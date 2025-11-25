Exportación de servicios basados en conocimiento superaría los US$3.300 millones para el 2040, ¿cuáles tienen mayor potencial en el Perú?

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) estimó que tienen como meta para el 2040 superar los US$3.300 millones en exportación de servicios basados en conocimiento.

Durante el IX Foro Internacional de Servicios, organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el ministerio sostuvo que vienen impulsando una cartera que priorice, en el 2026, el fortalecimiento de habilidades digitales, formación de capital humano, atracción de inversiones y una mejora en las capacidades de inversión.

“Los países que fortalezcan su talento, la innovación y capacidad tecnológica serán los que lideren el comercio global de servicios y a esa línea vamos caminando“, expresó.

Justamente, de acuerdo con Mincetur, en el 2024 la exportación de servicios alcanzó los US$7.153 millones.

De dicha cifra, US$3.676 millones correspondieron a viajes; US$2.041 millones, a transportes; y US$1.436 millones, a servicios modernos.

A su vez, Mariella Amemiya, directora de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior del Mincetur, explicó que en un trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo se propuso una estrategia identificando sectores con un mayor potencial para el desarrollo de servicios en el país.

Se trata de software y servicios de informática, animación digital, ingeniería, servicios a la minería, y marketing y diseño de comunicaciones.

Al respecto, la funcionaria explicó que se debe trabajar en inversión extranjera directa que esté orientada a la exportación de servicios basados en conocimiento, incrementar la participación de los servicios en las exportaciones indirectas incorporándolos en los envíos al exterior de otros sectores, mejorar la eficiencia de las políticas de apoyo y fomentar la exportación de servicios basados en conocimiento en más regiones.

Además, indicó que se debe trabajar en componentes como el capital humano, el financiamiento, la internacionalización y la competitividad, la innovación y el emprendedurismo, el tejido empresarial, la asociatividad y los ‘clusters’, así como en un marco regulatorio y fortalecimiento institucional.

“La exportación de servicios para nosotros es muy importante, no solo a nivel económico, sino en material social de poder general empleos de calidad en todo el país”, comentó.

Potencial

Justamente, Amemiya explicó que el sector servicios representa 50,6% del PBI nacional y concentra el 41,5% de empleos. Sin embargo, la exportación de este sector solo alcanza el 2,4% del PBI y representa el 8,8% de exportaciones totales.

En esa línea, Roberto de la Tore, presidente de la CCL, indicó que los servicios representaron alrededor del 50% del comercio mundial en el 2023, según la Organización Mundial de Comercio, y que el valor añadido que provee este sector alcanzó los 66,3% del PBI mundial, en base al Banco Mundial. Esta última cifra supera a sectores como la agricultura y la industria, agregó.

En el caso del Perú, señaló que en el primer semestre de 2025 la exportación de servicios sumó US$3.634 millones, lo que significó un crecimiento de 7,5% frente al mismo periodo de 2024.

“La exportación de servicios digitales se ha triplicado desde el 2025, creciendo cuatro veces más rápido que el comercio de bienes físico. Este dinamismo confirma que las nuevas oportunidades para el Perú no se encuentran únicamente en los servicios tradicionales, sino en aquellas con la capacidad de generar soluciones innovadoras para un mercado global en permanente transformación”, indicó.

En esa línea, Yolanda Torriani, presidenta del Gremio de Servicios de la CCL, señaló que genera empleo altamente calificado y permite a los países diversificar sus economías fuera de los sectores tradicionales.

A su vez, la ministra Mera indicó que se necesita una mejora infraestructura digital, el cierre de brechas educativas, el fortalecimiento de la ciberseguridad, así como promover una mayor inversión.

La consolidación de distintas condiciones permitirían al Perú competir en la región frente a Chile y Argentina, cuyas exportaciones de servicio crecieron 32% y 26%, respectivamente, agregó De la Tore.

Añadió que desde la CCL han expresado la necesidad de crear una mesa ejecutiva de exportación de servicios para tratar problemas transversales del sector, como brechas de infraestructura en telecomunicaciones y transporte, el exceso de ‘tramitología’ en rubros como el cinematográfico y audiovisual, así como una base de datos integral sobre el comercio de servicios.