La demanda interna creció 6,6% durante el primer trimestre del 2026, su mayor expansión trimestral desde el 2013, exceptuando el rebote pospandemia del 2021, según cifras del Banco Central de Reserva (BCR), informó el Reporte Semanal de Scotiabank.

El resultado fue superior al crecimiento de 3,5% del PBI, pues este último se vio afectado por el mínimo aumento del volumen exportado.

El dinamismo de la demanda interna se sustentó básicamente en la expansión de la inversión privada, impulsada por las favorables expectativas empresariales, los altos precios de los minerales y las relativamente bajas tasas de interés y del consumo privado, beneficiado por la mejora de expectativas del consumidor, el aumento del empleo y la mayor liquidez asociada al octavo retiro de AFP. Por el lado del gasto público, resaltó el mayor consumo público mientras que la inversión pública mostró comportamientos diferenciados.

Para el segundo trimestre del 2026, Scotiabank proyectó que la demanda interna se expanda alrededor del 5%, tasa ligeramente menor al primer trimestre del 2026. “Esto estaría sustentado en un menor dinamismo de la inversión privada, pues si bien prevemos que continúe el incremento de la inversión minera, impulsada por los altos precios de los metales y residencial, ante la evolución positiva de la autoconstrucción, los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales han generado un deterioro de las expectativas empresariales en abril, que podría reflejarse en una mayor cautela de la inversión no minera”, se lee en el informe.

De otro lado, prevén que se mantenga la expansión del consumo privado a un ritmo similar al registrado en el primer trimestre del 2026.

Evolución de la demanda interna durante el primer trimestre del 2026

La inversión privada (+13,2%) acumuló nueve trimestres consecutivos de expansión liderada por el dinamismo de la inversión minera (+41,2%), impulsada por los altos precios de los metales, que incrementó el capex de las empresas del sector, así como la ejecución de proyectos mineros, entre los que destacan Ferrobamba de Las Bambas y Tía María de Southern.

Además, se observó una aceleración de la inversión residencial (+7,3%), gracias a la expansión de la autoconstrucción y del segmento inmobiliario formal, como resultado de los mayores ingresos de las personas y las bajas tasas de interés de los créditos hipotecarios, respectivamente.

La inversión diversificada, rubro Otros (+12,4%), se vio favorecida por la evolución positiva de las expectativas empresariales durante el primer trimestre del 2026, antes de la primera vuelta electoral de abril, lo que se reflejó en la mayor inversión de sectores como energía, infraestructura e industria.

Por otro lado, el consumo privado (+3,6%) registró diez meses consecutivos de expansión impulsado por la tendencia positiva del empleo, en el primer trimestre del 2026 se generó 238 mil puestos de trabajo en el sector privado, en especial en los sectores agropecuario, servicios y comercio, y los ingresos (+4,7% nominal), la disposición de mayor liquidez, vinculado al octavo retiro de fondos de AFPs y el pago de utilidades a los empleados formales, y el aumento del crédito de personas, ante el mayor apetito de riesgo por parte de las entidades financieras en el primer trimestre del 2026 ante los bajos niveles de morosidad y la mayor demanda crediticia para la adquisición de bienes duraderos, las ventas de vehículos nuevos registraron un récord en el primer trimestre del 2026.

Cabe anotar que la aceleración de la actividad económica y la tendencia a la baja de la inflación hasta febrero, antes del inicio del alza del petróleo en marzo por la intensificación de la guerra en Medio Oriente, favoreció la recuperación de la confianza del consumidor a niveles prepandemia.

Mientras que el consumo público se aceleró (+7,4%) y registró su tasa de expansión más alta desde el cuarto trimestre del 2023. El reporte de Scotiabank señaló que este comportamiento se debió principalmente a los mayores pagos en remuneraciones, en especial en los sectores Educación, Orden Público y Seguridad, Salud, Defensa y Justicia. Asimismo, se reportó mayores egresos en locación de bienes y servicios de mantenimiento por el Gobierno Nacional.

Finalmente, la inversión pública (-0,2%) mostró una evolución diferenciada en el primer trimestre del 2026. La ejecución de los gobiernos subnacionales (+16%) fue impulsada principalmente por proyectos en los sectores Transporte, Salud y Educación, en especial en regiones como Pasco, Amazonas y Arequipa. Asimismo, destacó la inversión de los gobiernos locales en proyectos vinculados a funciones como Cultura, Deporte y Educación. Esto fue contrarrestado por la caída de la inversión del Gobierno Nacional (-16,8%) debido a menores desembolsos en proyectos de saneamiento, así como de los proyectos a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).