En el amplio desierto de Ica, donde la tierra forma grietas profundas, se encuentra el Cañón de los Perdidos. Su nombre no es casual: es un destino conocido porque cada año muchas personas se desorientan entre sus formaciones sinuosas y su absoluta falta de señal móvil. Ese aislamiento natural lo convirtió en el escenario perfecto para demostrar lo que, hasta hace poco, parecía imposible.

Fue aquí, en uno de los lugares más remotos del país, donde Entel presentó oficialmente la conectividad satelital directa al celular “Direct to Cell (D2C)”, en alianza con Starlink y con la aprobación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), convirtiéndose en el primer operador del Perú en implementar esta tecnología.

El momento central quedó marcado cuando, desde ese punto sin cobertura móvil terrestre, se envió un mensaje de texto que llegó al auditorio del MTC en Lima. Un gesto simple —un SMS— que simbolizó un salto tecnológico enorme: la posibilidad de comunicarse incluso en los lugares donde antes la señal simplemente no existía.

¿Qué es Starlink y cómo funciona la conectividad directa al celular?

La conectividad directa al celular permite que los dispositivos compatibles se conecten directamente con satélites de órbita baja (LEO), sin necesidad de antenas adicionales ni equipos especializados. A diferencia de los satélites tradicionales, los LEO orbitan mucho más cerca de la Tierra, facilitando una conexión rápida y directa con los smartphones que sean compatibles con la tecnología.

Además, no se trata de teléfonos satelitales, sino de smartphones convencionales compatibles, cuya conexión con satélites depende del fabricante y de actualizaciones de software. La información sobre dispositivos habilitados está disponible en www.entel.pe/starlink.

Gracias a esta tecnología, los usuarios podrán enviar y recibir mensajes de texto en el territorio nacional incluyendo las 200 millas marítimas (y hasta los 50 km desde la frontera), siempre que nos ubiquemos al aire libre con vista al cielo y sin obstrucciones, cuando no exista señal móvil Entel. Esta primera etapa se centra en la mensajería satelital, aunque en el futuro podría habilitar nuevas funcionalidades como voz y uso de datos, ampliando significativamente las posibilidades de conectividad.

Acceso a la conectividad satelital D2C

La conectividad satelital D2C estará disponible sin costo adicional para clientes postpago de Entel con planes desde S/ 29.90. Cada línea contará con 200 SMS mensuales vía satélite durante los primeros meses desde el lanzamiento hasta junio 2026, sin necesidad de instalar aplicaciones ni contratar planes adicionales. Para acceder, solo se requiere un equipo compatible, actualizado y con la opción VoLTE activa.

Un impacto significativo para el país

El lanzamiento en el ‘Cañón de los Perdidos’ no solo marcó un hito tecnológico, sino que también simboliza cómo la conectividad satelital D2C puede llevar comunicación a los lugares más remotos del país, cumpliendo la misión de Entel de acercar las infinitas posibilidades de la tecnología a cada vez más personas.

Con esta innovación, Entel refuerza su liderazgo tecnológico y coloca al Perú como séptimo país del mundo en lanzar comercialmente la conectividad satelital directa al celular. Esta tecnología complementa la cobertura móvil tradicional, ofreciendo una alternativa de comunicación confiable durante emergencias, actividades al aire libre o en zonas aisladas.

Reportaje publicitario