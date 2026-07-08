Horóscopo de HOY, miércoles 8 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: le dará el ajuste necesario a un negocio estancado y el éxito comienza a llegar. Amor: alguien se revelará confidente y le hará sentir una fuerte atracción.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una nueva actividad hará surgir habilidades que mostrarán todo su potencial. Amor: hallará la respuesta a problemas que en la pareja generan malentendidos.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: dejará de lado la dispersión y se enfocará en el trabajo; todo se encarrilará. Amor: un punto de vista que se cambia renovará los momentos felices en la pareja.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una acción audaz podría causar inestabilidad en trabajos pero habrá ventajas. Amor: una idea renovará el modo de divertirse y el clima íntimo de la pareja mejorará.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: descubrirá que un proyecto inicial crece y da beneficios como en el primer día. Amor: una discusión no empañará un agradable momento, pero necesitará reflexionar.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: la actividad marcha bien cada día y alguien aportará una mejora. Amor: la intimidad de la pareja le pondrá a salvo de la suspicacia de los entrometidos.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: habrá señales que no podrá ignorar y evitará una posible crisis. Amor: ese carácter que le hace caer en súbitos enamoramientos, será factor de seducción.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: comprobará que alguien en un puesto decisivo, no está a la altura. Amor: su encanto impactará en su entorno y una persona especial se sentirá atraída.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un buen proyecto juntará a gente con ideas y criterios opuestos. Amor: la vida social comenzará a afectar la relación. Será momento de renovar lo íntimo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: descubrirá que alguien que apenas conoce le resuelve todo. Amor: sentirá que el bienestar en la relación comienza a surgir y sana las viejas heridas.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: alguien se interesará por una de sus ideas y resultará una buena sociedad. Amor: trascenderá la dinámica de discusión seguida de reconciliación y el romance crece.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: resolverá un error que afecta el negocio o proyecto y recibirá grandes elogios. Amor: ciertas fotografías activarán recuerdos que alegrarán cada momento de la pareja.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CARACTERIZADA POR SER IMPULSIVA Y ALEGRE. AMA DIRIGIR EN CASA Y EN EL TRABAJO.