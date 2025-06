Series televisivas que no pasan de moda hay muchas, pero hay unas pocas que atraparon a varias generaciones y que siguen sacando carcajadas hasta la actualidad. Si bien, las tramas que nos presentaron en los diferentes episodios las recordamos casi de memoria y no nos cansamos de verlas una y otra vez, esto no hubiera sido posible sin el genio detrás de todo.

Debido al gran legado que dejó, pues sus programas cruzaron muchas fronteras, se realizó una serie biográfica del reconocido personaje, desde sus inicios hasta que alcanzó la cima. ¿Sabes a quién me refiero? A Roberto Gómez Bolaños, cuya historia aterrizó en Max con el título “Chespirito: Sin querer queriendo”. Conoce más en las siguientes líneas.

El ingenio y creatividad de Roberto Gómez Bolaños lo llevaron a la fama, tal como lo muestra "Chespirito: Sin querer queriendo" (Foto: HBO Max)

TRAMA. “Esta serie biográfica recorre el ascenso de Roberto Gómez Bolaños, el genio detrás de Chespirito, un hombre que con su talento, ternura y creatividad creó a los personajes más entrañables de la televisión mexicana como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado”, es la breve descripción que le da la plataforma de streaming.

Por tanto, “Chespirito: Sin querer queriendo” nos presenta la vida y carrera de Roberto Gómez Bolaños, desde que era un joven soñador – con flashbacks de su niñez – hasta convertirse en un referente del mundo del entretenimiento. No sólo ello, todo lo que enfrentó en la industria televisiva emergente, el precio de la fama, su vida personal y el impacto de su creación.

En "Chespirito: Sin querer queriendo", el día que Gómez Bolaños fue a los Estudios San Ángel para presentar su propuesta (Foto: HBO Max)

TRÁILER DE “CHESPIRITO: SIN QUERER QUERIENDO”. En un inicio, vemos a Roberto Gómez Bolaños sentado en su camerino y escuchando al público gritar: “¡Chavo! ¡Chavo!”, luego pasa a un ascensor con el resto del elenco, en el que ya no están ni Quico ni Don Ramón. Posteriormente, retrocede en el tiempo y aparece nervioso tratando de escribir el guion de su programa, pues no quiere cometer ningún error. “Se me tiene que ocurrir la idea del siglo”, le comenta a su esposa Graciela Fernández, quien le contesta que ella estará siempre para apoyarlo. Después se le despeja la mente y plasma lo que será “El Chapulín Colorado”.

En otra escena, aparece tratando de convencer a los directivos de Estudios San Ángel para que tomen su propuesta, pero recibe una negativa. Esto en lugar de desanimarlo, lo empuja a seguir adelante; es más, aclara que su show no es para niños, sino para toda la familia. De ahí empieza con su siguiente proyecto: “El Chavo del 8”. Tras tomar apuntes en un parque para ver los movimientos de los menores de edad, recluta a sus actores – todos mayores de edad. Con el paso del tiempo, se da la cercanía entre él y Florinda Meza (Margarita Ruíz en esta serie), del que se da cuenta su esposa; asimismo, los inconvenientes que tiene con Carlos Villagrán (que ahora recibe el nombre de Marcos Barragán). El avance concluye con los magníficos resultados que tiene sus programas.

¿CÓMO SE EMITEN LOS EPISODIOS? Los ocho capítulos de “Chespirito: Sin querer queriendo” se irán subiendo a Max cada jueves. Cabe mencionar que la serie se estrenó el 5 de junio y concluirá el 24 de julio.

En "Chespirito: Sin querer queriendo", Gabriela y Roberto tienen problemas en su matrimonio (Foto: HBO Max)

ELENCO PRINCIPAL

Pablo Cruz Guerrero como Roberto Gómez Bolaños (adulto)

Iván Aragón como Roberto Gómez Bolaños (joven)

Dante Aguiar como Roberto Gómez Bolaños (niño)

Paulina Dávila como Graciela Fernández, primera esposa de Gómez Bolaños.

Bárbara López como Margarita Ruíz, personaje inspirado en Florinda Meza.

Juan Lecanda como Marcos Barragán, personaje inspirado en Carlos Villagrán “Quico”.

Miguel Islas como Ramón Valdés, Don Ramón.

Paola Montes de Oca como María Antonieta de las Nieves o La Chilindrina.

Arturo Barba como Rubén Aguirre, el profesor Jirafales.

Andrea Noli como Angelines Fernández, Doña Clotilde o La Bruja del 71.

Eugenio Bartilotti como Édgar Vivar, el Señor Barriga y Ñoño.

Karina Gidi como Elsa Bolaños, la madre de Roberto Gómez Bolaños.

Jorge Luis Moreno como Horacio Gómez Bolaños.

Édgar Vivar como Agustín Delgado, el director de cine que apodó “Chespirito” a Roberto.

