Preferencia por los autos electrificados: el plan de EuroRenting, empresa de ‘leasing’, para elevar su flota a 4.200 unidades en el 2026

La presencia de vehículos electrificados viene creciendo en el mundo de ‘leasing’ operativo. Justamente, la empresa EuroRenting espera que continúe el incremento de colocaciones de este tipo de tecnología para el siguiente año.

De acuerdo con Hermann Baumann, gerente general de la compañía, indica que este aumento de pedidos de unidades híbridas y/o 100% eléctricas se viene dando desde el sector bancario. “Es bueno que la banca esté impulsando los vehículos sostenibles”, comenta a Día 1.

Ya en octubre, la compañía informó el impulso de la electromovilidad corporativa junto con Lexus a través de la SUV Lexus NX 350h.

Pero más que una alianza con la marca japonesa, Baumann precisa que les presentan a sus clientes un portafolio de vehículos y de marcas para que ellos elijan.

“A nivel de corporativos, de alta gerencia, vemos que hay más interés en probar vehículos electrificados, al menos los de alta gama. Las empresas empiezan a adoptar políticas [de sostenibilidad] que probablemente tendrán que cumplir al 100% en muy pocos años”, expresa.

En ese sentido, indica que ya cuentan con 50 unidades electrificadas y señala que aún no cuentan con un crecimiento específico de este tipo de vehículos para el 2026.

Facturación

Según el ejecutivo, para el cierre se estima que EuroRenting tendrá un crecimiento del 14% en facturación, explicado por mayores colocaciones de vehículos de altos precios y por la adquisición de unidades ‘pick up’.

“Este crecimiento también se da por el desempeño de la economía y de los sectores donde tiene más presencia el ‘leasing’ operativo, que son la agroindustria y la minería”, apunta Baumann.

La empresa, que a fines de 2024 estimaba contar con 290 clientes, ya tiene 345 clientes. Si bien esperan continuar creciendo en este aspecto, Baumann indica que están enfocados en la adquisición de flotas, debido a que las empresas pueden requerir de distintas cantidades de unidades, desde 1 a 100 vehículos adicionales.

Para el 2026, EuroRenting proyecta crecer un 10% de su flota vehicular y llegar a las 4.200 unidades, aproximadamente.

En este trabajo de tener mayores clientes y unidades, la compañía también trabaja en la línea de telemática para que las empresas tengan mejores eficiencias.

Eso incluye la entrega de información sobre rutas y estilo de manejo. Si bien cada porcentaje de eficiencia varía según el cliente, Baumann señala que han reducido el consumo de combustible en un 15% en uno de ellos.

Por otro lado, la inversión de EuroRenting para el 2026, estima Baumann, es de US$30 millones en activos.

Sector

Bajo una mirada general, el mercado de ‘leasing’ operativo ha aumentado entre 10% y 12% en lo que va del año frente al mismo periodo de 2024, comenta el gerente general de EuroRenting.

Este crecimiento, agrega, se debe a la renovación de contratos por parte de las empresas, en vez de optar por otra opción como la compra directa de vehículos.

Y es que, para el ejecutivo, pese a que estamos entrando a una época de elecciones generales y cambio de gobierno, los momentos de incertidumbre llevan a que el ‘leasing’ operativo aparezca como una herramienta financiera en favor de nuevas flotas o de su renovación.

No obstante, precisa que en los primeros meses del 2026, con el inicio del periodo electoral, se podría observar un freno en el desempeño en la demanda de alquiler vehicular.

Pese a ello, el mercado crecería entre 10% y 13% al cierre de 2025, estima.