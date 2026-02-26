Más que inspiración: método

En un país donde la incertidumbre parece marcar el pulso diario, hay historias que avanzan en silencio. Historias que no hacen ruido, pero sostienen fábricas, empleos, innovación y futuro. “Visionarios”, el nuevo libro impulsado por EY, pone rostro y método a esa energía que, pese a todo, sigue moviendo al Perú.

La publicación recoge las trayectorias de 43 empresarios —representados en 40 empresas y grupos económicos— ganadores del Premio Líderes Empresariales del Cambio (LEC), organizado desde 2015 por EY junto a El Comercio y con el apoyo de Asbanc. Pero el libro no es solo una recopilación de logros: es un mapa de capacidades, errores, aprendizajes y perseverancia.

“Pese a la intensa volatilidad política y a la fragilidad institucional en que vivimos en el Perú, que nos drena la energía y puede llegar a darnos una imagen pesimista, la economía nacional casi no se inmuta. Sigue adelante”, reflexionó Beatriz Boza, coautora de “Visionarios”, durante la presentación del libro.

Boza, junto con Pablo Salvador y Paulo Pantigoso, reconocieron a estos empresarios y explicaron qué los hace diferentes.

Pablo Salvador, coautor de “Visionarios”, explicó que la iniciativa fue más allá del reconocimiento. “Muchos de los LEC no son el cliente clásico de EY, pero queríamos encontrar una forma de ayudarlos”, señaló. Así comenzaron a ofrecer sesiones pro bono basadas en herramientas como EY Velocity, un marco que identifica las capacidades que permiten a una empresa generar ventaja competitiva.

“En el libro hemos intentado catalogar metodológicamente qué los ha hecho triunfar. Pero ha sido difícil segmentarlos, porque no es solo que gestionen bien a sus clientes o tengan procesos de calidad exitosos; es la combinación de capacidades lo que marca la diferencia”, afirmó.

El valor de contar también los errores

Para Eduardo Torres, director independiente y actual jurado de los Premios LEC, uno de los mayores aportes del libro es su honestidad. “Normalmente, cuando se cuentan historias empresariales —sobre todo americanas— todo parece perfecto. Aquí no. Los entrevistados han contado también sus errores y sus dudas. Eso no es usual en los libros”, destacó.

En la mesa de diálogo, Eduardo Torres, Jimena De la Quintana y Martha Chávez | Foto: Mario Zapata

Torres Llosa consideró también que el libro es “una joya” porque logra lo que muchos buscan: mostrar modelos de negocio exitosos con una propuesta de valor clara y monetizable, pero aterrizados a la realidad peruana.

“En un entorno tan cambiante, la capacidad de adaptación es fundamental. Hoy puedes conocer mejor a tu cliente que antes, pero tienes que sistematizar la información y reaccionar rápido”, añadió.

Inspirar desde la academia

Desde el ámbito académico, Marta Chávez, rectora de la Universidad del Pacífico y exintegrante del jurado LEC, subrayó el impacto formativo del libro. “Estas historias realmente las sientes tuyas, porque están relacionadas con nuestro entorno, con lo que vivimos actualmente”, comenta.

Para Chávez, el mayor valor es que los jóvenes puedan ver ejemplos concretos de que sí es posible hacer empresa en el Perú. “Aprendemos más de los errores, y esos errores no siempre se cuentan. Aquí están expuestos con honestidad, y eso es super valioso”.

La rectora destacó también cualidades comunes en los empresarios retratados: resistencia, perseverancia, tolerancia e integridad. “Podemos encontrar caminos más simples, pero el mayor capital es la integridad y los valores”, afirmó.

Un shock de confianza

En tiempos de escepticismo, Torres Llosa aseguró que “Visionarios” busca generar algo escaso: optimismo informado. “El libro aporta un optimismo tan necesario ahora”, dijo. “Necesitamos shocks de confianza. El peruano es competitivo, tiene capacidad de supervivencia y puede generar valor para la sociedad. Necesitamos demostraciones tangibles que nos lo recuerden”.

Presentación libro "Visionarios" de EY | Foto: Mario Zapata

Boza coincidió con ello y agregó que lo que han querido es crear una narrativa que ayude a que tengamos más emprendedores. “Terminando cada entrevista, uno siente esperanza. El Perú tiene mucho”, precisó.

La motivación detrás del libro, añadió, fue visibilizar una realidad que muchas veces pasa desapercibida y documentar historias que puedan inspirar a jóvenes a hacer empresa, brindándoles herramientas conceptuales y prácticas para desarrollar y medir sus capacidades.

Un legado que busca multiplicarse

Para Salvador, el impacto puede ser transversal. “Puede servir a estudiantes, gerentes generales, empresarios. Hay marcos de madurez que pueden activar distintas palancas dependiendo del segmento. Si ayuda a que algunos hagan mejor empresa, ha sido un regalo”.

La intención es que la iniciativa no se quede allí. Boza adelantó en la presentación que el siguiente proyecto se titulará “Innovadores”, enfocado en jóvenes que están transformando el país.