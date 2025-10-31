José Ibarra, Chief Sales Officer de tyba por Credicorp Capital comparte 4 recomendaciones para identificar y evitar los errores más comunes al invertir y así proteger tu salud financiera durante todo el año.

Como primera recomendación está: invertir sin entender en qué estás poniendo tu dinero. Para Ibarra, uno de los errores más comunes es dejarse llevar por tendencias o promesas de rentabilidad rápida.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Antes de invertir, indicó que se debe informar sobre el producto, los riesgos asociados y el horizonte de tiempo que implica. No diversificar tus inversiones, es otra recomendación que da el especialista. “Apostar todo en un solo activo o sector es un error común. La diversificación es la mejor manera de protegerte de la volatilidad y reducir el riesgo. Distribuye tus inversiones en distintos instrumentos, como fondos mutuos, acciones, bonos o depósitos a plazo, para mantener el equilibrio”, sostiene.

Como tercer punto, Ibarra señaló que se debe revisar con frecuencia el desempeño de tus inversiones lo que permitirá identificar oportunidades de mejora, corregir desbalances y asegurarse de que tu portafolio siga alineado con tus objetivos financieros. Ignorar este paso puede convertir pequeñas desviaciones en grandes pérdidas.

Invertir sin contar con un fondo de emergencia. Por último, recomendó que antes de comenzar a invertir, es fundamental tener un fondo de emergencia que cubra al menos de tres a seis meses de tus gastos básicos. Este respaldo te permitirá afrontar imprevistos sin tener que retirar tus inversiones antes de tiempo, evitando pérdidas y manteniendo tu estrategia financiera intacta.