“Mistura”: los desafíos detrás de la película peruana con Bárbara Mori y Christian Meier

La obsesión de Ricardo de Montreuil, director de “Mistura”, era recordar a los peruanos que nuestra mayor fortaleza tiene sabor. Aunque reside en Los Ángeles, la polarización política no es ajena al cineasta, recordado por “La mujer de mi hermano”, también protagonizada por Bárbara Mori y Christian Meier. Su apuesta significaba una película sobre la gastronomía peruana, ese terreno común donde conviven los sabores de distintas culturas y donde la identidad nacional encuentra un punto de unión de la gente, más allá de los defectos de la política.

“Es la primera película que escribo, dirijo y edito”, dijo De Montreuil en conferencia de prensa a Saltar Intro de El Comercio. “Inclusive hice uno de los efectos especiales de la película e hice el diseño del poster. De cierta forma, me encantó tener el control creativo de ese proceso. El reto más grande fue contar una historia que elevara al Perú, a nuestra cultura, nuestra gastronomía, de la manera que se lo merece”, agregó.

César Ballumbrosio y Bárbara Mori en una escena de la película peruana "Mistura". (Foto: Mistura)

“Mistura” ocurre en la Lima de 1965, donde una mujer franco-peruana, Norma Piet (Bárbara Mori), hija del reconocido embajador de Francia en la época, es absorbida por el escrutinio de sus amistades conservadoras. Tras el abandono de su esposo, Roberto Tapia (Christian Meier), quien huye con otra mujer, la señora debe reinventarse entre el duelo y las presiones de una sociedad alturada. En ese momento y por consecuencia del apoyo incondicional de su mayordomo (César ‘Pudy’ Ballumbrosio), la cocina se convierte en un refugio para ella, un lenguaje íntimo capaz de darle voz en un mundo que la subestima por ser mujer y por desafiar lo establecido.

Muchos encuentran similitudes entre la narrativa de la película de Montreuil con el caso concreto de la reconocida chef Marisa Giulfo, llamada ‘la gran dama de la cocina peruana’ por organizar los mejores banquetes entre la alta sociedad limeña. Christian Meier reconoció que, al leer el guion, pensó en la historia de su “madrina” y lo comentó con el director, pero este desconocía a ese personaje. “Yo quería contar una historia que probara que la diversidad de un pueblo lo puede hacer un mejor país”, dijo el cineasta a los medios.

El diseño detrás de la fotografía, banda sonora y producción general, donde Meier, Mori y el músico Raúl Romero ejercen en la parte ejecutiva, alcanzó cada rincón de este proyecto de corte internacional, previsto en el Festival de Cine de Lima este año. Desde las texturas de la imagen hasta los detalles históricos con los periódicos de El Comercio, que apoyó en el rodaje con algunos ejemplares, hay un reto detrás de cámaras que los actores y creadores comentaron a este diario.

Los retos detrás de “Mistura”

Un acento marcado por la finura de la laringe, donde una actriz uruguayo-mexicana en una aristócrata limeña de los años 60, que pueda decir “respeta a tu madre, carajo” o esos “carijos” esparcidos en su cadencia, Barbara Mori tuvo allí su reto personal junto a su coach actoral Óscar Beltrán, recordado por “Mañana te cuento” y otras telenovelas nacionales. Ellos se reunieron vía Zoom, entre México y el Perú, para perfeccionar la colocación de su voz semanalmente. “Primero, fue hacer el acento, pero, después, fue entrar al set y olvidarme del castellano, y entrar a las emociones y construir realmente un camino verdadero de Norma Piet”, dijo Mori a este diario.

