El 2025, la empresa de telecomunicaciones Entel, capturó el 27,5% de las suscripciones móviles en el Perú y amplió su cobertura satelital gracias a la alianza con Starlink, “en una industria altamente competitiva”, refirió Luis Felipe Gazitúa, vicepresidente de la compañía durante la Junta Ordinaria de Accionistas 2026, que se desarrolla hoy en Santiago de Chile.

Con la asistencia de más del 89% de representación de accionistas, la compañía dio a conocer sus avances a nivel global y específicamente en el Perú. Durante el 2025, la compañía alcanzó a nivel consolidado un aumento en su EBITDA de 5,9% y sus ingresos crecieron 9,7% respecto al año anterior.

“La operación en Perú, que actualmente representa el 33% del EBITDA consolidado, también contribuyó significativamente con un alza en sus ingresos de 14,2% en el negocio móvil (expresado en pesos chilenos), impulsado por ventas de terminales con un aumento de 20,5%, y servicios, con un aumento de 11,5%”, detalló Garzitúa.

La compaía alcanzó a nivel consolidado un aumento en su EBITDA de 5,9% y sus ingresos crecieron 9,7% respecto al año anterior.

Con respecto al servicio satelital lanzado recientemente gracias a la alianza con Starlink, se destacó que ha logrado llevar conexión a lugares históricamente aislados como el nevado de Huascarán y la Reserva de Paracas.

Asimismo, se mencionó que, a través del acuerdo con Winet Telecom SAC, se ha logrado desplegar el negocio de fibra óptica en Perú, permitiendo ofrecer servicios de banda ancha a más de 3,7 millones de hogares y empresas en Lima, Callao y otras ciudades relevantes del país.

“Gracias a estos acuerdos apoyados en el uso de infraestructuras compartidas, tenemos acceso a millones de hogares en ambos países sin tener que invertir en una red propia y a costos muy competitivos”, se explicó durante la reunión.

De acuerdo al vicepresidente, para la operación en Perú, la compañía fortalecerá su estrategia enfocada en incrementar la cuota de mercado en el negocio móvil para asegurar mejores márgenes de rentabilidad y expandir el negocio de servicios para el hogar potenciado por el uso de fibra compartida.