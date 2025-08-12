Pocas producciones televisivas han logrado trascender generaciones y fronteras como “El chavo del 8″, la entrañable comedia creada por Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, en 1971.
Con su humor sencillo, personajes memorables y situaciones cotidianas, la serie se convirtió en un fenómeno cultural en toda América Latina y el reciente estreno de la serie “Chespirito: Sin querer queriendo" la volvió a poner en la palestra. Por ello, muchas personas querían volver a verla, y ahora será posible hacerlo a través de Netflix.
Desde el 11 de agosto, la serie mexicana se puede ver en el catálogo del popular servicio de streaming. Y en esta nota te contamos todos los detalles.
¿Qué temporadas de “El chavo del 8″ están disponibles en Netflix?
Netflix tiene en su catálogo 7 temporadas del ‘Chavo’. Estas temporadas abarcan la etapa en la que la serie, que nació en 1971 como un sketch, logró dar el salto al programa propio. De esta manera, están disponibles estas temporadas en streaming:
- Temporada 1: año 1973
- Temporada 2: año 1974
- Temporada 3: año 1975
- Temporada 4: año 1976
- Temporada 5: año 1977
- Temporada 6: año 1978
- Temporada 7: año 1979 y 1980
¿Qué capítulos de “El chavo del 8″ se pueden ver en Netflix?
Actualmente, se pueden ver en Netflix muchos de los capítulos icónicos de “El chavo del 8”: el viaje a Acapulco (temporada del año 1978), el ratero arrepentido (en la temporada del año 1976), entre otros. Estos son el total de episodios disponibles en el servicio:
- Temporada 1: 32 episodios.
- Temporada 2: 37 episodios.
- Temporada 3: 36 episodios
- Temporada 4: 40 episodios.
- Temporada 5: 39 episodios.
- Temporada 6: 40 episodios.
- Temporada 7: 49 episodios.
Lista completa de episodios
Estos son los capítulos disponibles en Netflix por título:
Temporada 1:
- Las travesuras del chavo
- El mozo revoltoso
- La enfermedad de la chilindrina
- Sarampión
- Dinero perdido
- El enfermo/ buena vecindad
- El incumplido de Don Ramón
- Ensuciar a Quico
- El chavo y don Ramón se enamoran
- El chavo se enamora
- Cerbatanas y chochitos
- El gato y los peces
- El jardinero
- Las coplas rancheras/ Las preguntas/ El tendero
- Caja Fuerte
- El desayuno
- El lechero
- El bolero y el peluquero
- Faltando a clases en domingo
- Por jugar con el agua
- El mareo/ los sustos
- El traje
- La fiesta de la vecindad
- El robachicos
- El patio sucio después de la fiesta
- Los insectos
- Grupo musical
- El perro
- El zapatero
- El fútbol callejero
- Los atropellados
- La posada de la vecindad
Temporada 2:
- Los pasteleros
- La alcancía
- El yoyo
- El billete de lotería
- El sonámbulo
- El misterio de los platos
- La declaración de amor
- La enfermedad de Quico
- El duelo
- El loco
- Los globos
- La cuenta y el tendero
- El ladrón del señor Hurtado
- Llegando tarde a la escuela
- La invisibilidad
- La lagartija
- Harina para polvorear
- La casita del chavo
- Las corbatas de don Ramón
- El perrito de Quico
- El ratón
- Falta de agua
- Intento de robo/ Los caquitos/ La carpintería
- Las aguas frescas. Parte I
- Las aguas frescas. Parte II
- La casa de la viejita el béisbol
- Estampitas
- Inquilino boxeador
- Clases de box
- Disgusto amoroso
- Los yeseros
- Cyrano de Bergerac/ Perdonar a los enemigos
- El Quijote torta de jamón
- El callo
- Los platillos voladores si existen
- Carta a Santa Claus
- El año nuevo
Temporada 3:
- El ropavejero
- El primo de don Ramón
- La guitarra
- Pelea de agua
- Entre fiebre y almohadazos
- El regreso de la Chilindrina
- Los bomberos
- El chavo desvelado
- Jugando a los pasteleros
- Cumpleaños de Quico
- La mascota de Quico
- El juicio del chavo
- La independencia
- El viejo del costal
- La bola de boliche
- El cumpleaños fúnebre de don Ramón
- La guerra del chavo
- Examen de admisión
- Jugando ping pong
- La invitación a desayunar
- Mujeres y don Ramón
- Las vecinas nuevas
- Invitación al cine
- Los desmayos
- Ponchando globos
- El foco
- Los coches
- El partido de fútbol
- La bruja del 71