“Pienso que este personaje refleja profundamente el despertar interior de las mujeres cuando sueltan aquello que se espera de nosotras tengamos, sobre todo en una sociedad donde hay demasiada expectativa puesta en ser una mujer. Ese recorrido, que es meterte adentro de ti, cuando pierdes lo que creíste que eras como mujer en esta sociedad, y vas a buscarte. Quién realmente eres. Creo que es un camino muy hermoso. Yo, Bárbara Mori, lo he hecho a lo largo de estos últimos 16 años de vida y sigo en ese camino. Mi reto personal fue olvidarme de la semilla y poder flotar en el set con este personaje. Yo, que soy tan perfeccionista, tuve el privilegio de estar rodeada de un elenco maravilloso que me sostuvo y de un director extraordinario, que además es amigo mío”, agregó.

Aquella escena en la que Norma, en pleno dolor tras la destrucción de su matrimonio, maltrata a quienes la acompañan en su casa, el mayordomo (Pudy Ballumbrosio) y su cocinera del hogar (Hermelinda Luján). “Cada vez que veo esa escena, se me hace un nudo en la garganta. El mensaje de la película es cómo la diversidad nos recuerda que cada ser humano es un reflejo de nosotros mismos”, dijo a los medios.

Actriz de “Rubí”, es aplaudida especialmente por los peruanos cada vez que pisa Lima para grabar alguna película. “Creo que es el país donde más reconocimiento me dan”, dice. Amante de la manifestación emocional saludable, aspirante a directora de cine y vegana, Mori es una revelación y su trabajo en “Mistura” transformó muchos espacios del relato. Además, la producción se comunicó con Alessandra Arce, foodie del veganismo, que preparó carnes vegetales para las escenas culinarias con la actriz, donde debía manipular ingredientes de platos peruanos, como el lomo saltado.

Por su parte, Christian Meier enfrentó otro tipo de pruebas. Según Mori, sufrió un desmayo detrás de la actriz en pleno rodaje, lo que quedó como una anécdota de sus sacrificios al ser el villano más desagradable, que se embute una manzana a la boca cuando minimiza a su exesposa. “Mi desafío personal ha sido un poco más trivial”, bromea Meier. “Como poder terminar la última escena, porque, para hacerla, me sacaron del hospital a las 4 de la mañana. Iván (Orlic), el productor, me dijo que habían 200 personas esperándome para filmar. ‘Si no lo puedes hacer, no importa. Pero si pudieras, sería mejor’. Entonces, pudimos terminar antes de que nos agarre la luz del amanecer, y luego regresé al hospital”, contó a este diario.

César Ballumbrosio, Bárbara Mori y Christian Meier durante la conferencia de prensa de "Mistura".

Stefano Meier, hijo del actor, tiene el papel del hijo de Norma Piet. Es la primera vez que comparte roles de familia con su padre, a pesar de no tener escenas en conjunto, pero la dificultad estuvo en el trabajo junto a Mori. “La película sucede en una época en la cual ni mis papás estaban vivos. Entonces, entrar fue algo totalmente distinto a lo que había trabajado antes. Teníamos escenas muy emotivas con Bárbara, pero ella lo hace sentir tan fácil. Y hacer diálogos en francés fue un reto. Mi mamá es francesa, mi abuela también, pero igual a la hora de actuar y no perder la pronunciación exacta es complejo”, explicó a este diario.

Marco Zunino asumió la responsabilidad de encarnar a Kiko Ledgard, ícono televisivo de la época por el programa concurso “Haga negocio con Kiko”. “Tratar de estar a la altura de Ricardo de Montreuil y de este elenco increíble, y tratar de ser lo más justo posible con el personaje que me tocó. A pesar de que no hicimos una cosa biográfica, creo que Ricardo ha hecho un homenaje a una persona que fue muy querida en el Perú”, dijo el actor a este diario.

Tomás Matsufuji actúa como el segundo cocinero a bordo de la cocina de Norma Piet.

