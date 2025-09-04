El cine volverá a tomar la ciudad este octubre con la décimoprimera edición de la Semana del Cine de la Universidad de Lima, un festival que se ha consolidado como una de las vitrinas más importantes para descubrir lo mejor de la cinematografía global y nacional. Durante ocho días —del 20 al 27 de octubre—, el campus universitario abrirá sus salas al público en general con funciones gratuitas que incluyen estrenos, retrospectivas y actividades paralelas.

La programación de este año destaca por su diversidad. Por un lado, la muestra internacional traerá películas que aún no se han exhibido en el país, acercando al público a lo más reciente de los circuitos de festivales y cine de autor. Por otro, se dará un espacio especial al cine peruano a través de cortometrajes y largometrajes nacionales que dialogan con nuestra identidad y con las nuevas formas de narrar desde lo local. Una de las grandes novedades será la proyección de cortometrajes producidos por universidades de Iberoamérica, lo que abre un nuevo puente académico y cultural entre jóvenes cineastas de la región.

En paralelo, se desarrollará el tradicional concurso Corto de Boleto, creado para poner a prueba la creatividad de los estudiantes de la Universidad de Lima. El reto consiste en realizar un cortometraje en un tiempo limitado, lo que convierte cada edición en un laboratorio de experimentación donde suelen emerger propuestas originales y frescas. Esta actividad se ha convertido en una de las más esperadas del festival y en un semillero de nuevos talentos.

El evento también será escenario de un homenaje a David Lynch, uno de los cineastas más influyentes de las últimas décadas y autor de clásicos como Mulholland Drive, Salvaje de corazón y Terciopelo azul. Fallecido en enero de este año, el director será recordado con proyecciones especiales que buscan acercar al público peruano a su universo creativo, marcado por el surrealismo, lo onírico y lo inquietante. De esta manera, la Semana del Cine 2025 no solo celebra la diversidad de miradas, sinO también la memoria de quienes transformaron el lenguaje del cine.