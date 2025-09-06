Tras agotar entradas en el Madison Square Garden de Nueva York en diciembre de 2024, los comediantes peruanos Jorge Luna y Ricardo Mendoza, creadores del show de comedia “Hablando Huevadas”, estrenarán su documental ‘De Perú pa’l mundo’ sobre su trayectoria.

El filme narra el ascenso del dúo, desde sus inicios durante la pandemia hasta su exitosa gira internacional, que culminó con el histórico 'sold out’ en el emblemático escenario neoyorquino. La cinta incluye material inédito, como entrevistas, anécdotas y momentos personales que marcaron sus vidas.

La dirección y el guion estuvieron a cargo del cineasta chileno Tomás Alzamora, reconocido por su trabajo en el largometraje 'Denominación de origen’. La producción corrió por cuenta de la empresa Blackstar Content.

En ese sentido, el estreno está programado para el 13 de septiembre a las 00:01 horas, coincidiendo con el primer aniversario de su presentación en Nueva York.

De ese modo, el documental se emitirá de forma exclusiva en la plataforma digital 'docuhh.com‘, a través de transmisiones en vivo con múltiples horarios. Los interesados podrán acceder al contenido una vez que se registren y completen la compra.

“Hablando Huevadas: Del Perú pa’l mundo” ofrece una mirada íntima a su historia de amistad, riesgos y resiliencia. Actualmente, el programa de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, emitido por YouTube, tiene más de 6 millones de seguidores.

Afiche oficial del documental de 'Hablando Huevadas' | Foto: Difusión