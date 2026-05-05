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Alejandro Pérez–Reyes, CFO de Credicorp y del BCP, analiza la inversión privada, detrás del PBI | Andina
Alejandro Pérez–Reyes, CFO de Credicorp y del BCP, analiza la inversión privada, detrás del PBI | Andina
Por Alejandro Pérez-Reyes

Cuando hablamos de la expansión de la inversión privada en el Perú en los últimos treinta años, hay dos indicadores que cobran protagonismo: el PBI y la pobreza. Y con justa razón. En ese período, no solo hemos alcanzado niveles de crecimiento sin precedentes en nuestra historia, sino que la pobreza se redujo como nunca. Se pasó de casi 60% a 20,2% en el 2019 (la última medición, del 2024, la coloca en 27,6%), con la mejora en la calidad de vida de los peruanos que esto implica.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.