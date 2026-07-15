El Banco Central de Reserva (BCR) aprobó un nuevo Reglamento del Servicio de Pagos Inmediatos con Alias, una norma que establece las reglas para las transferencias digitales que se hagan realizando DNI, número de celular o códigos QR, en lugar del número de cuenta bancaria.

La medida se anunció mediante la Circular 0017-2026-BCRP, que busca ordenar el creciente ecosistema de pagos digitales y garantizar que las operaciones se realicen de manera segura, eficiente e interoperable entre bancos, billeteras digitales y otros proveedores de servicios de pago.

El objetivo, en la práctica, es que cualquier usuario pueda enviar dinero utilizando únicamente un alias asociado a su cuenta, independientemente de la entidad financiera o aplicación que utilice el remitente o el destinatario.

La norma alcanza a los proveedores de servicios de pago, infraestructuras de pago y proveedores tecnológicos críticos que participen en el servicio de pagos inmediatos con alias, es decir bancos, cajas municipales, financieras, empresas emisoras de dinero electrónico y billeteras digitales.

¿Qué es un alias?

El reglamento define al alias como un identificador vinculado a una cuenta de fondos, que podrá ser el número de celular, DNI u otro mecanismo que sea aprobado posteriormente por el Banco Central de Reserva.

De esta manera, cuando una persona quiera realizar una transferencia, el sistema consultará automáticamente el directorio correspondiente para identificar la cuenta asociada al alias ingresado y mostrará previamente el nombre del beneficiario antes de confirmar la operación, con el objetivo de reducir errores y fraudes.

Luego se validará la información y la transferencia deberá ejecutarse en tiempo real o casi en tiempo real y el beneficiario tendrá la disponibilidad inmediata de los fondos. Cabe precisar que dicha norma establece que el servicio deberá operar las 24 horas del día, los siete días de la semana y durante todo el año.

Además, se fija un monto máximo de S/30.000 por operación, aunque las entidades financieras podrán establecer límites menores por razones de gestión de riesgos o seguridad. De acuerdo con el BCR, uno de los principales objetivos del reglamento es consolidar la interoperabilidad en el sistema de pagos digitales peruano.

Para ello, las entidades reguladas no podrán bloquear, retrasar o limitar injustificadamente las transferencias simplemente porque el usuario utilice otra entidad financiera o una infraestructura de pagos distinta.

Por otro lado, las entidades que ofrezcan pagos inmediatos con alias deberán habilitar canales simples para reportar errores o posibles fraudes y emitir una respuesta en un plazo máximo de 15 días hábiles. Cada caso, deberá contar con un código de seguimiento y mecanismos que permitan al usuario conocer el estado de su solicitud.