La compra por impulso que caracterizó las primeras ediciones del Cyber Wow ha cedido terreno a un consumidor digital más analítico y planificado. Un análisis de Mercado Libre Perú revela que 6 de cada 10 peruanos investigan y comparan productos hasta dos semanas antes del evento, transformando la dinámica de una de las campañas de venta online más importantes del país.

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Este cambio de comportamiento se da en un contexto donde el comercio electrónico ha alcanzado una mayor penetración en el país. De acuerdo con la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece), más de 18.7 millones de peruanos ya compran por internet, impulsando una evolución hacia usuarios más informados, comparativos y orientados a la planificación.

En ese contexto, Mercado Libre presentó cinco claves que definen al nuevo comprador online en el marco del Cyber Wow 2026.

El fin de la compra impulsiva: el consumidor estratega. El principal cambio es la planificación. El análisis de la plataforma reveló que más de la mitad de los usuarios ya no espera al primer día del evento para decidir. En su lugar, utilizan la aplicación para comparar precios, leer reseñas y guardar sus productos preferidos en el carrito de compras con días o incluso semanas de antelación.

La segunda clave es el smartphone que es el “rey de la compra”. La consolidación del canal mobile es una realidad. El 80% de las búsquedas y el 75% de las transacciones durante las últimas campañas se realizaron a través de dispositivos móviles. Esto obliga a las marcas a optimizar la experiencia de usuario para pantallas más pequeñas, garantizando un proceso de compra rápido e intuitivo.

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Tecnología y Hogar lideran la intención de compra. Si bien la moda sigue siendo una categoría relevante, los productos de mayor valor lideran la planificación. Tecnología, Hogar y Electrodomésticos, y Deporte se perfilan como las categorías con mayor intención.

“Estamos viendo la consolidación de un e-shopper mucho más maduro y estratégico. El acceso a información y la confianza en las plataformas han empoderado al usuario, quien ahora no solo busca el mejor precio, sino que planifica sus compras de alto valor. Esto representa una oportunidad para las marcas de conectar con el consumidor desde la fase de consideración, mucho antes del clic final” comentó Mariana Pareja, Gerente de Marketing de Mercado Libre Perú.

La noche y el mediodía, momentos clave para el clic final. Aunque el tráfico se mantiene constante durante el día, se identifican dos picos claros de compras: entre las 12 p.m. y 2 p.m., y entre las 11 p.m. y la 1 a.m. Este comportamiento sugiere que los usuarios aprovechan pausas durante la jornada y, especialmente, las horas de la noche, un momento de mayor tranquilidad, para tomar la decisión final y concretar sus compras.

Como última clave, destacan las provincias que aceleran su crecimiento digital. El crecimiento del e-commerce ya no es un fenómeno exclusivo de Lima. Ciudades como Arequipa, Trujillo y Chiclayo registran un crecimiento interanual del 30% en volumen de compras durante el Cyber Wow, según La Cámara de Comercio de Lima. La descentralización, apoyada por una logística más eficiente, está democratizando el acceso a ofertas y dinamizando las economías locales.