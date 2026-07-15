Se fija un monto máximo de S/30.000 por operación, aunque las entidades financieras podrán establecer límites menores por razones de gestión de riesgos o seguridad. Foto: GEC.
Se fija un monto máximo de S/30.000 por operación, aunque las entidades financieras podrán establecer límites menores por razones de gestión de riesgos o seguridad. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva (BCR) aprobó un nuevo Reglamento del Servicio de Pagos Inmediatos con Alias, una norma que establece las reglas para las transferencias digitales que se hagan realizando DNI, número de celular o códigos QR, en lugar del número de cuenta bancaria.

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