Resumen

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Aunque el tráfico se mantiene constante durante el día, se identifican dos picos claros de compras: entre las 12 p.m. y 2 p.m., y entre las 11 p.m. y la 1 a.m. Foto: GEC.
Aunque el tráfico se mantiene constante durante el día, se identifican dos picos claros de compras: entre las 12 p.m. y 2 p.m., y entre las 11 p.m. y la 1 a.m. Foto: GEC.
/ Difusión
Por Redacción EC

La compra por impulso que caracterizó las primeras ediciones del Cyber Wow ha cedido terreno a un consumidor digital más analítico y planificado. Un análisis de Mercado Libre Perú revela que 6 de cada 10 peruanos investigan y comparan productos hasta dos semanas antes del evento, transformando la dinámica de una de las campañas de venta online más importantes del país.

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