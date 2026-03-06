Por Pierina Denegri Davies

Pocas vistas te detienen un momento y te obligan a mirar en silencio. La que ofrece Terraza Lima Club es una de ellas: frente a la Plaza de Armas, con la Catedral, los balcones y el movimiento del Centro Histórico desplegándose a los pies. Este espacio novedoso apuesta por coctelería de autor, cocina peruana y piqueos pensados para disfrutar durante la mayor parte del día y, sobre todo, al caer la tarde con una vista privilegiada del corazón de Lima.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.