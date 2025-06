Después de 10 episodios, llegó a su fin “El sabor de lo nuestro”, la serie coreana que sigue al heredero arrogante Han Beon-woo, quien está a punto de convertirse en el líder de Hansang, siempre y cuando consiga las tres estrellas. Si bien, ha logrado robar los recetarios de diversos restaurantes famosos para luego cerrarlos con el fin de que la empresa de su madre sea la única en el país con esas recetas, hay una que no puede adquirir. Se trata de Jungjae, cuya chef Mo Yeon-Joo no está dispuesta a cederle su establecimiento, aunque le dice que podría pensar su oferta si cumple una condición: trabajar con ella en su local. De esta forma, la convivencia y el trato podrían encender la llama de un amor casi imposible, que se vería empañado cuando descubra que él aceptó todo para quedarse con su negocio. ¿Qué pasó al final? A continuación, todo lo que debes saber.

Vale precisar que este drama romántico finalizó este 10 de junio de 2025, luego de emitir dos capítulos por semana. Está protagonizado por las estrellas Kang Ha-neul y Go Min-si, quienes interpretan al sucesor de una compañía de alimentación y a la talentosa chef de un restaurante de una sola mesa, respectivamente.

Beon-woo es un heredero acostumbrado a robar recetas de restaurantes para luego cerrarlos en "El sabor de lo nuestro" (Foto: ENA / Genie TV)

FINAL EXPLICADO DE “EL SABOR DE LO NUESTRO”

No olvidemos que en el episodio 9, Beom-woo decide regresar a Jungjae porque sabe que su madre, quien es jueza del concurso por ser la presidenta del Grupo Hansang, hará de todo para que Motto gane y así poder quedarse con el restaurante de Yeon-Joo. No sólo ello, él se sincera con Myung-sook y Choon Seung, con quienes se unió para la competencia. Cabe mencionar que el otro juez es el editor jefe de la guía Diamant. A continuación, lo que ocurrió en el último capítulo.

Hansang hace trampa en el concurso. Para definir la competencia entre Motto y Jungjae se eligió el pollo como ingrediente principal. Como Hansang no está dispuesta a perder, se asegura que Jungjae no consiga fresco dicho insumo, por lo que cocinan con pollo congelado. Ahora todo está en manos de Myung-Sook, quien elabora un plato francés con un toque coreano. En tanto, en Motto, Young-Hye decide por primera vez hacer una creación en lugar de usar las recetas robadas, es así que prepara un plato coreano con ingredientes franceses. Los jueces y un grupo de influencers prueban ambos platillos; es más, el padre de Choon-Seung aparece en Jungjae y prueba el makgeolli de su hijo, el cual le fascina y lo convence de que puede hacerse cargo de su restaurante.

Una renuncia inesperada. Antes de que se anuncien los resultados, se presenta la renuncia de Young-Hye, la chef de Motto. Ella argumenta a Yu-Jin que se va porque al fin pudo cocinar un plato de su propia creación, algo que la satisface al no haber copiado a nadie. Por tal motivo, menciona que quiere hacer algo propio.

¿Quién ganó la competencia culinaria? A pesar de que los resultados favorecen a Jungjae, la presidenta de Hansang anuncia un empate, decisión con la que no concuerda el editor francés de la guía Diamont, pues sabe que Motto al ser parte de Hansang, jamás sería derrotada.

Cuando la dueña de Hansang propone a sus hijos darles el liderazgo, pero con una condición en "El sabor de lo nuestro" (Foto: ENA / Genie TV)

Yeon-Joo conoce más sobre la crianza de Beom-woo. Gracias a Sun-Woo, la chef de Jungjae averigua más sobre las vivencias que tuvo el heredero en su infancia. Este le cuenta que cuando los dos eran menores, su madre se dedicó de lleno al trabajo para conseguir dinero, pero los descuidó. Algo que podemos constatar en un flashback cuando vemos cómo la presidenta trata de explicar en un programa televisivo la elaboración de un plato que le encantaba a sus hijos, pero aparece un pequeño Beom-woo que le pedía jugar con él. Ella lo hizo callar para seguir con sus labores, demostrándole que hay cosas más importantes para la familia. De esta manera, Yeon-Joo entiende que su madre influyó en él, pero también se da cuenta cómo cambió cuando empezó a trabajar en su local.

En la revancha, ¿salió victorioso Jungjae? Tras el empate, la presidenta sugiere una revancha, pero Yeon-Joo le dice que Motto no tiene chef; por tanto, la joven le propone cocinar para ella, si no le gusta su comida que clausure su restaurante. La muchacha elabora un banquete casero e invita a la madre y sus hijos a degustar, pero antes les comenta que no hizo la preparación para ser juzgada, sino para que todos compartan una cena familiar. La mujer accede a probar y halaga el kimchi. Más adelante reconoce que así cierre el establecimiento, probablemente abran en otro lugar, así que decide que continúe funcionando.

El momento en el que Yeon-Joo le plantea a Beon-woo trabajar con ella en "El sabor de lo nuestro" (Foto: ENA / Genie TV)

Una visita famosa. Una aparición que emocionó a miles se dio cuando Park Ji-Hoon llega al restaurante. Lo más curioso es cuando Choon-Seung le pregunta a que escuela secundaria fue, pero el famoso le lanza una mirada aterradora; esto en clara referencia a “Weak Hero Class 2”, serie en la que ambos aparecieron. Sin duda, un crossover divertido.

Surgió el amor. Yeon-Joo y Beom-Woo se besan y viven en el pueblo. Trabajan en su restaurante de tres estrellas Jungjae. De esta forma, la pareja que enamoró desde un comienzo en la serie termina junta.

En "El sabor de lo nuestro", Yeon-Joo y Beon-woo, ¿logran reconocer sus sentimientos? (Foto: ENA / Genie TV)

