Miles de peruanos ya aprovechan las últimas horas del Cyber Wow 2025, la campaña digital que concentra los mayores descuentos del año antes de las fiestas de diciembre. Desde su inicio el lunes 3 de noviembre, las plataformas de comercio electrónico registran una intensa actividad con miles de productos en oferta y una competencia marcada por la rapidez en las compras.

El evento, organizado por el Interactive Advertising Bureau (IAB), reúne a marcas y tiendas líderes que ofrecen rebajas en tecnología, electrodomésticos, descanso y más categorías. No obstante, este periodo de precios reducidos tiene una fecha límite que los compradores deben tener presente para no perder las oportunidades más destacadas. Dicho esto, a continuación te contamos cuándo finaliza el Cyber Wow 2025.

¿CUÁNDO TERMINA EL CYBER WOW 2025 EN PERÚ?

El último Cyber Wow del año llega a su fin este jueves 6 de noviembre a las 11:59 p. m., tras cuatro días de intensas promociones. Esta edición cierra el calendario de promociones digitales de 2025 y ofrece la última oportunidad del año para comprar online con precios reducidos antes de diciembre.

Foto: Freepik

¿QUÉ CATEGORÍAS TIENEN LOS DESCUENTOS MÁS GRANDES?

Las ofertas del Cyber Wow 2025 se concentran en tres sectores principales:

Electrohogar: lavadoras inteligentes, refrigeradoras de distintas capacidades y sistemas de aire acondicionado se encuentran entre los productos con rebajas más notorias, ideales para modernizar el hogar antes del verano.

Tecnología: televisores 4K y superiores, laptops de uso laboral o educativo y smartphones de reconocidas marcas forman parte del catálogo con precios reducidos.

Dormitorio: camas y colchones de todos los tamaños, desde individuales hasta king size, también integran la lista de promociones enfocadas en el descanso y bienestar.

Estos rubros fueron elegidos por su alta demanda y su aporte a mejorar la comodidad y el estilo de vida de los consumidores.

Foto: Freepik

¿CÓMO COMPRAR DE FORMA SEGURA EN EL CYBER WOW?

Para aprovechar el evento sin contratiempos, los organizadores recomiendan comparar precios entre distintas tiendas y asegurarse de comprar solo en sitios oficiales o certificados. También se sugiere revisar las políticas de entrega, comprobar los plazos de envío y tener listos los métodos de pago antes de realizar la compra.

La rapidez es clave, ya que muchas promociones tienen stock limitado. Además, conviene usar plataformas seguras, con sistemas de pago confiables y protección de datos personales. Los usuarios que planifiquen sus compras con anticipación y verifiquen cada detalle podrán disfrutar de una experiencia de compra fluida, segura y sin riesgos de fraude, según explica Infobae.

(Foto: difusión)

¿QUÉ PREFIEREN LOS CONSUMIDORES PERUANOS EN ESTE EVENTO DIGITAL?

El comprador digital actual busca rapidez, confianza y experiencias personalizadas. Entre los factores más valorados destacan:

Opciones de entrega flexibles, como envío a domicilio o retiro en tienda.

Pagos seguros, mediante tarjetas, PagoEfectivo o billeteras digitales como Yape.

Asistencia virtual e inteligencia artificial, que orientan las decisiones de compra.

Promociones con envío gratuito, muy influyentes en la elección final.

Productos sostenibles, elaborados con materiales reciclables o naturales.

El Cyber Wow 2025 se consolida así como la última gran campaña de descuentos del año y una oportunidad clave para comprar con precios imbatibles desde casa.