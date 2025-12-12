Entel Perú, filial de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A (Entel), de origen chileno firmó acuerdo con la compañía mayorista Wi-Net Telecom S.A.C. (Wi-Net) que opera actualmente en el mercado peruano.

El acuerdo tiene como fin la prestación de servicios de conectividad sobre redes de fibra óptica existentes y futuras.

De acuerdo a lo informado en un hecho esencial emitido por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile (CMF), gracias a la transacción, Entel Perú podrá ofrecer servicios de internet de banda ancha a una base inicial de más de 3.1 millones de hogares y empresas en los principales distritos de Lima, Callao, y las principales ciudades del país, de acuerdo con su plan de crecimiento.

El mismo comunicado, aseguró que hasta la fecha, no es posible estimar el impacto esperado de la transacción en la utilidad consolidada de la compañía.

El acuerdo también tiene como objetivo consolidar el crecimiento de Entel Perú en el mercado de servicios de internet de fibra óptica.