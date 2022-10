¿Te imaginas si existiera una bebida ligeramente gasificada y dulce que pueda reemplazar a las gaseosas? La kombucha, según cómo se prepare y qué insumos tenga, es el reemplazo perfecto. No tiene azúcares refinados ni colorantes artificiales. Todo lo que se bebe y disfruta es natural. Conversamos con Sativa Brew, una marca peruana que gracias a su doble fermentación y combinación de sabores, sería el aliado perfecto para quienes no pueden dejar de beber gaseosas.

La kombucha es conocida como una bebida fermentada de origen chino, que se obtiene a basé de té endulzado, que al ser fermentada por microorganismos activos forman una colonia conocida como ‘Scoby’, que dichas siglas en español significan “cultivo simbiótico de bacterias y levaduras”.

Es una bebida que desde el inicio de la pandemia ha tomado mayor relevancia en el Perú. Existen muchas marcas, cada una con su propia personalidad y sello. Una de ellas es Sativa Brew, fundada por tres amigos que se conocieron cuando eran estudiantes en la Universidad Agraria La Molina y que bien todos tienen carreras diferentes, esa diversidad los ha ayudado a brindarle más sabiduría a los sabores que crean en su taller en Lima Norte.

Sebastian Buscaglia, Cesar Enrique Cárdenas Rodriguez y Miguel Mozanbite, fundadores de Sativa Brew. / JIM CUEVA

Sebastian Buscaglia, Cesar Enrique Cárdenas Rodriguez y Miguel Mozanbite crearon Sativa Brew, al ver la oportunidad y necesidad de ofrecer una bebida que tenga propiedades beneficiosas, de buen sabor y que sea el reemplazo de las bebidas alcohólicas.

“Todo empezó cuando Miguel (Mozanbite) me visita y ve que tengo frascos de kombucha en casa que hacía para mí. Me dijo que él hace tiempo intentó hacer cerveza artesanal y que tenía un espacio en su casa, que fuera para ver y probar. Fui, limpiamos el espacio e invertimos un dinero los tres para comprar equipos”, recuerda con nostalgia Sebastian Buscaglia, el gerente de operaciones y creador de las mezclas.

“Empezamos a probar sabores, empezamos con dos. Uno de fresa con muña y de frutos rojos”, añade. Actualmente, se encuentran en un taller preparando los seis sabores que tienen para ofrecer al público limeño.

Sabores de Sativa Brew.

Buscaglia indica que él junto a su socio y amigo Mozanbite son quienes investigan y crean sus sabores poco comunes, pero estos no salen al mercado si no tiene la aprobación de Cárdenas, el tercer socio y quien confirma ser un gran amante de las kombuchas.

“Empezamos el proyecto de la cerveza artesanal y en el transcurso pensamos en tomarle interés al público que no bebe alcohol. Miguel me dijo que Sebastian tenía esta bebida, que estaba buena pero que había afinarla para el público peruano que quiere dulce. Antes no tenía estevia. A mí me gustaba sin ese dulzor, pero al peruano le gusta el dulce, entonces teníamos que agregarle. Luego, pensamos hay que darle más color, le echábamos más fresas. Hay que mezclar más frutas con hierbas. Demoramos en tenerlas estandarizadas. La kombucha que tomas hoy es la misma que la del lote de la próxima semana. Ya tenemos un proceso estandarizado”, añade

Uno de sus primeros sabores fue Mix de berries con muña.

“Esta categoría (de bebidas probióticas) durante la pandemia se ha visto muy beneficiada. Las personas se cuidan más, deja de fumar, deja de tomar gaseosas, hacen más deporte; y encuentran esta bebida sin alcohol, sin azúcar y baja en calorías, y con propiedades buenas para la salud”, complementa Cárdenas.

“Esta bebida tradicionalmente es ácida, pero cada país le ha dado su toque según las frutas y verduras que cosechan”, indica.

Bebida sin azúcar

Para la primera fermentación y alimentación de los ‘Scobys’, utilizan panela. Los jóvenes peruanos decidieron no utilizar azúcar refinada en sus preparaciones. Sebastian Buscaglia aclara que durante este proceso, la panela es consumida en su totalidad por los microorganismos, pero que igual prefirieron utilizar algo no refinado. La segunda fermentación se da después, al integrar las frutas, las verduras y las hierbas aromáticas. Para endulzar utilizan estevia.

Los jóvenes peruanos están convencidos que esta bebida es perfecta para quienes quieren cuidar su salud y buscan reemplazar las gaseosas por algo natural. Además, puede ser usada como un insumo ideal en la coctelería. Gracias a su combinación de frutas, su gasificación natural y sabor es muy versatil.

Los sabores nuevos

Si bien ya contaban con sabores deliciosos y frutados. Hace poco lanzaron tres nuevos muy refrescantes e innovadores. El primero se llama “Madre Chicha”, hecho a base de té, chicha morada, membrillo, piña, manzana, maracuyá, clavo y canela.

El segundo es Citrical Sunset, una kombucha más cítrica que tiene como ingredientes a la naranja, zanahoria, cúrcuma y cedrón.

Y finalmente, la favorita de muchos: Lima Azul. Su color celeste llama la atención, pues no existe en el mercado una kombucha que tenga ese color. Es tan atractiva que para hacer coctelería con o sin alcohol puede ser una gran herramienta. Tiene como ingredientes lima, limón, camu camu, espirulina azul y menta.

Los sabores: Madre Chicha, Citrical Sunset y Lima Azul.

Más información:

Lugares donde venden Sativa: Flora y fauna, Sanahoria, Tika Thani, Freshii, Verde Natural, Mama Tomato, Mi tercer lugar, La Badiane, Parisien, entre otros.

Precio sugerido: 10.90 soles