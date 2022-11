“Me animé a abrir Jan Vegan Market por el estilo de vida que llevo. La pandemia nos obligó de alguna forma a entrar en un rubro más. Yo soy arquitecto y durante la pandemia abrí un e-commerce que luego transformó en este market”, comenta.

Jan Vegan está ubicado en Av. Aviación 2615, San Borja.

El empresario indica que él fue criado como vegetariano así que siempre tuvo conocimientos sobre qué otras alternativas a la carne existían. Para él nunca fue extraño comer soya, leche de soya, tofu o legumbres para cubrir proteínas. “Me gusta comer saludable y cuando vi lo que había detrás de la industria carnica, decidí por qué volverme vegano”, añade.

El inicio

Jan relata que cuando empezó el e-commerce lo hizo desde su casa, así que llegó un momento en el que ya no podía crecer más, además, según explica “al público peruano le gusta ver los empaques, leer las etiquetas, revisar los productos que quiere comprar”. Por ello, era necesario que diera el siguiente paso y Jan Vegan tenga un espacio en físico.

“La pandemia hizo que la gente se preocupara más por su salud, por comer más saludable, así que ese fue un empujón para abrir Jan Vegan. Además, el tema del cuidado del medio ambiente y como la reducción del consumo de carne puede ayudar generan más conciencia a que las personas tomen la decisión de proteínas alternativas”, complementa.

Jan Yep está convencido que el futuro es vegano, pues ha visto que muchos jóvenes de la edad de su hija son quienes tiene mucho interés en ser veganos. “Eso me motiva”, añade.

Jan Vegan es un market que solo vende productos veganos.

El propósito

Si bien este es un negocio con propósito, igual al ser un emprendimiento debe generar ingresos y la palabra “vegan” o “vegano”, según algunos expertos que Jan consultó para la creación de la marca le dijeron que era tomar un riesgo. “Hay muy poco veganos en el Perú y me recomendaron no usarla. Estuve estudiando sí hacerlo o no. Al final, opté por hacerlo por ser consecuente con el estilo de vida que tenemos en casa, toda mi familia es vegana. Además, también quise romper ese miedo de usarla”, indica.

Según explica el objetivo de Jan Vegan es vender productos saludables y veganos. “Voy a preferir mil veces una galletas con menos procesos que una ultraprocesada”, afirma.

Pero no solo quiere ofrecer productos o alimentos basados en plantas. Jan quiere que su market, que acaba de estrenar terraza, sea “un punto de confluencia para los veganos de Lima, en donde pueda haber festivales y darle cabida a personas con organizaciones a que puedan mostrar lo que deseen”.

La novedad de Jan Vegan es que pronto, la bonita terraza que han hecho será un espacio tipo cafetería en donde quien desee salir de la rutina podrá tomarse un café y un postre vegano. “En San Borja, no hay donde conseguir un postre vegano”, añade.

Jan Vegan es un negocio familiar ubicado en San Borja.

El público

Si bien el market solo vende productos vegano no significa que solo para personas con esa filosofía de vida. “Hay un público vegano que ya sabe que quiere comprar. Entra y toma lo que necesita, pero también hay un grupo de personas que no son veganas y entran a mirar o a preguntar por productos que no son veganos como el yogurt o la miel de abeja. En ese momento, nosotros les decimos que tenemos otras alternativas como el yogurt de coco, almendras o de soya; que tienen probióticos y no cuentan con colorantes. Lo mismo con la miel de abeja, los peruanos la buscan mucho. Les decimos que tenemos miel de agave, de yacón o de cabuya. Entran por curiosidad y terminan conversando con nosotros”, revela.

Los clientes encontrarán muchas categorías, desde productos naturales, leches vegetales, carnes veganas, hamburguesas, quesos veganos, semillas, proteínas basadas en plantas, aceites saludables, snacks, postres, entre otros. Además, pronto, habilitarán un especia de cuidado personal e higiene que sea más ecológico y que no testee en animales.

“Vamos tres meses, vamos con calma. Si bien hay intensión de crecer y abrir más locales, en lo personal, mi ambición no es económica sino quiere ser feliz. Este es un negocio con propósito. Los esperamos para crear un espacio de comunidad”, finaliza.

Además… Al detalle: Dirección: Av. Aviación 2615, San Borja. Horario: de lunes a domingo 8:30 a.m. a 9 p.m. Delivery: https://www.janvegan.com/