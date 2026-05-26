Resumen

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Scotiabank prevé que se mantenga la expansión del consumo privado a un ritmo similar al registrado en el primer trimestre del 2026. (Fuente: Andina).
Scotiabank prevé que se mantenga la expansión del consumo privado a un ritmo similar al registrado en el primer trimestre del 2026. (Fuente: Andina).
Por Redacción EC

La demanda interna creció 6,6% durante el primer trimestre del 2026, su mayor expansión trimestral desde el 2013, exceptuando el rebote pospandemia del 2021, según cifras del Banco Central de Reserva (BCR), informó el Reporte Semanal de Scotiabank.

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