"El chavo del 8" en Netflix.
Redacción EC
Pocas producciones televisivas han logrado trascender generaciones y fronteras como “″, la entrañable comedia creada por , “Chespirito”, en 1971.

Con su humor sencillo, personajes memorables y situaciones cotidianas, la serie se convirtió en un fenómeno cultural en toda América Latina y el reciente estreno de la serie “" la volvió a poner en la palestra. Por ello, muchas personas querían volver a verla, y ahora será posible hacerlo a través de Netflix.

Alfonso Rivadeneyra
MIRA: “Chespirito: sin querer queriendo”: ¿quién es quién en la serie?

Desde el 11 de agosto, la serie mexicana se puede ver en el catálogo del popular servicio de streaming. Y en esta nota te contamos todos los detalles.

¿Qué temporadas de “El chavo del 8″ están disponibles en Netflix?

Netflix tiene en su catálogo 7 temporadas del ‘Chavo’. Estas temporadas abarcan la etapa en la que la serie, que nació en 1971 como un sketch, logró dar el salto al programa propio. De esta manera, están disponibles estas temporadas en streaming:

  • Temporada 1: año 1973
  • Temporada 2: año 1974
  • Temporada 3: año 1975
  • Temporada 4: año 1976
  • Temporada 5: año 1977
  • Temporada 6: año 1978
  • Temporada 7: año 1979 y 1980

¿Qué capítulos de “El chavo del 8″ se pueden ver en Netflix?

Actualmente, se pueden ver en Netflix muchos de los capítulos icónicos de “El chavo del 8”: el viaje a Acapulco (temporada del año 1978), el ratero arrepentido (en la temporada del año 1976), entre otros. Estos son el total de episodios disponibles en el servicio:

  • Temporada 1: 32 episodios.
  • Temporada 2: 37 episodios.
  • Temporada 3: 36 episodios
  • Temporada 4: 40 episodios.
  • Temporada 5: 39 episodios.
  • Temporada 6: 40 episodios.
  • Temporada 7: 49 episodios.

Lista completa de episodios

Estos son los capítulos disponibles en Netflix por título:

Temporada 1:

  1. Las travesuras del chavo
  2. El mozo revoltoso
  3. La enfermedad de la chilindrina
  4. Sarampión
  5. Dinero perdido
  6. El enfermo/ buena vecindad
  7. El incumplido de Don Ramón
  8. Ensuciar a Quico
  9. El chavo y don Ramón se enamoran
  10. El chavo se enamora
  11. Cerbatanas y chochitos
  12. El gato y los peces
  13. El jardinero
  14. Las coplas rancheras/ Las preguntas/ El tendero
  15. Caja Fuerte
  16. El desayuno
  17. El lechero
  18. El bolero y el peluquero
  19. Faltando a clases en domingo
  20. Por jugar con el agua
  21. El mareo/ los sustos
  22. El traje
  23. La fiesta de la vecindad
  24. El robachicos
  25. El patio sucio después de la fiesta
  26. Los insectos
  27. Grupo musical
  28. El perro
  29. El zapatero
  30. El fútbol callejero
  31. Los atropellados
  32. La posada de la vecindad

Temporada 2:

  1. Los pasteleros
  2. La alcancía
  3. El yoyo
  4. El billete de lotería
  5. El sonámbulo
  6. El misterio de los platos
  7. La declaración de amor
  8. La enfermedad de Quico
  9. El duelo
  10. El loco
  11. Los globos
  12. La cuenta y el tendero
  13. El ladrón del señor Hurtado
  14. Llegando tarde a la escuela
  15. La invisibilidad
  16. La lagartija
  17. Harina para polvorear
  18. La casita del chavo
  19. Las corbatas de don Ramón
  20. El perrito de Quico
  21. El ratón
  22. Falta de agua
  23. Intento de robo/ Los caquitos/ La carpintería
  24. Las aguas frescas. Parte I
  25. Las aguas frescas. Parte II
  26. La casa de la viejita el béisbol
  27. Estampitas
  28. Inquilino boxeador
  29. Clases de box
  30. Disgusto amoroso
  31. Los yeseros
  32. Cyrano de Bergerac/ Perdonar a los enemigos
  33. El Quijote torta de jamón
  34. El callo
  35. Los platillos voladores si existen
  36. Carta a Santa Claus
  37. El año nuevo

Temporada 3:

  1. El ropavejero
  2. El primo de don Ramón
  3. La guitarra
  4. Pelea de agua
  5. Entre fiebre y almohadazos
  6. El regreso de la Chilindrina
  7. Los bomberos
  8. El chavo desvelado
  9. Jugando a los pasteleros
  10. Cumpleaños de Quico
  11. La mascota de Quico
  12. El juicio del chavo
  13. La independencia
  14. El viejo del costal
  15. La bola de boliche
  16. El cumpleaños fúnebre de don Ramón
  17. La guerra del chavo
  18. Examen de admisión
  19. Jugando ping pong
  20. La invitación a desayunar
  21. Mujeres y don Ramón
  22. Las vecinas nuevas
  23. Invitación al cine
  24. Los desmayos
  25. Ponchando globos
  26. El foco
  27. Los coches
  28. El partido de fútbol
  29. La bruja del 71
  30. Primer día de clases
  31. Don Ramón, el estudiante
  32. La mentira mata el alma y la envenena
  33. Tratando de bañar al chavo
  34. La viruela
  35. Las palomitas del chavo
  36. La fuente de los deseos

