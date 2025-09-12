Un filete sin carne y la historia detrás del plato: la activista vegana que permitió a Bárbara Mori ser fiel a su veganismo durante el rodaje de “Mistura”

En los últimos años, la ‘influencer’, Alessandra Arce ha diversificado mucho más su contenido, elaborando recetas creativas y accesibles, tratando de desmentir la idea de que la comida vegana es costosa y limitada. Afirma que el hecho de ser vegana no se trata de seguir una simple dieta, de lo contrario, se trata de un estilo de vida que no restringe la posibilidad de disfrutar de una gastronomía variada, económica y sabrosa, todo con el objetivo de no contribuir al maltrato y sufrimiento de los animales. Su trabajo como ‘influencer’ le ha generado reconocimiento en las redes sociales, a partir de ello es que fue contactada por la producción para participar en “Mistura”.

“La producción buscaba a alguien que pudiera preparar carnes veganas porque Bárbara Mori no consume carne de res, por lo que propusieron mi perfil y me escogieron. Me dieron una referencia de cómo debía verse la carne porque tenía que lucir real en pantalla”, contó.

Alessandra nunca había hecho algo parecido, ya que hasta el momento solo cocinaba en su casa o compartía recetas en redes; sin embargo, no le gusta decir que no a los retos, así que decidió afrontarlo. Elaboró la carne a base de seitán y menestras, cuidando que tuviera la apariencia jugosa de la carne real; incluso recreó las venas y las tiñó con jugo de betarraga para lograr un efecto más realista. Resalta también que “Mistura” es la primera película peruana que contrató a un ‘food stylist’ (estilista de comida), con el propósito de cuidar minuciosamente la estética de la comida.

Tuvo que preparar cinco o seis filetes de distintos tamaños y grosores para ver cuál se ajustaba mejor según la propuesta visual de la película; la escena se repitió aproximadamente unas 10 veces, con la finalidad de obtener un producto muy estético y agradable, asegura la ‘influencer’.

“No sabe igual que la carne de res, porque no busco imitarla exactamente, pero sí quería lograr un sabor agradable y, sobre todo, que fuese proteico. No quería darle a Bárbara simplemente un portobello a la parrilla, que al final es 80% agua. Por eso elegí trabajar con seitán: es el ingrediente que más se parece a la carne de res.

Proceso de elaboración de carne vegana, a base de seitán el ingrediente que más se parece a la carne de res.

La ‘influencer’ contó que un miembro de la producción le permitió presenciar la escena en la que Bárbara Mori y el protagonista César ‘Puddy’ Ballumbrosio probaban la carne vegana que había preparado. Para ella, fue una experiencia soñada, pues creció viendo “Rubí”, la popular telenovela mexicana de 2004, donde Bárbara destaca como protagonista, sin imaginar que iba a cocinar precisamente para la actriz.

Arce compartió su experiencia en el rodaje a través de su cuenta de TikTok, con un video que tuvo muchísima repercusión. Muchos de sus seguidores no sabían que Bárbara Mori no consume carne, ni mucho menos se imaginaron que en la película había comido un filete vegano. Lo que más llamó la atención fue que, a pesar de ser vegana no tuvo que renunciar a sus ideales y no limitó su participación artística en la escena.

Días después, sorpresivamente, Bárbara estaba interesada en saber si Alessandra tenía un restaurante vegano o conocía un buen lugar, por lo que la producción la volvió a contactar; esta situación alegró mucho a la influencer, reflejando que su trabajo y pasión por promover el veganismo estaba siendo muy bien valorado.

“Cuando compartí mi experiencia en TikTok y se viralizó recibí tanto elogios como críticas. Algunos cuestionaban que Bárbara Mori no comiera carne real, pero como vegana sé que no se trata de sabor, sino de compasión por los animales. Eso no impidió que grabara una de las escenas más representativas de “Mistura”, donde la conexión entre los personajes no habría sido igual con una ensalada. Para mí fue muy especial haber hecho posible ese momento".

Alessandra afirma aún no sentirse lista para abrir un restaurante, por el momento su propósito es seguir educando y difundiendo, mediante su blog y redes sociales, el estilo de vida basado en la compasión hacia los animales, también en sus planes está seguir desmintiendo algunos mitos que existen alrededor del tema. Su creatividad y pasión por el veganismo la ha llevado a trabajar con restaurantes que quieren implementar cartas veganas en sus menús, por lo que ella se dedica al diseño de éstas.

“Siempre me preguntan si voy a abrir un restaurante, y mi respuesta, por ahora, es que aún no. Siento que, de alguna manera, ya tengo varios restaurantes: cada carta que creo deja un pedacito de mí, un poco de mi sabor, en cada lugar”, finalizó.