- Primer día de clases
- Don Ramón, el estudiante
- La mentira mata el alma y la envenena
- Tratando de bañar al chavo
- La viruela
- Las palomitas del chavo
- La fuente de los deseos
Temporada 4:
- En los costales cabe todo
- El lechero
- Pollo asado
- La nueva profesión
- La loca de la escalera
- Los tronadores
- Arreglando la guitarra
- Las historias de terror
- Música para todos
- El empleo del chavo
- Los toreros y toros
- Qué golpiza
- Fútbol en la vecindad
- El libro de animales
- Todo por un pastel
- Piratas y barquitos de papel
- La siembra de un huevo
- Exámenes I
- Exámenes II
- Venta de la vecindad I
- Venta de la vecindad II
- Ropa sucia
- Fútbol americano
- El globero
- Los sombreros
- El sorteo de la lotería
- Clases de animales
- La muñequita prieta de la Chilindrina
- Los pantalones del tendedero
- Invocando a satanás
- Festival de la buena vecindad
- La resortera
- Festival de la buena vecindad I
- Festival de la buena vecindad II
- Hombre invisible
- El ratero arrepentido
- Las locuras de don Ramón
- Mordida
- Fiesta navideña
- La navidad
Temporada 5:
- El negocio de las botellas
- Día de la amistad
- Ramoncito
- Una broma blanca
- Dinero en maceta
- La fotografía
- Intento de fotografía
- Fantasma
- Pago renta
- Ayuda a tus semejantes
- El negocio de los globos
- La locura
- El carpintero I
- El carpintero II
- Álbum de billetes
- Sonámbulos I
- Sonámbulos II
- Sonámbulos III
- Escasez de agua I
- Escasez de agua II
- Pie hinchado
- Corto circuito
- Somos cursis
- La tienda del chavo I
- La tienda del chavo II
- La tienda del chavo III
- Los pensamientos del profesor
- Un fin de semana con las tías
- El mejor escondite
- La caricatura del profesor Jirafales
- Los favores de don Ramón
- Pintando la vecindad I
- Pintando la vecindad II
- La pancita de don Ramón
- El desalojo de don Ramón I
- El desalojo de don Ramón II
- El chavo campeón
- El casimir
- La clase de música
Temporada 6:
- La venta de churros I
- La venta de churros II
- La venta de churros III
- Enyesar la vecindad I
- Enyesar la vecindad II
- Los cuernos del profesor
- La jardinera
- El voceador
- Ama a tus enemigos
- Prohibidos los niños
- La sobrina de la bruja del 71
- La sorpresa del profesor
- El sobre de la renta
- Chavo atropellado
- Accidente de don Ramón
- El nuevo trabajo de don Ramón I
- El nuevo trabajo de don Ramón II
- La venganza nunca es buena
- Concurso en la TV
- El baño del chavo
- Pateando la pelota
- Ciencias naturales I
- Ciencias naturales II
- Los astronautas
- Una noche de desvelo
- Don Ramón globero I
- Don Ramón globero II
- El chavo lava coches
- Celos en la vecindad
- La gloria de don Ramón
- El beso
- Las goteras
- Nunca es demasiado tarde para estudiar
- El trabajo de don Ramón
- Jugando con la bola
- El trato
- Clases de primeros auxilios
- Viaje a Acapulco
- Aventuras en Acapulco I
- Aventuras en Acapulco II
Temporada 7:
- El cine
- El cambio de foco
- La fiesta de San Valentín
- Festejando el día de la amistad
- Los pasteles de la Chilindrina
- Pretendiendo a don Ramón
- Los animales que pegan
- La mentira de la Chilindrina
- El actor Héctor Bonilla
- La guerra contra los niños
- El perro peluchín
- La clase de aritmética
- Día del niño
- Manos negras del chavo
- Clases de inglés
- Las mascotas
- El examen de historia
- El saco del señor Barriga
- El cachorro de doña Clotilde
- La clase de higiene
- La moneda del deseo
- El cumpleaños del profesor Jirafales
- El restaurante de doña Florinda
- La suerte del profesor
- Spaguetti para el señor Barriga
- Clases de geometría y aritmética
- El bolero I
- El susto de la Chilindrina
- El bolero II
- La congestión
- La mosca en el café
- El pretexto para ir a la escuela
- Los enfermos
- El regreso de la biscabuela
- Cooperación para la cruz roja
- La feria I
- La feria II
- Los sueños
- El mesero
- Roedores en la fonda I
- Roedores en la fonda II
- Ayuda al trabajador
- El pastel del profesor
- Leche para la gata
- Reparación de la vecindad I
- Reparación de la vecindad II
- Quisiera ser pastor
- Reparación de la vecindad III
- Lavadora nueva
