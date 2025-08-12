Pocas producciones televisivas han logrado trascender generaciones y fronteras como “El chavo del 8″, la entrañable comedia creada por Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, en 1971.

Con su humor sencillo, personajes memorables y situaciones cotidianas, la serie se convirtió en un fenómeno cultural en toda América Latina y el reciente estreno de la serie “Chespirito: Sin querer queriendo" la volvió a poner en la palestra. Por ello, muchas personas querían volver a verla, y ahora será posible hacerlo a través de Netflix.

Desde el 11 de agosto, la serie mexicana se puede ver en el catálogo del popular servicio de streaming. Y en esta nota te contamos todos los detalles.

¿Qué temporadas de “El chavo del 8″ están disponibles en Netflix?

Netflix tiene en su catálogo 7 temporadas del ‘Chavo’. Estas temporadas abarcan la etapa en la que la serie, que nació en 1971 como un sketch, logró dar el salto al programa propio. De esta manera, están disponibles estas temporadas en streaming:

Temporada 1: año 1973

año 1973 Temporada 2: año 1974

año 1974 Temporada 3: año 1975

año 1975 Temporada 4: año 1976

año 1976 Temporada 5: año 1977

año 1977 Temporada 6: año 1978

año 1978 Temporada 7: año 1979 y 1980

¿Qué capítulos de “El chavo del 8″ se pueden ver en Netflix?

Actualmente, se pueden ver en Netflix muchos de los capítulos icónicos de “El chavo del 8”: el viaje a Acapulco (temporada del año 1978), el ratero arrepentido (en la temporada del año 1976), entre otros. Estos son el total de episodios disponibles en el servicio:

Temporada 1: 32 episodios.

32 episodios. Temporada 2: 37 episodios.

37 episodios. Temporada 3: 36 episodios

36 episodios Temporada 4: 40 episodios.

40 episodios. Temporada 5: 39 episodios.

39 episodios. Temporada 6: 40 episodios.

40 episodios. Temporada 7: 49 episodios.

Lista completa de episodios

Estos son los capítulos disponibles en Netflix por título:

Temporada 1:

Las travesuras del chavo El mozo revoltoso La enfermedad de la chilindrina Sarampión Dinero perdido El enfermo/ buena vecindad El incumplido de Don Ramón Ensuciar a Quico El chavo y don Ramón se enamoran El chavo se enamora Cerbatanas y chochitos El gato y los peces El jardinero Las coplas rancheras/ Las preguntas/ El tendero Caja Fuerte El desayuno El lechero El bolero y el peluquero Faltando a clases en domingo Por jugar con el agua El mareo/ los sustos El traje La fiesta de la vecindad El robachicos El patio sucio después de la fiesta Los insectos Grupo musical El perro El zapatero El fútbol callejero Los atropellados La posada de la vecindad

Temporada 2:

Los pasteleros La alcancía El yoyo El billete de lotería El sonámbulo El misterio de los platos La declaración de amor La enfermedad de Quico El duelo El loco Los globos La cuenta y el tendero El ladrón del señor Hurtado Llegando tarde a la escuela La invisibilidad La lagartija Harina para polvorear La casita del chavo Las corbatas de don Ramón El perrito de Quico El ratón Falta de agua Intento de robo/ Los caquitos/ La carpintería Las aguas frescas. Parte I Las aguas frescas. Parte II La casa de la viejita el béisbol Estampitas Inquilino boxeador Clases de box Disgusto amoroso Los yeseros Cyrano de Bergerac/ Perdonar a los enemigos El Quijote torta de jamón El callo Los platillos voladores si existen Carta a Santa Claus El año nuevo

Temporada 3:

El ropavejero El primo de don Ramón La guitarra Pelea de agua Entre fiebre y almohadazos El regreso de la Chilindrina Los bomberos El chavo desvelado Jugando a los pasteleros Cumpleaños de Quico La mascota de Quico El juicio del chavo La independencia El viejo del costal La bola de boliche El cumpleaños fúnebre de don Ramón La guerra del chavo Examen de admisión Jugando ping pong La invitación a desayunar Mujeres y don Ramón Las vecinas nuevas Invitación al cine Los desmayos Ponchando globos El foco Los coches El partido de fútbol La bruja del 71 Primer día de clases Don Ramón, el estudiante La mentira mata el alma y la envenena Tratando de bañar al chavo La viruela Las palomitas del chavo La fuente de los deseos

Temporada 4:

En los costales cabe todo El lechero Pollo asado La nueva profesión La loca de la escalera Los tronadores Arreglando la guitarra Las historias de terror Música para todos El empleo del chavo Los toreros y toros Qué golpiza Fútbol en la vecindad El libro de animales Todo por un pastel Piratas y barquitos de papel La siembra de un huevo Exámenes I Exámenes II Venta de la vecindad I Venta de la vecindad II Ropa sucia Fútbol americano El globero Los sombreros El sorteo de la lotería Clases de animales La muñequita prieta de la Chilindrina Los pantalones del tendedero Invocando a satanás Festival de la buena vecindad La resortera Festival de la buena vecindad I Festival de la buena vecindad II Hombre invisible El ratero arrepentido Las locuras de don Ramón Mordida Fiesta navideña La navidad

Temporada 5:

El negocio de las botellas Día de la amistad Ramoncito Una broma blanca Dinero en maceta La fotografía Intento de fotografía Fantasma Pago renta Ayuda a tus semejantes El negocio de los globos La locura El carpintero I El carpintero II Álbum de billetes Sonámbulos I Sonámbulos II Sonámbulos III Escasez de agua I Escasez de agua II Pie hinchado Corto circuito Somos cursis La tienda del chavo I La tienda del chavo II La tienda del chavo III Los pensamientos del profesor Un fin de semana con las tías El mejor escondite La caricatura del profesor Jirafales Los favores de don Ramón Pintando la vecindad I Pintando la vecindad II La pancita de don Ramón El desalojo de don Ramón I El desalojo de don Ramón II El chavo campeón El casimir La clase de música

Temporada 6:

La venta de churros I La venta de churros II La venta de churros III Enyesar la vecindad I Enyesar la vecindad II Los cuernos del profesor La jardinera El voceador Ama a tus enemigos Prohibidos los niños La sobrina de la bruja del 71 La sorpresa del profesor El sobre de la renta Chavo atropellado Accidente de don Ramón El nuevo trabajo de don Ramón I El nuevo trabajo de don Ramón II La venganza nunca es buena Concurso en la TV El baño del chavo Pateando la pelota Ciencias naturales I Ciencias naturales II Los astronautas Una noche de desvelo Don Ramón globero I Don Ramón globero II El chavo lava coches Celos en la vecindad La gloria de don Ramón El beso Las goteras Nunca es demasiado tarde para estudiar El trabajo de don Ramón Jugando con la bola El trato Clases de primeros auxilios Viaje a Acapulco Aventuras en Acapulco I Aventuras en Acapulco II

Temporada 7: