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Resumen

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Con la asistencia de más del 89% de representación de accionistas, la compañía dio a conocer sus avances a nivel global y específicamente en el Perú. (Foto: GEC)
Con la asistencia de más del 89% de representación de accionistas, la compañía dio a conocer sus avances a nivel global y específicamente en el Perú. (Foto: GEC)
Por Maritza Saenz

El 2025, la empresa de telecomunicaciones Entel, capturó el 27,5% de las suscripciones móviles en el Perú y amplió su cobertura satelital gracias a la alianza con Starlink, “en una industria altamente competitiva”, refirió Luis Felipe Gazitúa, vicepresidente de la compañía durante la Junta Ordinaria de Accionistas 2026, que se desarrolla hoy en Santiago de Chile.

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