Mantener hábitos saludables forma parte de la rutina de muchas personas que buscan sentirse bien y mejorar su calidad de vida. Actividades como ejercitarse con regularidad, alimentarse de manera equilibrada y mantener prácticas de higiene y estética se han vuelto cada vez más comunes, por lo que contar con productos adecuados permite sostener estas costumbres de manera constante.

El bienestar también está relacionado con acciones cotidianas como proteger la piel, mantenerse hidratado y complementar la alimentación cuando es necesario. Por ello, vitaminas, suplementos y artículos de uso diario se han incorporado en la vida de quienes buscan mantenerse activos y prevenir molestias, dentro de un enfoque orientado al cuidado continuo y la prevención.

En ese contexto, del 20 al 23 de abril, Mifarma se sumará a un nuevo Cyber Wow con opciones de ahorro y descuentos en productos favoritos de nutrición deportiva, belleza, vitaminas y artículos para el uso diario. La iniciativa busca facilitar el acceso a opciones vinculadas al bienestar, promoviendo que más personas puedan continuar con sus rutinas sin afectar su presupuesto.

Durante estos días, la campaña incluye beneficios en diferentes categorías relacionadas con la actividad física, la estética y la salud. Desde suplementos para el entrenamiento, hasta productos de skincare y cuidado diario, la propuesta se enfoca en el concepto de bienestar y prevención, promoviendo hábitos constantes como parte de un estilo de vida saludable.

Los beneficios del Cyber Wow Mifarma están disponibles exclusivamente en la web y en la aplicación oficial. A través de estos medios, podrás encontrar aún más descuentos con códigos y ofertas adicionales en diversas categorías.

Los descuentos también aplican para quienes realizan sus compras llamando a Aló Mifarma (01) 612-5000, conforme a términos y condiciones vigentes. De esta manera, la campaña amplía sus canales de atención para que más personas puedan aprovechar las promociones durante el Cyber Wow.

Con esta iniciativa, Mifarma reafirma su enfoque en el bienestar y la prevención, promoviendo el acceso a productos que acompañan la vida diaria y contribuyen al cuidado de la salud.

Promociones del 20 al 23 de abril de 2026 en la web, app y Aló Mifarma (01) 612-5000. Aplican T&C.

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