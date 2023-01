Desde hace un par de años el açaí, fruta de la amazonía, es cada vez más usada y consumida en el Perú. Su gran sabor y aporte de antioxidantes la ha vuelto la favorita de muchas cafeterías y tiendas especializadas. En esta nota te enseñamos cuáles son las mejores combinaciones para hacer tu propio açaí bowl en casa.

Alfredo Portugal, uno de los socios de OakBerry, una empresa original de Brasil que es especialista en azaí en el mundo, explica que esta fruta ha sido “muy bien aceptada en el Perú”. “Básicamente OakBerry Perú llegó a través de dos amigos y yo, quienes nos asociamos para traer esta franquicia brasileña a Perú. La marca se creó a finales del 2016 y ahora en el mundo son más de 600 tiendas. El crecimiento ha sido bien rápido. En el Perú, somos siete tiendas, todas en Lima, pero queremos llegar a provincias pronto”, comenta.

Acaí bowls de Oak Berry (Foto: Patricia Castañeda)

Portugal indica que si bien la marca es brasileña, el paladar peruano es único y por ellos, todas las sedes de este país tienen más toppings y combinaciones que otros lugares del mundo. “El açaí que comes en OakBerry Perú es el mismo que comes en Brasil o en cualquier otro país, pero los toppins están pensados al paladar local. En el Perú, tenemos la suerte de contar con muchas frutas, que no son tan caras como en Estados Unidos o Europa. Tenemos muchos super foods. Por ejemplo, solo aquí tenemos cañihua pop”, indica.

Según indica, según como esté combinado el azaí podemos tener una merienda o incluso una comida completa. Por ejemplo, si le añadimos proteína en polvo, tendremos un reemplazo sabroso de un desayuno, almuerzo o cena. Si le ponemos más fruta o dulce de leche, tendremos más un postre.

A continuación, las recetas que OakBerry Perú preparó especialmente para Provecho.

Açaí proteico:

Esta preparación es perfecta para reemplazar una comida principal como el desayuno, también es ideal para después de hacer actividad física. La proteína en polvo es una buena opción, pero de no tenerla, con mantequilla de maní, también le estamos agregando algunos gramos de este macronutrientes.

Ingredientes:

Pulpa de Acaí

Proteína en polvo

2 cucharadas de mantequilla de maní

2 cucharadas de granola de canela

Medio plátano picado

Bowl de acaí proteíco. (Foto: Patricia Castañeda)

Preparación:

Licuar la pulpa de açaí y una vez lista. Agregar los toppings. Pueden licuarla con la proteína en polvo o hacerle un cambio y agregarla sobre el bowl cuando se agregue la mantequilla de maní, la granola y el plátano.

Açaí frutado:

Si tienes problemas de estreñimiento o tu digestión suele ser muy lenta, este bowl es el perfecto para ti. Al tener pudín de chía y semillas de girasol, le aporta mucha fibra. Además, las frutas como la fresas y aguaymanto aporta vitamina C y fibra. La avena en hojuelas, idealmente debe ser tostada, le agrega fibra y hace que la glucosa en sangre no se eleve de forma rápida.

Ingredientes:

Pulpa de Azaí

3 cucharadas de pudín de chia

1 cucharada de semillas de girasol

2 cucharadas de avena en hojuelas

Fresas

Aguaymantos

Bowl de Acaí frutado (Foto: Patricia Castañeda)

Preparación:

Licuar la pulpa de açaí. Luego armar el bowl en capas. Agregar la pulpa, añadir la avena en hojuelas, luego las semillas de girasol y finalmente el pudín de chía con las frutas.

Smoothie de acaí:

Si no tienes mucho tiempo para comer un bowl de açaí, el smoothie es una opción para ti. Además, es muy sencilla de preparar y es super refrescante, perfecta para esta temporada de verano.

Ingredientes:

Pulpa de açaí

½ cucharada de lúcuma en polvo

Mango

Smoothie de acaí, lúcuma y mango. (Foto: Patricia Castañeda)

Preparación:

Llevar la pulpa de açaí a una licuadora, añadir el lúcuma en polvo y agregar el mango picado. En minutos, tendrás una mezcla deliciosa.

Açaí con mantequilla de maní:

Una de las combinaciones más ricas que podrás preparar en casa, es la de pulpa de azaí con mantequilla de maní. En caso, seas alérgico al maní, puedes usar mantequilla de cajus, almendras o avellanas.

Ingredientes:

Pulpa de azaí

3 cucharadas de manquilla de maní

½ taza de coco rayado

Pitahaya

Arándanos

Mango

Acaí bowl de mantequilla de maní. (Foto: Patricia Castañeda)

Preparación:

Licuar la pulpa de açaí. Luego armar el bowl con una capa de acaí, una capa de mantequilla de maní, una capa de acaí, una capa de mantequilla de maní. Decorar con pitahaya, mango y arándanos.