Tomás “Toshi” Matsufuji, chef de “Al Toque Pez”, se enfrentó a su debut actoral como el sous chef de Norma, porque “no sabe decir que no” y cae en cuenta de ser un personaje habitual en las entrevistas y dinámicas mediáticas. Explicó cómo terminó involucrado en un rodaje de 200 personas. “Lo más difícil fue despedirme del peinado, porque regresé a la calvicie”, bromea. “En verdad, primera vez que actúo y con un elenco tan importante. Eso es un nerviosismo gigante. Gracias al apoyo de todos, que me dieron confianza, y ahí están los resultados”, añadió.

César “Pudy” Ballumbrosio recordó con humor sus propios retos. “El reto más grande ha sido tener que leer más de 7 guiones editados, y ustedes sacarán sus conclusiones”, dijo. Agradeció especialmente el respaldo de Mori, con quien compartió una anécdota de complicidad. “Yo solo tenía 20 soles en el bolsillo y ella fue la primera que me dijo para salir a almorzar y conocernos. Yo le dije: ‘es que traje mi taper de comida’. Ella fue la primera que me puso el codo, y ahora, creo que somos casi como hermanos”.

Tecnología de punta

La reconstrucción de la Lima de 1965 fue minuciosa. Se usó Unreal Engine, la misma tecnología de “The Mandalorian”. Una historiadora preparó una “biblia de la ciudad” con fotos de la época que Diario El Comercio compartió de su archivo periodístico, incluidos recetarios y anuncios de restaurantes. Estos fueron impresos con diseño original, pero adaptando los titulares para que aparecieran algunos personajes de la película. De Montreuil aprovechó para inspirarse en la recreación de las noticias antiguas, donde aparece un aristócrata de la época que luego sería ficcionado como el señor Tapia (Meier) en un espacio del diario.

La música corrió a cargo de Tim Williams (“Get Out”) y Justin Moshkevich (“La La Land”), quienes diseñaron una banda sonora que fusiona la tradición europea con ritmos afroperuanos. Una traducción musical de la premisa misma del filme: la mezcla como identidad. Por otro lado, el trabajo de producción tampoco estuvo exento de riesgos. Iván Orlic recordó que fue su primera vez sin socios de producción de ese nivel, apoyado en la experiencia de Enid “Pinki” Campos, reconocida productora peruana. “He tenido la oportunidad de trabajar en siete países y este equipo no tiene nada que envidiar. Muchísimas gracias por confiar en una producción independiente”. También agradeció el rol de PromPerú, que a través de Film in Peru ayudó en trámites, permisos y promoción internacional. “Queremos que sea una película destino, que nos represente de la mejor manera, que invite al mundo a seguir viniendo al Perú”, dijo.

La elección estética también fue clave. El director buscó lentes antiguos en Panavision, inspirado en la fotografía de Paul Thomas Anderson y la textura de su “El hilo fantasma”. “No podíamos utilizar lentes nuevos, son demasiado perfectos y sin distorsiones”, dijo el cineasta. Estos lentes de 20 años, cada vez menos requeridos por el cine, le dieron una calidad particular a “Mistura”, liderada en la dirección de fotografía por Nicolás Wong. El resultado se completó con la puesta en escena y la atención al detalle de cada integrante del equipo.

El elenco del filme incluye a Vanessa Saba, interpretando a la amiga de sociedad de Norma, entre otros actores como Junior Bejar (“Retablo”), el actor guatemalteco Juan Pablo Olyslager (“Temblores”), Monserrat Brugué, Amaranta Kun, Priscilla Espinoza y Josué Subáustue (“Willaq Pirqa”).

“Mistura” se estrena el 21 de agosto en salas peruanas, tras su lanzamiento internacional en el Festival de Cine de Mill Valley de San Francisco, California este año. Para De Montreuil, la película es “una carta de amor al país”, un recordatorio de que, como en la cocina, la mezcla no debilita, sino que enriquece. Una historia de duelo, memoria y sabores, que busca elevar a la gastronomía peruana a la pantalla grande, con la esperanza de que el público, dentro y fuera del Perú, encuentre en ella el reflejo de un país que, pese a sus heridas, se reconoce en su diversidad.