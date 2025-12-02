Más movidas en Petro-Perú. Funcionarios y directores entran y salen en muy pocas semanas, mientras la empresa agrava su debacle.
Más movidas en Petro-Perú. Funcionarios y directores entran y salen en muy pocas semanas, mientras la empresa agrava su debacle.
Juan Saldarriaga
Juan Saldarriaga

Directorio de Petro-Perú aplaza nombramiento de nuevo gerente general
Directorio de Petro-Perú aplaza nombramiento de nuevo gerente general

Directorio de Petro-Perú aplaza nombramiento de nuevo gerente general

suspendió la sesión del directorio en la que se iba a abordar el nombramiento del nuevo gerente general de la empresa en sustitución de José Manuel Rodríguez Haya (quien desempeña esta función desde el pasado 25 de octubre).

Esto, tras la difusión de quien sería su reemplazo: Arturo Rodríguez, actual gerente corporativo de operaciones, quien formó parte del círculo de confianza de Óscar Vera, hasta hace muy poco uno de los líderes de la estatal en su calidad de gerente general.

Maro Villalobos
Petro-Perú

Trascendió que el tema sería retomado mañana (3 de diciembre).

