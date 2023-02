En el Perú la disponibilidad de productos veganos ha crecido. Eso lo podemos notar cada vez que vamos a un supermercado y encontramos opciones de hamburguesas, leches y quesos hechos solo de insumos vegetales. Pero, no se conocía el crecimiento exacto, ni cuáles son los lugares que tienen más variedad de productos veganos. Hace poco, Fundación Vegetarianos Hoy publicó el Primer Ranking Vegano de Supermercados realizado en Latinoamérica, en colaboración con la fundación alemana Albert Schweitzer. Se llevó acabo en cinco países, incluido el Perú.

El ranking

Según explica Ignacia Uribe, CEO y fundadora de Vegetarianos Hoy, este estudio se llevó a cabo en cinco países y 14 ciudades, donde se encuestaron a 25 retailers, que se traducen en casi 100 locales, para conocer su disponibilidad de productos veganos.

“Queremos visibilizar el trabajo que están haciendo los supermercados sobre el acceso a los productos veganos, quienes están haciendo un mayor esfuerzo, y también contarles en qué categorías se puede mejorar, ya que tenemos un estudio por categorías”, comenta Uribe.

Según explica la directora de la organización, han comprobado que para promover eficazmente el veganismo debe haber disponibilidad de productos. “Necesitamos que los productos veganos estén en todas partes, que sea fácil acceder a ellos, ya que incluso personas no veganas puedan probarlos y descubrir nuevos sabores. Entonces, no es solamente un nicho”, complementa.

El ranking se hará todos los años, y la medición se realizará a través de tres pilares: la disponibilidad de productos veganos, la cantidad de productos veganos con certificación oficial y la diversidad de productos de origen vegetal.

Los resultados de este año se basaron en la recolección de información de las cadenas de supermercados Wong, Metro, Tottus y Plaza Vea en las ciudades de Trujillo, Lima y Arequipa.

Según revela el estudio, en la evaluación general, donde se midió la disponibilidad de productos de origen vegetal, Wong quedó en el primer lugar, le siguió Metro, Plaza Vea y Tottus.

Las categorías que se revisaron fueron: alternativas de carne, embutidos y pescado de origen vegetal; alternativas a productos lácteos de origen vegetal; dulces, productos horneados, bocadillos de origen vegetal; platos pre-cocidos y comida de conveniencia de origen vegetal; y salsas, dips y spreads de origen vegetal.

Renato Burga, gerente comercial de Cencosud, indicó que “con Wong y Metro, la estrategia se centra en brindar a nuestros clientes un surtido, variado y nutritivo, con productos innovadores y con la calidad que nos caracteriza. Es por ello que continuaremos apostando por ampliar nuestro portafolio de productos veganos y vegetarianos que permitan a nuestros clientes seguir llevando una alimentación saludable”.

Por su parte, Ignacia Uribe menciona que existe un gran interés por parte de los consumidores de saber en donde existe una variedad de productos, pero no es solo para veganos. Muchas personas buscan llevar una alimentación más sostenible con el medio ambiente, y muchos de los productos veganos al ser de origen vegetal tienen un impacto menor en la huella de carbono e hídrica.

“En una encuesta que IPSOS publicó el año pasado, preguntó en distintos países del mundo, quienes estaban dispuestos a reducir su consumo de carne por temas medioambientales y Perú fue el país en donde más personas dijeron estar dispuestas a disminuir su consumo de carne por temas de ambientales, el 64% de las personas indicaron que dejarían de comer o reducir su consumo”, añade.

El Objetivo

La Fundación Vegetarianos Hoy inició hace más de 10 años en Chile, cuando la periodista Ignacia Uribe decidió hacer un cambio en su vida y trabajar para ayudar a los animales. “Sentía que faltaba algo en mi vida, y quería hacer algo más allá que trabajar en un medio de comunicación. Cuando empezamos no había mucha información sobre ser vegetarianos. Encontramos que la principal problemática era que no había mucha información sobre cómo hacer una transición, qué comer, qué responder, dónde ir a comer. Así que empezamos con un grupo de voluntarios e iniciamos con la campaña Lunes sin Carne en Chile, la cual no se había hecho nunca en este país (...) Luego, pasamos de un medio digital de difusión a una organización”, relata.

Ignacia Uribe, fundadora y CEO de Fundación Vegetarianos Hoy. (Foto: difusión)

Fue en el 2019, cuando Vegetarianos Hoy comenzó a crecer y actualmente son 25 personas en cinco países del Latinoamérica dedicándose a tiempo completo a trabajar para generar programas y campañas que ayuden a los animales desde distintas áreas. “Trabajamos con personas, empresas y gobiernos”, añade Uribe, quién junto a su equipo han desarrollado programas para que todos puedan hacer un cambio a favor de los animales.

Mural de Fundación Vegetarianos Hoy en la Ciudad de Lima, Perú. (Foto: difusión)

Actualmente, trabajan en el Perú porque consideran que es una oportunidad para ayudar a los animales a través de campañas de concientización que abarquen sus tres pilares. “Queremos acompañar a la sociedad peruana en esta transición, ya sabemos que las ganas están, como lo indicó la encuesta IPSOS. Solo falta trabajar un poco más en la masificación y con los productores”, concluye.

