Tras su exitoso paso por las salas de cine, la película peruana “Soltera, Casada, Viuda, Divorciada 2” se estrenó en Netflix, alcanzando el primer lugar en el top de películas más vistas de la plataforma en Perú.

La cinta, dirigida por Ani Alva Helfer y producida por Gianella Neyra y La Soga Producciones, cuenta con las actuaciones de Gianella Neyra, Katia Condos, Milene Vásquez y Patricia Portocarrero.

La trama sigue la historia de cuatro amigas que, entre risas y desafíos, celebran la amistad y la sororidad.

Sobre este logro, Condos expresó su alegría. “Es emocionante que la película no solo haya tenido tanto cariño en cines, sino que ahora sea la más vista en Netflix Perú” , dijo.

Por su parte, Gianella, protagonista y productora. “El público peruano nos apoyó desde el primer día, y ver que ahora somos número 1 en Netflix es una alegría inmensa”, comentó.