Temporada 4:

  1. En los costales cabe todo
  2. El lechero
  3. Pollo asado
  4. La nueva profesión
  5. La loca de la escalera
  6. Los tronadores
  7. Arreglando la guitarra
  8. Las historias de terror
  9. Música para todos
  10. El empleo del chavo
  11. Los toreros y toros
  12. Qué golpiza
  13. Fútbol en la vecindad
  14. El libro de animales
  15. Todo por un pastel
  16. Piratas y barquitos de papel
  17. La siembra de un huevo
  18. Exámenes I
  19. Exámenes II
  20. Venta de la vecindad I
  21. Venta de la vecindad II
  22. Ropa sucia
  23. Fútbol americano
  24. El globero
  25. Los sombreros
  26. El sorteo de la lotería
  27. Clases de animales
  28. La muñequita prieta de la Chilindrina
  29. Los pantalones del tendedero
  30. Invocando a satanás
  31. Festival de la buena vecindad
  32. La resortera
  33. Festival de la buena vecindad I
  34. Festival de la buena vecindad II
  35. Hombre invisible
  36. El ratero arrepentido
  37. Las locuras de don Ramón
  38. Mordida
  39. Fiesta navideña
  40. La navidad

Temporada 5:

  1. El negocio de las botellas
  2. Día de la amistad
  3. Ramoncito
  4. Una broma blanca
  5. Dinero en maceta
  6. La fotografía
  7. Intento de fotografía
  8. Fantasma
  9. Pago renta
  10. Ayuda a tus semejantes
  11. El negocio de los globos
  12. La locura
  13. El carpintero I
  14. El carpintero II
  15. Álbum de billetes
  16. Sonámbulos I
  17. Sonámbulos II
  18. Sonámbulos III
  19. Escasez de agua I
  20. Escasez de agua II
  21. Pie hinchado
  22. Corto circuito
  23. Somos cursis
  24. La tienda del chavo I
  25. La tienda del chavo II
  26. La tienda del chavo III
  27. Los pensamientos del profesor
  28. Un fin de semana con las tías
  29. El mejor escondite
  30. La caricatura del profesor Jirafales
  31. Los favores de don Ramón
  32. Pintando la vecindad I
  33. Pintando la vecindad II
  34. La pancita de don Ramón
  35. El desalojo de don Ramón I
  36. El desalojo de don Ramón II
  37. El chavo campeón
  38. El casimir
  39. La clase de música

Temporada 6:

  1. La venta de churros I
  2. La venta de churros II
  3. La venta de churros III
  4. Enyesar la vecindad I
  5. Enyesar la vecindad II
  6. Los cuernos del profesor
  7. La jardinera
  8. El voceador
  9. Ama a tus enemigos
  10. Prohibidos los niños
  11. La sobrina de la bruja del 71
  12. La sorpresa del profesor
  13. El sobre de la renta
  14. Chavo atropellado
  15. Accidente de don Ramón
  16. El nuevo trabajo de don Ramón I
  17. El nuevo trabajo de don Ramón II
  18. La venganza nunca es buena
  19. Concurso en la TV
  20. El baño del chavo
  21. Pateando la pelota
  22. Ciencias naturales I
  23. Ciencias naturales II
  24. Los astronautas
  25. Una noche de desvelo
  26. Don Ramón globero I
  27. Don Ramón globero II
  28. El chavo lava coches
  29. Celos en la vecindad
  30. La gloria de don Ramón
  31. El beso
  32. Las goteras
  33. Nunca es demasiado tarde para estudiar
  34. El trabajo de don Ramón
  35. Jugando con la bola
  36. El trato
  37. Clases de primeros auxilios
  38. Viaje a Acapulco
  39. Aventuras en Acapulco I
  40. Aventuras en Acapulco II

Temporada 7:

  1. El cine
  2. El cambio de foco
  3. La fiesta de San Valentín
  4. Festejando el día de la amistad
  5. Los pasteles de la Chilindrina
  6. Pretendiendo a don Ramón
  7. Los animales que pegan
  8. La mentira de la Chilindrina
  9. El actor Héctor Bonilla
  10. La guerra contra los niños
  11. El perro peluchín
  12. La clase de aritmética
  13. Día del niño
  14. Manos negras del chavo
  15. Clases de inglés
  16. Las mascotas
  17. El examen de historia
  18. El saco del señor Barriga
  19. El cachorro de doña Clotilde
  20. La clase de higiene
  21. La moneda del deseo
  22. El cumpleaños del profesor Jirafales
  23. El restaurante de doña Florinda
  24. La suerte del profesor
  25. Spaguetti para el señor Barriga
  26. Clases de geometría y aritmética
  27. El bolero I
  28. El susto de la Chilindrina
  29. El bolero II
  30. La congestión
  31. La mosca en el café
  32. El pretexto para ir a la escuela
  33. Los enfermos
  34. El regreso de la biscabuela
  35. Cooperación para la cruz roja
  36. La feria I
  37. La feria II
  38. Los sueños
  39. El mesero
  40. Roedores en la fonda I
  41. Roedores en la fonda II
  42. Ayuda al trabajador
  43. El pastel del profesor
  44. Leche para la gata
  45. Reparación de la vecindad I
  46. Reparación de la vecindad II
  47. Quisiera ser pastor
  48. Reparación de la vecindad III
  49. Lavadora nueva

