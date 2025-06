No cabe duda que quienes crecieron viendo todas las producciones de Roberto Gómez Bolaños están emocionados con la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, que nos presenta los inicios del icónico humorista. Debido a que este famoso comediante conquistó a millones de personas de diversas generaciones, el que menos está a la expectativa por ver a Pablo Cruz Guerrero representarlo, y aunque sabemos que él es un gran actor, una duda surgió entre los más fanáticos del creador de “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado”. ¿De cuál se trata? Si la estatura de ambos coincide o hay una diferencia abismal. Conócelo en esta nota.

Roberto Gómez Bolaños fue uno de los humoristas mexicanos más famosos de todo el mundo. En "Chespirito: Sin querer queriendo", está interpretado por Pablo Cruz Guerrero (Foto: HBO Max)

ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS Y PABLO CRUZ GUERRERO: ¿CUÁL ES LA ESTATURA DE CADA UNO?

Antes de responder la interrogante que muchos seguidores se están haciendo, la propia Florinda Meza, viuda de Chespirito, ya había hablado brevemente sobre el tema. Para ella, el actor que representa a su Chaparrito es más alto. No olvidemos que la actriz cómica no está conforme con la realización de esta producción porque no le consultaron para hacerla.

“Cuando lo vea te voy a decir si es el tipo de persona, aunque está un poquito más alto”, señaló Meza cuando fue consultada por la prensa sobre la serie, de la que dijo no está contenta, pero tampoco le es indiferente.

Entonces, ¿realmente es más alto de lo normal el actor que interpreta a Gómez Bolaños? Pues bien, la estatura de cada uno a continuación.

¿Cuánto medía Roberto Gómez Bolaños? La estatura de Chespirito era de 1.62 m

La estatura de Chespirito era de 1.62 m ¿Cuánto mide Pablo Cruz Guerrero? La talla del actor mexicano es de 1.75.

Por lo tanto, la diferencia entre ambos es de 13 centímetros, algo significativo para quienes conocieron de cerca al humorista.

Cuando Chespirito posó para los fotógrafos durante el lanzamiento de "El Chavo-La serie animada" en Ciudad de México el 10 de octubre de 2006 (Foto: Luis Acosta / AFP)

¿QUÉ DIJO PABLO CRUZ GUERRERO SOBRE LA DIFERENCIA DE ESTATURA?

El protagonista de “Chespirito: Sin querer queriendo”, respondió sobre las comparaciones que hacen respecto a su estatura y la de Gómez Bolaños. Durante una conferencia de prensa por el estreno de la serie, defendió su elección como dicho personaje.

“Bueno, ya verán la serie completamente terminada y dejaremos que la gente juzgue y que hablen, y que compartan y gocen de esta serie”, manifestó.

Aunque en una entrevista con TVNotas reconoció que al inicio – ni bien llegó al casting – no se veía como el personaje, luego de pasar varios filtros pudo hacerse con el personaje. “Cuando ya me dijeron que me había quedado, sí me entró un poco de miedo, pero ya en set se fue”. Asimismo, dio a conocer que entre los retos para convertirse en Chespirito estuvieron bajar de peso y rasurarse a diario, toda vez que Roberto Gómez Bolaños era lampiño.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí