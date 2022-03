Conforme a los criterios de Saber más

Una de las preguntas que a todo vegano nos han hecho es: ¿por qué comemos sustitutos a la proteína animal que intentan parecerse a la carne? La respuesta es sencilla: antes de ser veganos disfrutábamos de comer hamburguesas, embutidos, entre otros; pero decidimos dejar de comerlos porque no queremos que ningún animal sufra por nuestros gustos. En los últimos años, la oferta de estos productos ha ido en aumento en el Perú. Las hamburguesas o torrejas de legumbres son ricas, pero las que tienen textura como carne lo son más. En realidad, las hay para todos los gustos y bolsillos.

Estas hamburguesas no son solo para gente que haya decidido ser vegana. En la actualidad, muchas personas están cambiando su estilo de vida y reduciendo el consumo de carne, sea por los animales, por el medio ambiente o por su salud. La nutricionista de Wong Adriana Carulla explica que “hoy en día, las preferencias de los alimentos están cambiando, por ejemplo, uno de los modelos de alimentación más aceptados es el ‘plant based’ que es un modelo de alimentación que traducido del inglés significa ‘basado en plantas’. Este modelo de alimentación es una forma de comer que fundamentalmente se basa en el consumo de alimentos de origen vegetal”.

Las personas que llevan una alimentación basada en plantas pueden o no incluir derivados de animales, pero mayoritariamente su alimentación está basada en insumos de origen vegetal. En cambio, en un estilo de vida vegano, la alimentación es 100% basada en alimentos de origen vegetal.

Hace unos años era impensable que grandes empresas como Beyond Meat o Gardein llegarán al Perú, o que empresas peruanas preparan hamburguesas que podrían confundir al más carnívoro. Estas hamburguesas suelen están hechas de soya, gluten (proteína del trigo) o proteína de alverjas. Según la marca varía el precio, la textura y los ingredientes. Las hay más saludables que otras. A continuación una lista de marcas con textura a “carne” y dónde encontrarlas.

“Los beneficios de una alimentación cien por ciento ‘plant based’ se deben a la calidad de alimentos de origen vegetal, ya que concentran más nutrientes como fibra, vitaminas, minerales y sobre todo fitoquímicos y antioxidantes. Estos nutrientes y antioxidantes que se concentran más en los alimentos de origen vegetal ayudan a mantener a nuestras células en equilibrio lo que fortalece a nuestro sistema inmune a que pueda funcionar a su máximo potencial previniendo así muchísimas enfermedades”, añade la PHD en nutrición Adriana Carulla.

1. Cuisine&Co

La marca Cuisine&Co de Supermercados Wong y Metro sacaron durante la pandemia unas hamburguesas veganas que tienen una textura y sabor increíble. Actualmente, las venden por unidad o en caja de cuatro unidades.

Este sustituto a las hamburguesas tradicionales “nacen con la idea de ofrecer un producto rico y de buena calidad no solo a personas veganas/vegetarianas sino también al público flexitariano y/o a cualquier persona que busca variar en su alimentación e incluir productos de buen sabor que no se alejen de la presentación “cárnica”. Estas veganas son ‘plant based’ así como referencias internacionales: Beyond Meat, Impossible Meat, Hëura y LUCA Foods”.

Hamburguesas hechas a base de plantas de la marca Cuisine&Co. (Foto: difusión)

Estas hamburguesas están elaboradas en base a proteína de trigo, arveja y habas, además de almidón de papa, todos siendo alimentos de origen de vegetal. Además contiene en menos cantidad aceite de girasol; y para darle sabor: ajos, pimienta y cebolla.

Adriana Carulla, Nutricionista de Wong explica que las hamburguesas de Cuisine&Co.”para poder mantener su frescura, así como su calidad y su forma, contienen reguladores, conservantes y estabilizantes tanto naturales como sintéticos. Sin embargo, no portan colorantes artificiales, únicamente naturales”.

Hamburguesa de Cuisine&Co. (Foto: difusión)

Carulla comenta que “lo ideal es prepararlas a la plancha, a la sartén o a la parrilla para que puedan mantener así todo su sabor especial. Además, también se puede combinarlas siempre con vegetales y alimentos nutritivos que sumen a una vida más saludable”.

Puntos venta: Supermercados Wong y Metro. Se pueden obtener los productos en piso de venta (tiendas físicas) y por el canal online de los supermercados (wong.pe y metro.pe).

Precio: s/30.50 (cuatro unidades)

2.Paradero V

Un emprendimiento peruano es Paradero V. Ellos lanzaron unas hamburguesas veganas con textura de carne hechas de soya, gluten y proteína de alverjas.

“Dado por el estilo de vida (vegana) que tenemos , buscamos opciones rápidas y efectivas para poder alimentarnos diariamente. Nuestras hamburguesas ofrecen esa alternativa , de buscar la simplicidad en la preparación y obteniendo un sabor parrillero agradable tanto para personas que se alimentan a base de plantas y como las que no”, indica el equipo de Paradero V.

Hamburguesas de Paradero V. (Foto: difusión)

“Nuestras hamburguesas están elaboradas a base de beterraga, soya texturizada, proteína arvejas, fécula de yuca, avena y condimentos; el cual le dan un sabor y estilo parrillero”, añaden. En su preparación no utilizan saborizantes ni colorantes artificiales. “Utilizamos la beterraga como base para dar mayor color y no perder esa textura cuando las freímos”, comentan.

Ellos indican que para que la hamburguesa quede bien recomiendan descongelarlas unos 15 minutos y luego freírlas en poco aceite por unos 3 minutos por lado para que pueda quedar con el sabor y apariencia ideal.

Hamburguesas de Paradero V. (Foto: difusión)

Pedidos: 928 774 708 -WhatsApp o al Instagram @paraderovfastfood

Precio: six pack es de s/19.90, o dos six pack por s/34.90 con delivery incluído.

3.Peruvian Veef

La fundadora de Peruvian Veef Karina Zegarra explica que la idea nació por el 2017 cuando aún era vegetariana. “No existían en Perú hamburguesas más que artesanales (de lentejas, quinua, o garbanzos)”, recuerda. “Fue en un curso de la universidad, que me pidieron elaborar un proyecto de desarrollo, producción y comercialización de un producto innovador y realicé unas hamburguesas de quinua congeladas, el proyecto resultó atractivo y rentable en papel, con comentarios motivadores tanto de maestros y compañeros; desde ese momento, me quedé con las ganas de poner en marcha el proyecto, pero lo que faltaba era lo principal: capital de trabajo, así que desde 2018 que me gradué, trabajé con la idea de ahorrar para realizar el ansiado proyecto, llevé cursos en una de las primeras escuelas veganas en Lima”, relata.

Hamburguesas de Peruvian Veef. (Foto: difusión)

Hamburguesas de Peruvian Veef. (Foto: difusión)

“En el 2020 con la llegada de la pandemia, quedé desempleada, como muchos peruanos; fue ahí donde vi la oportunidad de no esperar más tiempo, le di forma al proyecto, mejoré algunos detalles, hice “mil pruebas” de los productos y nació Peruvian Veef. No puedo estar más orgullosa de todo lo que hay detrás de la marca”, agrega.

Zegarra cuenta que para la marca “lo más importante está en el valor nutricional que podemos aportar con nuestros productos, nuestras hamburguesas fueron desarrolladas pensando en cubrir el mismo e incluso mayor aporte nutricional que unas hamburguesas de origen animal”.

Peruvian Veef tiene dos opciones de hamburguesas: la Not Meat Vurger (estilo artesanal) que está hecha a base de proteína de soya texturizada, proteína de trigo (gluten), y harina de tarwi, con vegetales y especias; y la Real Vurger (estilo parrillero) que está hecha a base de proteína texturizada y aislada de arveja, sabores de especias y color de hortalizas (betarraga y zanahoria).

Hamburguesas de Peruvian Veef. (Foto: difusión)

“Brindamos estas dos opciones. Se diferencian tanto en precio, textura, sabor y propiedades, la última (dato importante: es libre de gluten y soya, especial para celíacos y alérgicos a la soya). Nos gusta que todos nuestros clientes se sientan incluidos y libres de elegir de acuerdo a sus necesidades”, explica Zegarra.

Cabe mencionar que la Not Meat Vurger no contiene aditivos ni saborizantes artificiales. Por otro lado, la Real Vurger, contiene como aditivos estabilizantes naturales, para mantenerse firme al freir que provienen de algas rojas y fibras vegetales.

Consejos para disfrutar la Not Meat Vurger:

Si la desean freír en sartén, pueden usar el aceite a gusto y freírla 3 – 4 minutos por cada lado.

Si la desean colocar en freidora de aire, se recomienda 10 – 13 min a 150°C

También las pueden hornear, hay que recordar que estas hamburguesas son precocidas y están casi listas para disfrutarlas.

Consejos para disfrutar la Real Vurger:

Esta hamburguesa está hecha para disfrutar en parrilla, definitivamente su textura es genial, y el aroma parrillero cautiva hasta al no vegano.

También la pueden freír en sartén y un dato super importante es que NO requiere aceite, pueden freírla 4 minutos por lado y listo, a disfrutarlas.

Hamburguesas de Peruvian Veef. (Foto: difusión)

Puntos de venta: The Plant Based Factory, Organa, Naturlandia, Thika Thani, Kvndalini, Los Caseros Market, Acari Foods. También cuentan con puntos de venta en Chiclayo, Ayacucho, Piura y Chimbote. Su plataforma online para pedidos de manera directa es: www.peruvianveef.com

Precios: Not Meat está S/22.90 y la Real Vurger está S/28.90

4. Herbívoro

La empresa GIARDINO GREEN lanzó una línea de productos veganos bajo el nombre de Herbívoro, en la que venden hamburguesas que “son 100% con vegetales y contienen un alto porcentaje de proteínas, lo que las convierte en una excelente opción alimenticia”, explica el equipo de Herbívoro.

“Encontramos necesaria brindar la opción de consumir productos que no afecten a los animales, esto sumado a que el mercado vegano está en expansión nos motivaron a empezar operaciones en este rubro”, relata.

Hamburguesa vegana de Herbivoro. (Foto: difusión)

“La base de nuestras hamburguesas es la proteína de soya no obstante contienen más de 15 tipos de verduras distintas”, explica. Estas hamburguesas no tienen trigo dentro de sus insumos, por ello - según indican- son 100% libres de gluten.

Además, no cuentan con saborizantes ni colorantes artificiales. “El sabor se logra gracias a la receta magistral que hemos desarrollado luego de tantas pruebas”, narra.

Hamburguesa vegana de Herbivoro. (Foto: difusión)

Consejos para prepararlas:

En sartén: Descongelar 10 – 15 minutos, Freír a fuego lento en poco aceite, Preparar la hamburguesa.

En Horno de aire: Descongelar 10 – 15 minutos, Dejar en el horno x 10 minutos, Preparar la hamburguesa.

A la parrilla: Descongelar 10 – 15 minutos, Poner a la parrilla ambos lados, Formar la grilla, preparar la hamburguesa.

Puntos de venta: Knuts, Gatti, PedidosYa y mediante Instagram @herbivoro

Precio: s/21

5.Protteina Foods - Beyond Meat

La empresa Protteina Foods trajo al Perú una de las hamburguesas más ricas y con más parecido a la carne que existen: Beyond Meat. Sandra Porcile, directora y fundadora de Protteina Foods, explica que la idea de empezar a traer estos productos a Latinoamérica nace por la necesidad que tenía ella y su familia por comer alimentos de origen vegetal que fueran innovadores y que podrían ser el reemplazo perfecto de la carne.

Hamburguesa Beyond Meat. (Foto: difusión)

Porcile cuenta a Provecho que por su trabajo tuvo la oportunidad de viajar y se encontró con un mundo muy amplio de productos basados en plantas y que no se encontraban en Chile o Perú. Por ello, vio la oportunidad de empezar a importar; y traer sustituto de todo, de esa forma podríamos ayudar a los animales y cuidar nuestra salud.

Cuando Beyond Meat llegó a Lima, se agotaron las hamburguesas. Es que gracias a su textura y sabor es muy fácil que se convierta en la favorita de muchos. Porcile relata que actualmente están en Chile y Perú con oficina propia y distribuyendo en Colombia, Ecuador y México.

Consejos para cocinarla:

Precalentar parrilla o sartén a temperatura media y cocine 4 minutos por lado.

El interior del producto puede continuar rojo cuando esté totalmente cocinado. No lo sobre cocine.

Puntos de venta: Tottus, Organa y canal directo: https://protteinaperu.com/

Precios: 39.90

6. Veggie Life Perú

Veggie Life hace poco lanzó sus hamburguesas veganas con textura de “carne de res”. “Nuestras hamburguesas tienen el mismo sabor y textura que una hamburguesa de carne de res tradicional y son 100% veganas. Además, son libres de colesterol, grasas trans, no contienen gluten, son una alta fuente de proteína vegetal. Buscamos que las personas puedan consumir nuestros productos sin dañar su salud”, comenta Madeleine Lara, quien forma parte del equipo de Veggie Life.

Hamburguesa de Veggie Life Perú. (Foto: difusión)

Los ingredientes de la hamburguesa son: agua, aceite de girasol, mezcla en polvo a base de proteína de soya (proteína concentrada y aislada de soya), sal y saborizante a base de plantas .

“Nuestro mayor objetivo es preservar la salud de las personas (salud física, mental y espiritual) mediante una buena alimentación vegetariana/vegana. La idea nace en la búsqueda de brindar opciones de comida vegana para los que no pueden (por salud) o no desean consumir (por gusto o por transición a dieta vegetariana) las hamburguesas tradicionales de carne animal”, explica Lara.

Hamburguesa de Veggie Life Perú. (Foto: difusión)

Consejos para cocinarlas:

En sartén, agregar unas gotas de aceite, cocinar 4 minutos por lado a fuego medio o hasta el término deseado. En freidora de aire o en horno, cocinar a 180°C por 7 minutos cada lado.

Puntos de venta: Thika Thani, Madre Orgánica, Manzana Orgánica, Vita Eco, Sayariq y Ecoricos. Canal propio de pedidos vía Instagram @veggie_life_peru o al Facebook @veggielifeperu

Precio: caja de 2 unidades. a S/. 13.50 o S/11.50 a partir de seis cajas.

7. Notco

La empresa NotCo llegó al Perú gracias a Power Nature. Hace poco ingresó al mercado, la hamburguesa a base de plantas NotBurger.

“NotBurger es parte de la comida que amamos comer reinventada. Sabrosa y extrajugosa, es una exquisita opción con la misma textura, sabor, nutrición y funcionalidad que una hamburguesa a base animal, solo que hecha de plantas”, explica el equipo de Power Nature.

“La tendencia hoy es reducir el consumo animal. En Power Nature, descubrimos que sacar a los animales de la producción de alimentos protege al planeta. Pero nadie está dispuesto a este cambio tan loco si el sabor y funcionalidad no los acompaña. Por eso, nos enfocamos en buscar un sustituto vegano que funcione y sepa como una hamburguesa animal. Cuando probamos NotBurger, nos llevó a ese olor y sabor que nos hace agua a la boca, esa textura al morder y ese inolvidable ‘mmm’ al probarla”, relata.

La receta hecha por AI Giuseppe contiene agua, proteína de arveja, manteca de coco, aceite de girasol, fibras vegetales (bambú, psyllium y papa), saborizantes naturales, metilcelulosa, levadura nutricional, proteína de arroz, espinaca deshidratada en polvo, sal, aromatizantes naturales, etc. Las NotBurger son aptas para personas intolerantes al gluten o celíacas.

Consejos para prepararla:

NotBurger es ideal para cocinar a la plancha, freír y a la parrilla. Se cocina igual que una hamburguesa animal y recomendamos, al momento de servir, acompañarlo con una deliciosa NotMayo.

Puntos de venta: Wong y Metro. También en tiendas especializadas como Flora y Fauna, Organa, La Sanahoria y por el canal directo: : https://powernature.pe/

Precio: Unidad x 100gr a s/13.90 y Pack 5 Unidades x 500gr a s/59.9

Otras marcas:

Dyfferent:

Pedidos: https://dyfferent.co/collections/plant-based

Artmeats

Pedidos: https://dyfferent.co/collections/plant-based

