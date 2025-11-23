La tarifa para pasajeros en conexión -o la Tarifa Única de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia internacional y nacional- en el aeropuerto Jorge Chávez ha estado en el ojo de la tormenta. Si bien este cobro figura en la adenda 6 del contrato de concesión entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con Lima Airport Partners (LAP), su inminente cobro ha generado controversia entre las aerolíneas y el concesionario por el monto y los posibles riesgos que advierte el gremio aéreo en la demanda y la competitividad del aeropuerto como hub.

Como se recuerda, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en coordinación con LAP –y junto a los ministerios Economía y Finanzas (MEF), Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el Ositran–, anunciaron que el inicio de la aplicación de esta TUUA se postergaría hasta el 7 de diciembre de este año, mientras que se mantenía una tarifa provisional de US$12,67 para pasajeros en conexión internacional y US$8,01 para pasajeros en conexión nacional.

Quedaba pendiente que Ositrán fijara la tarifa definitiva, lo que Aldo Prieto, titular del MTC, anunció se realizaría el 19 de noviembre. Esto finalmente ocurrió este domingo.

El Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), aprobó en sesión extraordinaria la TUUA de Transferencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el marco del procedimiento de fijación tarifaria de oficio, que las nuevas tarifas serán las siguientes:

• TUUA de Transferencia para los pasajeros INT-INT (Internacional): US$10,05 por pasajero.

• TUUA de Transferencia para los pasajeros DOM-DOM (Nacional): US$ 6,32 por pasajero.

Estas tarifas aprobadas se mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2030.

La entidad precisa que esta fijación tarifaria se ha llevado a cabo conforme al procedimiento del Reglamento General de Tarifas del Ositrán y en cumplimiento de lo acordado en la Adenda 6 del Contrato de Concesión firmada el 08 de marzo de 2013, entre el Estado Peruano y LAP.

“Las tarifas indicadas, menores a las aprobadas de manera provisional, son producto de un exhaustivo análisis llevado a cabo por los miembros del Consejo Directivo y el equipo técnico del Ositrán”, indicaron en el comunicado.

¿Por qué demoró la fijación tarifaria?

De acuerdo a Ositrán, este proceso se pudo iniciar desde el 11 de setiembre de 2025, fecha a partir de la cual, luego de casi dos años, el Consejo Directivo recuperó el quorum para sesionar. La primera acción de sus miembros, precisan, estuvo encaminada a evaluar los argumentos presentados por los usuarios de la infraestructura aeroportuaria, por lo cual acudieron a la sesión extraordinaria del Consejo de Usuarios Aeroportuarios llevada a cabo el 22 de setiembre de 2025, para conocer su posición respecto de la TUUA de transferencia.

La entidad reguladora sostiene que durante el proceso abierto han escuchado a todas las partes interesadas para tomar la mejor decisión en base a la información recibida de informes escritos y orales de distintas entidades privadas y públicas como el MTC, LAP, International Air Transport Association (IATA), la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y el Órgano de Control Institucional del Ositrán.

También comentan que, tal como aprobaron en la sesión del 23 de octubre, contaron con la opinión de la academia solicitando el pronunciamiento a una universidad de prestigio. Como resultado de esta evaluación, explican, se concluyó que “la metodología de cálculo utilizada en el presente proceso es consistente, justificada y apropiada dentro del marco de la regulación económica y las necesidades de desarrollo del aeropuerto”, afirmaron.

También dijeron que contaron con participación ciudadana, incluyendo la realización de audiencias públicas, que en su oportunidad han sido materia de una acción de control por parte del Órgano de Control Institucional del Ositrán. Y que el proceso ha concluido hoy después de una visita de reconocimiento a las instalaciones para pasajeros en transferencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“Esperamos que esta decisión contribuya a brindar un mejor escenario para cualquier decisión que las partes del Contrato de Concesión consideren adoptar”, finalizaron.