La cerveza artesanal es una pasión que comparten entre padre e hijo Rolando Caro y Esteban Caro Lucioni. Ambos se formaron profesionalmente en Alemania en el arte y la ciencia de preparar cerveza y hoy son los responsables de Servus, una cerveza artesanal arequipeña con la que quieren llegar a todo el territorio nacional.

“Recuerdo que cuando yo tenía unos 5 años, mi padre trabajaba los sábados en Cervesur en Arequipa y yo lo acompañaba para montar bicicleta dentro de Cervesur en las áreas de libre tránsito porque esto resultaba mucho más seguro que montar bicicleta por la calle. Como era un niño inquieto, a veces me desviaba de las zonas permitidas para montar bicicleta y uno de mis descubrimientos más interesantes fue ver cuando descargaban la cebada malteada de unos camiones que para mí eran gigantescos”, recuerda Esteban Caro Lucioni, co fundador y gerente general de Servus, sobre cómo empezó su primera aproximación al mundo de las cervezas.

“Recuerdo que cuando los camiones terminaron de descargar la cebada malteada, yo la recogí con mis pequeñas manos y me animé a masticarla. Nunca me olvidaré de ese sabor único: es como una galleta dulce crujiente con un aroma muy especial similar al cereal horneado. Desde ahí me cautivó mucho el mundo de la cerveza”, añade.

El inicio

Esteban indica que 20 años después puede afirmar que a su padre y a él les apasiona hacer cerveza. “Juntos sumamos más de 55 años de experiencia elaborando cerveza alrededor del mundo. Mi padre es el único latinoamericano en recibir un premio como miembro de honor de la prestigiosa universidad cervecera de Weihenstephan en Alemania que es parte de la Universidad Técnica de Múnich. Nuestra pasión por la cerveza nos motiva a contribuir para que la cultura cervecera en Perú se desarrolle de manera positiva”, indica.

Sobre cómo nació Servus, el empresario revela que era un tema del que conversaban por los noches. Ellos aprendían de nuevas tecnologías cerveceras y querían que esa estuviera en el Perú, brindándole un buen producto a los peruanos. Así en el 2019 arrancaron con el proyecto. “Volamos juntos a Alemania, visitamos a varios proveedores de maquinaria cervecera, compramos la maquinaria cervecera de alta tecnología y meses después estábamos instalando nuestra propia cervecería artesanal en Arequipa”, añade Esteban.

Actualmente, Servus es la única cervecería en toda Latinoamérica que es miembro promotor del instituto alemán Slow Brewing. “Hemos importado nuestra maquinaria cervecera con tecnología de punta directamente desde Alemania. Adicionalmente elaboramos nuestras cervezas según ley de pureza alemana, que data originalmente del año 1516″, complementa.

Cerveza artesanal

Para Esteban y su padre hacer cerveza es una pasión. “Nos motiva despertar todos los días para trabajar en nuestra cervecería, limpiando los pisos, cargando sacos de cebada malteada, supervisando producción, creando recetas para que la calidad de nuestros productos sea siempre perfecta”, añade.

Servus fomenta la producción lenta de cervezas con lo cual los productos terminados resultan de una calidad muy superior. “Nosotros seleccionamos nuestros insumos de manera especial. Por ejemplo la cebada malteada, el trigo malteado y el lúpulo los importamos directamente desde Alemania. Sabemos que esto resulta en costos de producción mayores pero estamos comprometidos con siempre mantener nuestros altos estándares de calidad”, complementa.

Servus cuenta con 5 variedades, cada una con una personalidad diferente.

Buen sabor y cuerpo

Para el equipo de Servus, el secreto está en “entender que hacer cerveza es una ciencia y no solamente un arte”. “Existen más de 400 reacciones bioquímicas que se han identificado durante el proceso de elaboración de cerveza y un maestro cervecero debe dominar esas reacciones para poder balancear a la perfección los sabores y el cuerpo de las cervezas”, indica Esteban.

La cerveza artesanal “se produce de manera lenta y usualmente no se filtra ni pasteuriza lo cual mantiene la frescura de la cerveza”. Según indican, para que una cerveza artesanal sea buena debe llevar ingredientes de altísima calidad, debe usarse cepas de levadura específicas para cada estilo de cerveza que se elabora, debe usarse diversas variedades de lúpulo para cada receta que se elabora y debe incorporarse agua tratada de manera específica para cada variedad de cerveza.

Las variedades que ofrecen

Actualmente, Servus cuenta con 5 variedades, cada una con una personalidad diferente:

La Servus Trigo tiene 5% de alcohol y 12 IBU de amargor. Es refrescante por excelencia con aromas afrutados y a clavo de olor.

La Servus Lager tiene 5% de alcohol y 20 IBU de amargor. Logra un balance perfecto entre aromas a cebada malteada y a pan recién horneado.

La Servus Ale tiene 5% de alcohol y 25 IBU de amargor. Tiene un aroma fresco a geranios con notas cítricas a lima y durazno.

La Servus Fest tiene 6% de alcohol y 25 IBU de amargor. Tiene un carácter intenso a cebada malteada y a cereales aromáticos.

La Servus Dark Lager, lanzada recientemente, tiene 4.8% de alcohol y 18 IBU de amargor. Tiene un color negro y espuma color crema, aroma ligero a malta caramelo y notas moderadas a café tostado y a cebada malteada tostada.

Servus se vende en Cusco, Arequipa y Lima.

Para iniciar en el mundo de las cervezas

Si eres principiante o no sabemos mucho de cervezas artesanales, Servus tiene algunas recomendaciones para escoger la adecuada. “Depende de la ocasión de consumo y de las preferencias de gustos de cada persona. Nosotros tenemos cervezas con amargor relativamente bajo hasta amargor moderado y ninguna de nuestras cervezas es astringente porque utilizamos lúpulos de la mejor calidad”, añade.

“Recomendaría a todos empezar con variedades de cerveza neutrales como lo son las cervezas de la familia lager y después probar las variedades de cerveza más aromáticas como lo son las cervezas de la familia ale”, concluye.

Para culminar el 2022, Servus incorporará una nueva variedad de cervezas en su catálogo. “Puedo adelantar que nuestra nueva cerveza tendrá 7% de alcohol y un balance único entre amargor y dulzor”. indica. Finalmente, que están planeando en abrir su propio tap room o bar pronto.

Al detalle:

