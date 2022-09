Un buen lomo saltado se diferencia por su sabor y su textura. Son dos características que definen a este clásico peruano y que también se destacan en la nueva apuesta de Doomo Saltado, el restaurante que ha ganado fama por preparar como pocos este platillo y que ahora, gracias a una iniciativa de Edinho Hayashida, se reinventa con una proteína alternativa. ¿Quién dijo que la carne era el único insumo para hacer un buen saltado?

Según un reciente estudio, más del 30 % de los consumidores afirma que cambiarían completamente sus dietas a proteínas alternativas si creyeran que hacerlo tendría un impacto positivo en el clima. En el Perú, más del 50% de peruanos reconoce que este es un mercado en crecimiento. Con la tendencia en aumento, no es extraño que restaurantes a los que antes podrían denominar “carnívoros” apuesten por opciones basadas en plantas.

La apuesa vegana de Doomo Saltado

Doomo Saltado nació hace 11 años en Jesús María como un ‘hobbie’ para el padre de Edinho. “En las reuniones familiares, todo giraba al rededor del lomo saltado”, cuenta el joven empresario sobre los inicios del restaurante que, tras dos años, logró tal éxito que necesitó otro espacio y así se abrió el actual local de Lince.

Edinho Hayashida, actual gerente y mente de Doomo. (Foto: cortesía)

“Yo entré a Doomo hace 5 años, estaba trabajando en una transnacional y mi esposa quedó embarazada. Mi papá me planteó que sea yo quien tome las riendas de Doomo porque sabían que yo quería independizarme. Además, sentí que podía ayudar a tener mejores procesos en el restaurante”, recuerda Hayashida sobre su ingreso a Doomo.

Opciones basadas en plantas

Para Edinho Hayashida tener opciones 100% basadas en plantas es “parte de ser respetuoso con los clientes”. “No es solo para que tengan una opción alimentaria diferente. Me puse a analizar el plato vegano en restaurantes en Lima y descubrí que normalmente suele ser una ensalada con quinua o algo con ensalada. No creo que tenga que ser así. En Doomo tenemos varias opciones que son bastante buenas”, añade.

Makis acevichados veganos de Doomo.

Algo importante de mencionar es que Hayashida considera que tener opciones veganas o a las que también se llaman 100% basadas en plantas es ser muy responsable con sus comensales. “Donde hacemos nuestros saltados (con beyond o Shiitake) es otro wok. No usamos el que se usa con carne tradicional. No queremos que se pase nada, entendemos que hay personas que tienen mucho tiempo siendo veganas y no queremos por un descuido de nosotros podamos afectar a alguien. Es respeto a quien lleva tiempo siguiendo esa filosofía. Analizamos eso, me pareció una obligación. No solo poner una ensalada en tu carta”, complementa.

El chef encargado de la carta de Doomo Saltado explica que se encuentran en constante investigación para añadir nuevas opciones. El año pasado contaban con platos veganos como la causa vegana, makis veganos y lomo saltado veggie que tenía como ingrediente principal los hongos Shiitake.

Makis veganos con hongo Shiitake de Doomo.

“El hongo Shiitake lo he consumido toda mi vida, porque soy de origen japonés. Siempre se ha cocinado Shiitake en casa. Además, es un hongo que me gusta porque absorbe bien el jugo de las cosas, lo muerdes y tiene juguito. En el lomo saltado, atrapa bien al sillao y vinagre, por ejemplo”, cuenta.

El futuro

Hayashida recalca que tener opciones para personas veganas o plant based “es un tema de respeto con tus clientes”. “Si todos mis clientes se vuelven veganos, yo me quedaría sin clientes porque no tengo nada vegano. Eso no debe ser así”, comenta.

El líder de Doomo Saltado recuerda que durante un viaje a Estados Unidos conoció la amplia gama de sustitutos que hay de proteína animal. “Me sorprendió el boom de alternativas a las proteínas animal. Había sustitutos de salmón, de pollo, de huevo y de carne. Lo vi como una forma de empezar a tomar un poco de conciencia con este tipo de proteínas”.

Si bien, el restaurante de Lince ya contaba con opciones veganas, desde hace una semana oficialmente cuenta con la carne vegetal, probablemente, más famosa del mundo: Beyond Meat, la cual llegó al Perú a fines del 2020 gracias a Protteina Foods.

“Llegué a Beyond meat averiguando sobre la marca. Conocimos qué es lo que hace el producto y cuáles son sus características. No queríamos tenerlo por tenerlo. Quería darle un giro al lomo saltado de shiitake, y la carne vegetal de la marca Beyond, me pareció una gran alternativa. De hecho, es un buen producto”, comenta.

El lomo saltado con carne de Beyond no tiene nada que envidiarle a la versión tradicional. (Foto: cortesía)

“Desde que lo chancas puedes ver esa sangrecita o grasita que encuentras en las carnes tradicionales”, argumenta. Justo son esas características las que atraen a centenares de peruanos a probar esa proteína alternativa así no sean veganos o lleven una alimentación basada en plantas.

Protteina Foods, una de las mayores distribuidoras de productos veganos en el Perú, cada vez hay más ‘flexitarianos’, personas que tratan de incorporar alimentos basados en plantas a su dieta, en reemplazo de otros como la res o el cerdo. Esto debido a que se conoce que el 25 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero son causadas por la cadena de valor de los alimentos. Muchos comensales deciden cambiar su estilo de vida para ser más amigables con los animales, medio ambiente y cuidar de su salud.

El lomo saltado con lomo fino cuesta lo mismo que un lomo saltado con carne Beyond. La diferencia es que esta última hecha con insumos de origen vegetal. En cuanto al sabor, el lomo saltado veggie hecho con Beyond Meat mantiene la jugosidad del plato tradicional. Además, la textura brindada por esta proteína alternativa es muy parecido a la tradicional. Ahora que sabes que en Lima encuentras un lomo saltado hecho solo con insumos de origen vegetal, ¿te atreves a probarlo?

Al detalle

Dirección: Av. Ignacio Merino 2501 Lince

Horario: Domingo a jueves de 8 a.m. a 10 p.m. Viernes y sábado de 8 a.m. a 11 p.m.

Teléfono: (01) 4711000

Estacionamiento: sí, en vía pública

Ticket promedio: 60 soles