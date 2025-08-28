Vía Zoom y con grabaciones de los 60: la verdad de cómo Bárbara Mori logró dominar el acento peruano para “Mistura”

En una de las escenas de “Mistura”, Norma Piet se enfrenta a sus falsas amigas de sociedad con voz firme. Buena parte de la conversación que rodea a la película peruana de Ricardo de Montreuil gira en torno al acento de la protagonista. La actriz de nacionalidad uruguaya y mexicana, Barbara Mori, que logró en meses de asesoramiento vocal transformarse en una dama de la Lima de 1965.

Como la hija de un diplomático francés, Norma Piet se planta con honor frente a la sociedad conservadora de la época, que la juzga por la infidelidad de su esposo, interpretado por Christian Meier. La premisa de la película es atractiva. Con ello, y ya pasado su primer fin de semana, la cinta de Ricardo de Montreuil convocó a más de 26 mil espectadores, y causó curiosidad la metamorfosis de Mori hacia el universo peruano. La cinta peruana continúa en cartelera a fines de agosto.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

El refugio de Norma Piet (Bárbara Mori) será la cocina de su casa, espacio desde donde levanta un restaurante de comida peruana.

En una entrevista con el coach vocal de Bárbara Mori, Óscar Beltrán, actor conocido por el cine y la televisión local (“Mañana te cuento”, “Esta sociedad”), nos contó los secretos detrás del proceso de estudiar la voz extranjera de Mori y Juan Pablo Olyslager, actor de reparto en “Mistura”, para llevarla a la sonoridad aristócrata de la gente limeña en los años sesenta. “Busqué referencias de Chabuca Granda, con ese tono de voz tan calmado, muy sutil, incluso tiene una dicción perfecta, algo muy limeño, donde las consonantes D y la S parecen lavadas. Y también busqué ejemplos de Pablo de Madalengoitia y coproducciones peruanas con México de los 60 y 70, y otras referencias de la televisión en blanco y negro”, explicó Beltrán a Saltar Intro de El Comercio.

Óscar Beltrán, coach vocal de la actriz uruguayo-mexicana Bárbara Mori en la película peruana, le enseñó a sonar como una mujer aristócrata, limeña, de los años sesenta.

La verdad detrás del acento limeño de Bárbara Mori

Beltrán fue convocado al proyecto por recomendación de Josué Méndez, productor de la cinta. El proceso comenzó de manera virtual a través de sesiones por Zoom con Bárbara Mori y, luego, continuó de forma presencial en Lima. El actor utilizó monólogos largos, como textos de Henrik Ibsen, para ayudarla a entrar en un patrón rítmico que se mantuviera constante. “Trabajamos con monólogos porque las líneas cortas no te lo permiten”, señaló. A partir de allí, construyó una estrategia basada en capas: primero la colocación oral, luego el ritmo y finalmente el color del acento.

Desde el inicio, entendió que el reto no era imitar un acento peruano caricaturesco, sino encontrar una musicalidad propia del habla de la Lima de época. “Para mí, el acento es una cosa muy musical”, explicó. Según el actor y coach, el acento peruano se relaciona con la colocación de la voz y su resonancia. “La lengua de los peruanos está mucho más relajada; no abrimos tanto la boca. Resonamos en zona oral, como el paladar, la lengua y los cachetes. El argentino te habla más en la nariz y la voz desde la cabeza, que pasa al pecho. El mexicano habla mucho más enfrente y usa la nasalidad, y la lengua está más activa al entonar las palabras. Nosotros, los peruanos, movemos menos la boca”, dijo.

Detrás del proyecto están Iván Orlic como productor general y Enid Campos como directora de producción, junto con un elenco que reúne a Milene Vásquez, Katia Condos, Hermelinda Luján, Vanessa Saba, Junior Béjar, Stefano Meier, Marco Zunino y el chef Toshi Matsufuji en su debut actoral.

El objetivo de las sesiones de Mori y Beltrán fue practicar con la actriz las cadencias propias de referentes peruanos, en lugar de optar por aprender de memoria la forma de hablar de actores como Hernán Romero o Yvonne Frayssinet. En las reuniones virtuales, cuando pulían un texto del guion, donde Norma llama a Rosa (Hermelinda Luján), la cocinera de la casa en “Mistura”, fue costoso encontrar la resonancia peruana. “Muchas líneas de la película, Bárbara tenía que gritarlas. Lo decía como mexicana, pero, como peruana, tenía que guiarse de la sílaba tónica de la palabra y decirla claramente”, explica.

Uno de los puntos centrales del entrenamiento fue enseñar a Mori a cerrar las frases en cadencias hacia abajo. “Hicimos una estrategia: bajar la última palabra, que las frases concluyan hacia abajo”, explicó. Con esto se buscaba evitar inflexiones que recordaran a entonaciones mexicanas o uruguayas, frecuentes en el habla de la actriz. Ese molde prosódico se reforzó con grabaciones, audios de referencia y ejercicios de calentamiento vocal.

Además, los padres de Ricardo de Montreuil, representantes de la generación retratada en la cinta, verificaron la forma de hablar de Mori y validaron su acento. Para el director de la cinta, y por ende, también para Beltrán, esa aprobación fue un indicador de que el trabajo técnico había logrado su propósito.

“Mistura” se estrenó primero en el Festival de Mill Valley, en California, y luego llegó a la capital peruana en agosto. El avant premiere contó con la presencia de Bárbara Mori, quien volvió a Lima para encontrarse con un público que la ha acogido con entusiasmo en sus visitas previas.

Con el guatemalteco Juan Pablo Olyslager, quien interpreta al abogado de Norma Piet, Beltrán trabajó la frase de una escena en el restaurante, donde dice: “Qué rico el cevichito”. Tuvimos que corregir las cadencias que podían sonar centroamericanas. El método fue similar al que usó con Mori para que las frases sonaran naturales en un contexto peruano.

Óscar Beltrán, coach vocal de la actriz uruguayo-mexicana Bárbara Mori en la película peruana, le enseñó a sonar como una mujer aristócrata, limeña, de los años sesenta.

Mistura es, en varios sentidos, un proyecto que combina un sentimiento patriótico. “Me di cuenta que el acento puede ser un símbolo de orgullo, al igual que la comida, en la película. Es una locura como las personas le dan mucho valor al acento peruano, como símbolo de orgullo, diciendo ‘los peruanos hablamos bien’ o ‘los peruanos hablamos neutro’”, dice el actor. De hecho, Bárbara Mori comentó a la prensa mexicana que le costó trabajó la neutralidad del habla limeña de la época.

La neutralidad del acento peruano, aclaró Beltrán, es un término que suele malinterpretarse. “El término ‘neutro’ se usa para doblaje; no es exactamente lo que la gente cree”, puntualizó. Más que un idioma sin rasgos regionales, se trata de una dicción y resonancia controlada que permita al personaje sonar verosímil en un contexto. En el caso de Norma Piet, el resultado fue una voz que transmitía autoridad y sofisticación.

“Cuando ella dijo que aprendió, de mí, el peruano neutro, los comentarios de las redes sociales se convirtieron en un debate sobre nuestra forma de hablar. Era una discusión casi como de fútbol. Me sorprendió. Pero también me abrió otro espectro para hacer más contenido sobre el acento peruano”, comenta.

No seremos el único país donde la defensa del acento se da como si fuera el ceviche o el pisco, pero “Mistura” destapó otro escarapela que algunos peruanos no sabían que tenían.