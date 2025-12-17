Entel presenta “Dimitree x Latte Bakery”, una colaboración que acerca la magia navideña del pino más querido del Perú a una carta especial creada para estas fiestas. Durante diciembre, la cafetería limeña Latte Bakery alberga una intervención que combina diseño, humor y sabores de temporada, dando vida a una experiencia pensada para los Dimitreelovers y para quienes buscan un plan distinto en la ciudad.

La carta especial incluye opciones creadas exclusivamente para esta edición, como bebidas frías y calientes, platos salados y postres inspirados en la estética y personalidad de Dimitree. Además, el espacio ofrece una zona fotográfica y merchandising del personaje, integrando elementos visuales que conectan con la comunidad que lo sigue cada Navidad.Esta colaboración busca reforzar la presencia de marca y la cercanía con el público a través de su personaje característico de la temporada.

Los visitantes podrán disfrutar la experiencia durante todo el mes, a excepción del día 25 de diciembre, en la sede de Latte Bakery.

Reportaje publicitario