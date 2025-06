A veces, uno no está buscando grandes batallas épicas ni dramas densos que te dejan con el corazón en la garganta. Lo que uno necesita es una historia cálida, con personajes entrañables, una pizca de comedia bien cocinada y, por qué no, un toque romántico que te deje con el corazón llenito, al igual que la barriga. Yo estaba en esa búsqueda hace unos días, navegando por Netflix sin rumbo, y me topé con una serie coreana que no esperaba. Y la verdad, me atrapó.

Lo curioso de esta serie es que no solo juega con tus emociones, sino también con tu apetito. En serio. Te abre el alma… y también el apetito. Hay algo profundamente reconfortante en ver cómo dos mundos totalmente distintos se encuentran a través de la cocina. Mientras la miraba, no podía evitar pensar en lo que representa el “sabor” en nuestras vidas: no solo como algo que se prueba con la lengua, sino con el corazón. Y esta historia, te lo juro, sabe a eso.

Además, no es casualidad que se haya convertido en la número 1 del ranking en Netflix. La narrativa es fresca, los personajes son memorables, y la producción visual es simplemente deliciosa. Literalmente: hay escenas que parecen sacadas de una revista gourmet. Pero detrás de todo ese emplatado elegante, lo que hay es una historia humana que toca fibras muy reales, como la herencia, la vocación, y el amor improbable entre dos almas que, de entrada, parecen de universos distintos.

La serie se llama “El sabor de lo nuestro” (en inglés, Tastefully Yours), y si aún no la has visto, aquí te dejo todos los detalles para que entiendas por qué esta joya coreana está dando tanto de qué hablar.

Go Min-si como Mo Yeon-joo en la serie surcoreana "El sabor de lo nuestro" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “EL SABOR DE LO NUESTRO”?

La historia gira en torno a Han Beom-woo, el heredero de una de las empresas alimentarias más importantes de Corea, un hombre con un currículum perfecto y una vida marcada por el deber, pero que, irónicamente, no siente ningún interés real por el sabor de la comida. Su vida cambia cuando conoce a Mo Yeon-joo, una chef apasionada que administra un restaurante de una sola mesa, sin letrero, en un rincón apartado del campo. Ella cocina con alma, con fuego, con ingredientes comprados cada día como si fueran joyas.

Cuando sus caminos se cruzan, nace una relación marcada por el contraste, el respeto mutuo y una química que se cocina a fuego lento. Más que una historia de amor, esta serie es una reflexión sobre cómo el amor y la comida pueden sanar, unir y transformar.

ACTORES Y PERSONAJES PRINCIPALES

Una de las cosas que más me gustó de esta serie fue la construcción de personajes. No solo los protagonistas tienen historias interesantes: los secundarios también están llenos de matices. Aquí te dejo el reparto principal y extendido, para que te familiarices con quién es quién en este delicioso drama coreano:

Personajes principales

Kang Ha-neul como Han Beom-woo. Es el heredero de la empresa alimentaria Hansang. Aunque dirige el prestigioso restaurante Moto en Seúl, no tiene sensibilidad real por el sabor. Su encuentro con Yeon-joo cambia su forma de ver la cocina y el amor.

Go Min-si como Mo Yeon-joo. Chef independiente, dueña de un restaurante de una sola mesa en Jeonju. Es testaruda, apasionada por el sabor y por cocinar con ingredientes frescos. Su integridad la pone en conflicto con el mundo empresarial hasta que Beom-woo aparece.

Kim Shin-rok como Jin Myeong-sook. Empleada estrella de un restaurante local de fideos. Amiga y aliada de Yeon-joo, se convierte en una pieza clave del equipo cuando ambas unen esfuerzos para sacar adelante el pequeño restaurante.

Yoo Su-bin como Shin Chun-seung. Hijo del dueño del restaurante de sopa de fideos más famoso de Jeonju. Aunque sueña con que su padre lo reconozca, trabaja desde abajo mientras se cruza con Beom-woo y Yeon-joo.

Personajes secundarios

Hong Hwa-yeon como Jang Young-hye. Chef estrella dentro del conglomerado Hansang. Representa el lado más competitivo y corporativo del mundo gastronómico. Rival directa de Yeon-joo en términos de filosofía culinaria.

Oh Min-ae como Presidenta Han. Madre de Beom-woo y Seon-woo. Una figura poderosa y exigente que impulsa la rivalidad entre sus hijos por el control de la empresa familiar.

Bae Na-ra como Han Seon-woo. Hermano mayor de Beom-woo y actual director ejecutivo del conglomerado. Tiene una relación tensa con su hermano y hará todo lo posible por quedarse con el trono empresarial.

Bae Yoo-ram como Lee Yu-jin. Fiel secretario de Beom-woo. Aunque parece reservado, tiene momentos muy humanos que lo convierten en un personaje entrañable.

Yoon Byung-hee como el frutero. Dueño de la tienda de frutas y verduras a la que Yeon-joo acude a diario. Es una figura constante en su vida y en su cocina.

Lee Jung-ok como el carnicero de Sosarang. Proveedor de carnes de confianza de Beom-woo. Su relación con el protagonista va más allá del negocio: representa una figura paternal e intuitiva.

Kim Byung-chun como el padre de Chun-seung. Propietario del restaurante de fideos más famoso de la ciudad. Duro con su hijo, pero profundamente orgulloso en el fondo.

Joo In-young como la casera de Yeon-joo. Mujer mayor de carácter fuerte, pero también protectora. Apoya discretamente a la joven chef en momentos clave.

Kang Jun-gyu como el ayudante de cocina de Jang Young-hye. Un joven cocinero ambicioso, que se mueve entre la admiración y la competencia.

Kim In-woo como Dal-woong, el maestro de Yeon-joo. Chef tradicional y estricto, mentor culinario de Mo Yeon-joo. Su influencia se nota en cada receta que ella prepara.

Choi Jung-heon como cliente especial del restaurante. Aparece en un episodio crucial en el que encarga una cena para que sus padres conozcan a los de su novia extranjera. Su historia toca un tema intercultural muy emotivo.

Kang Ha-neul como Han Beom-woo y Go Min-si como Mo Yeon-joo en una escena de la serie coreana "El sabor de lo nuestro" de Netflix (Foto: ENA)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE Y CÓMO VERLA?

“El sabor de lo nuestro” cuenta con 10 episodios bien equilibrados, ni demasiado cortos ni excesivamente largos. La serie se estrenó en Corea del Sur a través del canal ENA el 12 de mayo de 2025, y también está disponible para el público internacional en Netflix desde esa misma fecha.

Si tienes una suscripción activa a Netflix, ya puedes maratonearla completa. Es perfecta para un fin de semana, o para verla de a poquito, como se saborea un platillo casero.

