El comercio electrónico peruano cerró el año con cifras históricas impulsadas por el desempeño del último Cyber Wow. Las compras con tarjeta alcanzaron más de 2.5 millones de soles (+54% vs 2024) según datos presentados por IAB Perú.

De acuerdo con IAB Perú, el Cyber Wow de noviembre superó todas las proyecciones del mercado: el 53% de los compradores participó exclusivamente durante la semana del evento, confirmando su rol decisivo en la activación del consumo digital en el país.

Otro indicador relevante fue la participación de marcas oficiales, que pasaron de 196 a 912 (+375%), con un 45% correspondiente a mypes que han ingresado al circuito del comercio digital aprovechando el alto tráfico del evento. Las ventas de marcas oficiales crecieron +161% respecto a semanas previas, mientras que las no oficiales apenas aumentaron 8%, evidenciando el fortalecimiento del ecosistema formal. El ticket promedio también registró un incremento notable de 83%.

Según la información dada a conocer durante el Foro Digital Commerce Perú, las categorías que mostraron mayor aceleración durante el evento fueron Tiendas por Departamento (5x), Moda (3x), Mejoramiento del Hogar (2x), Retail Online (2x) y Tecnología (1x). El perfil del comprador digital se mantiene predominantemente joven, edad promedio de 29 años y 63% mujeres, y, si bien Lima concentra el 71,7% del tráfico, se observa un crecimiento significativo en ciudades como Trujillo, Arequipa, Piura y Huancayo.

En materia de performance digital, la campaña generó más de 30 millones de impresiones, con un incremento de 356% en clics y +640% en derivaciones hacia comercios oficiales. Tik Tok se consolidó como una plataforma estratégica, registrando un CPC promedio de US$0.015 y un alcance sobresaliente en audiencias jóvenes.