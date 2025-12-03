Entel lanza conectividad satelital con Starlink, de Elon Musk, en Perú: ¿Cómo funciona esta tecnología que va directo al celular?

Entel Perú anunció este martes el lanzamiento de su conectividad satelital llamada ‘Direct to Cell’ (D2C) o directo al celular, lo que permite a diversos usuarios tener la posibilidad de enviar y recibir mensajes de texto en y hacia lugares donde no hay conectividad terrestre o donde no alcanza la señal de las operadoras móviles.

El anuncio de la empresa se dio en el acuerdo con la compañía de satélites Starlink, de Elon Musk, con la que ya habían anunciado el lanzamiento de la tecnología D2C en Chile.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El lanzamiento en el Perú se realizó desde dos puntos específicos para la muestra del envío de los mensajes de datos: en la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en Lima y en el Cañón de los Perdidos, en Ica.

Alexis Licci, gerente general de Entel, indicó que la posibilidad de enviar mensajes de texto con el D2C es una primera etapa que viene trabajando la empresa de telecomunicaciones.

Agregó que el Perú es el séptimo país que cuenta con esta tecnología. Los otros son Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Chile, según especificó Paola Márquez, gerenta de Regulación de Entel.

El viceministro de Comunicaciones , Raúl García, señaló que esta tecnología no reemplaza a las redes móviles tradicionales, sino que la complementa. Es así que, a modo de ejemplo, señaló que un pescador en altamar, una familia de la sierra o una comunidad amazónica podría enviar mensajes en situaciones de emergencia.

Entel precisó que la conectividad D2C se encuentra disponible para sus clientes pospago que tengan un plan mínimo de S/29.90 mensuales.

Entel / alex fernandez

¿Cómo es el proceso?

Fernando Angulo, vicepresidente de Redes de Entel Perú, explicó a El Comercio que esta conectividad se alcanza cuando el teléfono no puede conectarse a una red celular terrestre, por lo que busca la red satelital.

Es así que, para el envío del mensaje de texto o SMS, el celular manda una señal al satélite de Starlink y este a su vez lo envía a la estación terrestre que tiene Entel y al celular remitente.

“En el Perú aproximadamente el 90% de la población está cubierta de alguna forma con las telecomunicaciones. Con esto podríamos dar un paso importante en conectividad, pero no sé si llegará cubrir al 100% de la población”, precisó.

Por otra parte, Márquez indicó que en los siguientes meses se desarrollarán las siguientes fases de la tecnología. Esto comprenderá a futuro aplicaciones de datos y voz.

Starlink

Agregó que el trabajo se realizó a través de un ‘sandbox regulatorio’ con el decreto legislativo 1599 publicado en diciembre de 2023.

“Se aprueba el decreto y luego de casi un año la reglamentación. En julio de este año presentamos el proyecto llamado ‘Direct to Cell’ y fue aprobado hace unos 15 días. Hemos hecho todo lo posible por ponerlo a disposición del público lo antes posible”, expresó.

El permiso, agregó, es inicialmente por dos años y con la posibilidad de renovarlo por otros 18 meses.

“En Chile ya se liberó la regulación para que se pueda utilizar esta tecnología”, acotó.