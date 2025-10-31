El Cyber Wow, anuncia su tercera edición del 2025, que se llevará a cabo del 3 al 6 de noviembre. Este evento se ha consolidado como la gran vitrina digital del país, con más de 2 mil ofertas y la participación de 800 marcas que ofrecen productos y servicios en categorías como tecnología, hogar y decoración, moda, salud, turismo, entretenimiento, deportes, educación, infantil y mascotas, entre muchas otras.

“El Cyber Wow ya se ha consolidado como el evento de comercio electrónico más grande del país. 7 de cada 10 peruanos saben que durante el Cyber wow encontrarán ofertas a los mejores precios en productos y servicios. Los resultados de nuestras ediciones anteriores demuestran que es un evento que impulsa las ventas en el Perú”, destacó Beatriz Hernández, directora ejecutiva del IAB Perú.

Impulso a las Mypes y comercios de regiones

Este año, IAB Perú promoverá la participación no solo de los grandes retails locales, sino también de Mypes y emprendimientos de diversas regiones del país que cuentan con tiendas virtuales propias.

“Queremos seguir sumando a las Mypes de Lima y de todo el Perú, que apuestan por el canal digital. El CyberWow es una oportunidad para que estas marcas amplíen su alcance, se posicionen y generen confianza en los consumidores”, agregó Hernández.

Entre las marcas participantes se encuentran Plaza Vea, Movistar, Metro, Adidas, HP, Bata, Coolbox, Cruz del Sur, Ishop, Perfumerias Unidas, Tiendas Vega, Avinka, así como emprendimientos y pymes como Catitejas, Blaza Store y Babykiss.

IAB también premiará, por primera vez, a las tiendas virtuales de pymes en colaboración con el programa TuEmpresa de Produce. La elección se realizará a través de una votación abierta entre los consumidores participantes, quienes podrán valorar su experiencia, atención, innovación y confianza durante el Cyber Wow 2025.