Tabata Vivanco anunció, mediante sus redes sociales, la renuncia al cargo de presidenta del directorio de Corpac, el cual ocupaba desde abril del 2025.

PUEDES VER: Economista de Citi: El mercado ve con más inquietudes la sucesión en el BCRP que las elecciones en Perú

“Después de ocho meses al frente del directorio de Corpac, y con el honor de haber sido la primera mujer en asumir esta responsabilidad en la historia de la institución, me despido con gratitud, orgullo y la convicción de que dejamos huellas que perdurarán”, se lee en el comunicado que compartió vía Linkedin.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Cabe precisar que, hasta ayer, cuando Vivanco escribió el comunicado en Linkedin, la renuncia no había sido aceptada oficialmente. Pero, ahora este 12 de diciembre, salió oficialmente una resolución del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) en El Peruano.

Hay que recordar que esta no es la única salida en el sector. Hace unos días el Gobierno destituyó del cargo de director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a Donald Castillo Gallegos, por deficiencia en la gestión presupuestal y de proyectos de inversión de la dependencia a su cargo, según señaló la Resolución Suprema N° 025-2025-MTC.

LEE TAMBIÉN: Perú generaría más de 425 mil nuevas oportunidades laborales en el 2026

El reemplazo de Vivanco, según el acuerdo del directorio N° 002-2025/008-Fonafe del Fonafe, es Freddy Solano Gonzáles, quien fue jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Además, formó parte del Programa Nacional Contigo, como director ejecutivo. Asimismo, entre 2013 y 2016 fue jefe de Asesoría Jurídica del Ministerio Público.