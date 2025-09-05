“Nanito”, película dirigida por el cineasta peruano Guillermo Fernández Cano, se estrenará en las salas de cine del país el próximo jueves 18 de septiembre.

De ese modo, la cinta, filmada en la ciudad de Arequipa, aborda el tema del amor en la tercera edad a través de una conmovedora historia.

La trama sigue a Nanito, un hombre de 80 años que intenta reconquistar a su antiguo amor, Antonia.

El filme, producido por Yapa Films, se propone retratar la vida de los adultos mayores de forma respetuosa y sin caer en estereotipos, informó un comunicado de prensa.

El rodaje de "Nanito" se llevó a cabo en Arequipa durante cuatro semanas, bajo la producción general de Walter Manrique.

A su vez, los actores Guido Calderón y Martha Rebaza, quienes interpretan a Nanito y Antonia, respectivamente.

El reparto se complementa con talentos locales de Arequipa, como Roberto Palacios, María Eugenia Málaga, Andrés Luque, Jovan Pastor, Estefania Fuxet, Arturo Salazar, Román Lizárraga y Teffy Bengoa.

La producción destaca por su compromiso con el talento regional, ya que el 90% del equipo técnico también está conformado por profesionales arequipeños.

Para más detalles sobre horarios y salas, se puede consultar las redes sociales oficiales de la película.

Afiche oficial de Nanito