Al entrar a Bloom nos encontramos con un espacio acogedor e iluminado. Tienen un barra larga para compartir un café y un postre, algunas mesas para disfrutar del amable sol de La Molina mientras te pides un latte frío o alguna de sus bebidas tropicales que llaman la atención gracias a la espirulina azul que utilizan.

María Fe Gallo, fundadora de Bloom, nos cuenta que decidió abrir Bloom poco antes que iniciara la pandemia, porque ella es vegana y quería un espacio en donde se pueda comer un buen postre vegano y saludable. “No había muchas opciones y yo soy súper dulcera”, comenta.

María Fe Gallo, fundadora de Bloom.

El inicio

Gallo explica que se volvió vegana un tiempo después de ser vegetariana. Todo inició porque ella es intolerante de la lactosa y empezó a investigar sobre este patrón alimentario. “Lo primero que uno ve es la industria de la carne. Luego, empiezas a investigar más sobre la industria avícola, el huevo, el pescado y poco a poco vas dejando los derivados”, comenta sobre su cambio en su estilo de vida. “Me volví vegana y empecé a preparar postres para mi familia, mis amigos y mi novio. Y Ellos me decían que estaba super rico. Yo quería que más personas los probarán”, recuerda.

“Ya tenía esta idea de abrir una cafetería, pero no sabía cuándo, tampoco sabía de qué tamaño quería que sea porque de hecho es una inversión grande. Y bueno llegó pandemia, aproveché para vender mis postres por Internet o sea, por Instagram, y eso fue como mi gran ‘focus group’ por así decirlo. Poco a poco fui creciendo. Aprendí un montón y me sirvió bastante para tener práctica antes de abrir un local. Me lancé y abrí en 2021″, añade.

Vegan Capresse. (Foto: Patricia Castañeda)

La marketera de profesión revela que hay comensales que le han pedido que agregue leche o huevos a sus platillos, sin embargo, ella se mantiene firme en no hacerlo porque este cafetería nació porque es vegana y no quiere nada de insumo animal en su carta. Además, se ha dado cuenta que no es necesario. Con mucha creatividad y práctica ha logrado sacar varios postres deliciosos así como platos salados sin insumos de origen animal. “Yo soy vegana y no hay forma que yo venda derivados de animal”, indica.

Maria Fe Gallo indica que el objetivo de Bloom es ofrecer platillos veganos, pero a diferencia de otras cafeterías en su categoría, venden exclusivamente platillos veganos y saludables. “No uso harinas refinadas (...) Me fui a hacer un curso de cocina vegana intensivo de un mes a Palma de Mallorca, España. De hecho, me hice una mega investigación, porque quería que todo fuera sano para los comensales. También tomé un curso de health coach de un año, que me permitió conocer las bases de una alimentación saludable”, complementa.

No solo cuida que todo sea lo más saludable posible sin arriesgar el sabor de lo que ofrece, también en Bloom cuidan que casi todos los ingredientes sean de origen peruano. Para Gallo, es importante el promocionar y utilizar alimentos que proveedores de Perú.

Brownie vegano de Bloom. (Foto: Patricia Castañeda)

La carta

La carta de Bloom está en constante crecimiento. Agregan postres y platos salados todo el tiempo. En cuanto a las bebidas van a encontrar café de especialidad, así como bebidas frías como smoothies y extractos.

Algunos son: Recovery, que está hecho con plátano, fresas y leche de almendra, el Tropical, que tiene fresas, zarzamoras, arándanos, piña y naranja, y el Power Brox, que incluye plátano, espinaca, arándanos, linaza y mantequilla de almendras.

Blue Majik Bowl de Bloom. (Foto: Patricia Castañeda)

En cuanto a los postres tiene: Fudgy Brownie, Galleta Chocochip , Galleta rellena de chocolate al 70% cacao, Galleta rellena de manjar de olla vegano, Galleta de doble chocolate, Barra de mantequilla de maní y chocolate (muy parecido al Twix), Torta de chocolate rellena de manjar, Carrot Cake con frosting de cashews y Alfajor de manjar de olla vegano. También venden tortas completas para eventos especiales (consultar disponibilidad).

“Mis galletas no tienen aceites, el brownie tampoco, no porque crea que está mal sino porque había personas que querían opciones menos calóricas”, añade. “El brownie de hecho es el ‘best seller’, porque bueno, como te comentaba es un brownie sin aceite. Igual es súper melcochudo y es súper chocolatoso porque uso chocolate en polvo, también tabletas de chocolate en el 70% cacao y mantequilla de almendras, entonces es como bien chocolatoso por dentro pero con una capa crocante por fuera”, indica.

Tostón de palta de Bloom. (Foto: Patricia Castañeda)

En cuanto a los salados, tiene el Vegan Capresse, que incluye Queso mozzarella de cashews, pesto estilo genovés y tomates frescos en pan focaccia de masa madre con toques de aceite de oliva y romero. Otra recomendación es el Tostón con palta, que tiene tomate en cubos, brotes, vegan spicy mayo de la casa en pan campesino de semillas de masa madre. “Nuestro diferencial del tostón es que le ponemos una mayonesa vegana picante que le hacemos acá. Le da un toque distinto a cualquier otro tostón”, comenta.

La carta se complementa con panqueques veganos, tostadas francesas, avena estilo Bloom y smoothie bowls que son los favoritos de muchos; sobre todo el acai y el Blue Majik, que tiene piña y espirulina azul.

Smoothie Ocean Blue. (Foto: Patricia Castañeda)

Esta cálida cafetería te espera en La Molina. La mesa vegana está servida.

Más información:

Dirección: Santiago De Compostela 120, La Molina

Horarios: L-S de 8:00-6:30 p.m.

Pedidos: 944180587 y Rappi

Recomendaciones de Provecho: tostón de palta, vegan capresse, Blue Majik bowl y ocean blue smoothie.