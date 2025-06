A pesar de que falleció hace más de una década, en noviembre de 2014, Roberto Gómez Bolaños sigue siendo muy querido y recordado por la gente, que no se perdía ninguno de los programas que lanzó en la pantalla chica. Cómo olvidar “El Chavo del 8” o “El Chapulín Colorado”, por citar algunos títulos, que hacían entretenidos los días de muchísimas familias durante generaciones. Si bien, sabemos bastante de su trabajo, ahora con la serie “Chespirito: Sin querer queriendo” conoceremos aspectos de su vida privada y sus inicios. Por ejemplo, quién fue su madre. Si también lo desconoces, te lo cuento a continuación.

Roberto Gómez Bolaños es considerado un genio humorístico (Foto: @florindamezach1 / Instagram)

LA MADRE DE ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS EN “CHESPIRITO: SIN QUERER QUERIENDO”

En el primer episodio de “Chespirito: Sin querer queriendo”, conocemos un poco más de Elsa Bolaños, la madre de Roberto Gómez Bolaños, de quien podría decirse fue estricta con él cuando era muy jovencito, pues no quería que deje de lado sus obligaciones por cosas que quizá no podría lograr más adelante. Así pues, en una ocasión vio a su hijo practicando un número cómico frente al espejo del cuarto que compartía con sus hermanos, por lo que no dudó en reclamarle. “No te conviertas en un desobligado como tu papá (…). Las ilusiones y el arte te pueden matar como él”, le dice. No olvidemos que su esposo fue pintor, ilustrador y dibujante, pero tras su muerte la dejó con deudas y una casa hipotecada.

Pero sus palabras no eran para lastimarlo, sino que simplemente estaba preocupada en el futuro de su muchacho, quien se mostraba terco en su decisión de convertirse en artista. Cuando en otro momento se lo comenta, ella le señala que también le encanta la poesía, pero por eso no va a dejar de lado su trabajo y descuidar a sus hijos. Pese a los disgustos que le daba, Elsa amaba incondicionalmente a Roberto, de quien quería verlo convertido en un gran hombre; y vaya que lo logró.

Homenaje a Roberto Gómez Bolaños en el estadio Azteca en la Ciudad de México el 30 de noviembre de 2014, dos días después de su muerte (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

¿QUIÉN FUE LA MADRE DE ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS?

La madre de Roberto Gómez Bolaños fue Elsa Bolaños Cacho Aguilar, quien nació el 4 de abril de 1902 en la ciudad de Oaxaca. Era prima de Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México entre 1964 y 1970. Se sabe que ella era una secretaria bilingüe, lo que la ayudó a trabajar como traductora de textos del inglés al español. Entre sus pasiones se encontraba la poesía, por lo que le fascinaba escribir poemas.

Cuando falleció su esposo Francisco Gómez Linares en 1935, ella se tuvo que hacer cargo de sus tres hijos menores; no sólo ello, lo peor es que heredó una casa hipotecada y muchas deudas, dejándola en una situación muy complicada, pues atravesaron en más de una ocasión problemas económicos.

Desde que Roberto era un niño, Elsa vio que a él le fascinaba hacer reír a la gente; y aunque en un inicio quiso que sea una persona con un trabajo “normal”, vio cómo se empezó a abrir camino en el mundo del entretenimiento.

Lamentablemente, ella dejó de existir antes de que viera a Chespirito convertirse en una estrella, pues falleció antes de que estrenara “El Chavo del 8” o “El Chapulín Colorado”.

Roberto Gómez Bolaños en el Palacio de Gobierno de Perú tomando un pisco sour el 16 de julio de 2008 (Foto: Ernesto Benavides / AFP)

