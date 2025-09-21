Ricardo Mendoza, conocido comediante del dúo Hablando Huevadas, sorprendió a todos al revelar que se convertirá en padre. El anuncio lo hizo el pasado 20 de septiembre durante su histórica presentación en la sala Gustave Eiffel, ubicado en el primer piso de la Torre Eiffel en París, Francia.

El show, que tuvo un lleno total, se convirtió en un hito histórico para los comediantes Ricardo Mendoza y Jorge Luna, quienes anteriormente ya habían llenado el prestigioso escenario Madison Square Garden de Nueva York.

En esta oportunidad, el comediante Ricardo Mendoza hizo el anuncio que se convertirá en padre junto a su novia Katya Mosquera, hecho que fue confirmado por la creadora de contenido Brigitte Valencia, quien aseguró que el humorista hizo el anuncio ante el público en Francia.

La creadora de contenido Brigitte Valencia fue la encargada de revelar que Ricardo Mendoza confirmó que se convertirá en padre. (Foto: Instagram)

La noticia fue replicada en Perú por Ric La Torre, quien reveló que varias personas que asistieron al show difundieron audios y algunos comentarios sobre la próxima paternidad de Ricardo Mendoza.

“En el show de París Ricardo anuncia que va a ser padre. Y bueno, como ya sabemos, ya le había pedido la mano a su novia Katya, y ahora da un paso más en su vida personal”, dijo Ric en su video.

Cabe señalar que el video oficial del show en la Torre Eiffel todavía no ha sido compartido de forma oficial por Ricardo Mendoza y Jorge Luna; sin embargo, ya se han filtrado algunas reacciones del público.