 2026

Para que tu compra sea exitosa y no te gane el impulso, sigue estas recomendaciones de expertos:

1. Regístrate con anticipación

No esperes al último minuto. Ingresa a los sitios web oficiales de tus tiendas favoritas (como Falabella, Ripley, Plaza Vea o Promart) y crea tu cuenta. Tener tus datos de envío y facturación guardados te ahorrará minutos valiosos cuando el stock esté por agotarse.

2. Compara precios reales

A veces el entusiasmo nos ciega. Días antes del evento, revisa el precio actual de los productos que deseas. Así podrás verificar que el descuento del Cyber Wow sea genuino. ¡Busca la etiqueta oficial del evento!

3. Usa métodos de pago con beneficios

Muchos bancos ofrecen cuotas sin intereses o devoluciones de efectivo (cashback) adicionales durante estos cuatro días. Si tienes tarjetas como CMR, Ripley o BBVA, revisa las promociones exclusivas que multiplican tus puntos o reducen el precio final.

Seguridad Online: ¿Cómo evitar estafas?

Comprar por internet en Perú es cada vez más seguro, pero nunca está de más ser precavido. Para evitar el phishing o fraudes, sigue estos pasos:

Verifica el URL: Asegúrate de que la dirección web comience con https:// y tenga el icono del candado.

Asegúrate de que la dirección web comience con y tenga el icono del candado. Evita redes Wi-Fi públicas: Realiza tus transacciones bancarias desde una conexión privada y segura (la de tu casa o tus datos móviles).

Realiza tus transacciones bancarias desde una conexión privada y segura (la de tu casa o tus datos móviles). Sitio oficial: Accede siempre a través del portal oficial de CyberWow.pe, que funciona como un directorio seguro hacia las tiendas participantes.

¿Por qué comprar en esta edición de abril?

La primera edición del año es crucial porque muchas marcas liquidan stock de la temporada anterior y lanzan las novedades tecnológicas del 2026. Además, es el momento ideal para adquirir artículos que quedaron pendientes tras el inicio de clases o para equipar la oficina en casa con mejores precios.

¡Prepárate, carga tu carrito y no dejes pasar las ofertas del Cyber Wow 2026! Recuerda que el cronómetro ya empezó a correr y las mejores promociones vuelan en las primeras horas.